Ege'de hayalet köy. Yalnızca üç evde yaşam var
18.04.2026 14:35
AA
İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Lübbey Mahallesi, yaşamın yalnızca üç evde devam etmesi nedeniyle 'hayalet köy' olarak anılıyor. Mahallenin göçler nedeniyle boşaldığı belirtiliyor.
İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Lübbey Mahallesi'nin geçmişi, Helenistik döneme kadar gidiyor.
Mahalle, doğası ve Osmanlı döneminden kalan taş, kerpiç, çamur sıva karışımından oluşan evleriyle dikkati çekiyor.
Çeşitli nedenlere bağlı göçler nedeniyle günümüzde mahallede yalnızca üç evde yaşam devam ediyor.
Boş evler, sessiz günlük hayatı, terk edilmiş görüntüsü nedeniyle 'hayalet' olarak adlandırılan tarihi mahallenin, yapılacak çalışmalarla yeniden ayağa kaldırılması planlanıyor.
"ÇEŞİTLİ HİKAYELER UYDURULUYOR"
Elban, terk edilen evlerin kendi haline bırakılmasıyla yıkıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:
"Burayla ilgili sonra değişik hikayeler uyduruluyor. 'Perili köy, şöyle hikayesi var, böyle hikayesi var' diye... O gerekçe şimdi ortadan kalktı. Yani tekrar buraya elektrik geldi.
Şimdi suyu var, daha da sağlıklı bir şebeke sistemi, suyu, kanalizasyonu olacak. Tabii caminin restorasyonu... Burada yeni yeni insanların eski evleri satın alıp restorasyon amaçları var. Tabii bu altyapının olmasıyla birlikte. Dolayısıyla burası tekrar cazibe merkezi haline gelecek."
Mahallede bulunan caminin restorasyon çalışmalarının sürdüğünü aktaran Şener, şöyle devam etti:
"Tescilli bir kültür varlığımız. Taş ve ahşabın çok iyi kaynaştığı, mimari özelliği güzel olan Bursa kemerleri bulunan Bağdadi mimari (ahşap karkas yapılar üzerine 1-2 santimetre aralıklarla çakılan çıtaların kireç harcı ile sıvanması tekniği) ve kıtık sıvalarıyla inşa edilmiş.
Burada bir yerleşkenin, bir yaşamın izi olduğu, doğanın içinde bir hayatı sunduğu bir bölgedeyiz. Büyük ihtimalle 1-2 aya kadar bu restorasyon tamamlanır."
Şener, bölgede bulunan yaklaşık 100 evin çoğunun metruk olduğunu, dört evde restorasyon çalışması yapıldığını, iki evde de çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.