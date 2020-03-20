'Eğer virüs Zlatan'a gelmezse Zlatan virüse gider' (Ünlü isimlerden corona virüs bağışları)

20.03.2020 - 08:13
Milan forması giyen futbolcu Zlatan Ibrahimovic, dünyayı saran corona virüs salgınına karşı bağış kampanyası başlattı. Kendisinin de bağış yapacağını açıklayan 38 yaşındaki futbolcu; "İtalya bana çok şey verdi ve bu dramatik zamanda, ben de bu sevdiğim ülkeye daha fazlasını geri vermek istiyorum. Benimle çalışan insanlarla birlikte hastaneler için bir bağış kampanyası başlatma ve iletişim gücümle birlikte mesajı yayma kararı aldım. Ciddi bir mesele bu ve ciddi bir yardıma ihtiyacımız var. eslektaşlarımın gücüne, tüm profesyonel sporcuların ve küçük ya da büyük yardım yapmak isteyen herkese güveniyorum" dedi. Sıradışı açıklamalarıyla bilinen Zlatan Ibrahimovic, sözlerini; "Birlikte, bencil olmadan her gün bizim hayatımızı kurtarmaya çalışan doktorlara ve hastanelere yardım etmeliyiz. Haydi hep beraber corona virüse tekmeyi vuralım ve bu maçı kazanalım. Umutmayın, eğer virüs Zlatan'a gelmezse, Zlatan virüse gider" diyerek noktaladı.
Giorgio Armani
Artan corona virüs vakaları nedeniyle sağlık imkanlarının daraldığı İtalya'da, ünlü modacı Giorgio Armani 1,25 milyon euro'luk bağış yaparak salgınla mücadeleye destek oldu.
Blake Lively ve Ryan Reynolds
Hollywood'un ünlü çifti Blake Lively ve Ryan Reynolds, corona virüs salgını nedeniyle, kar amacı gütmeyen ve ihtiyacı olanlara güvenli gıda yardımı sağlayan iki kuruluş Feeding America ve Food Banks Canada’ya toplam 1 milyon dolarlık bağış yaptı.
Chiara Ferragni
İtalyan influencer Chiara Ferragni ve kocası Fedez, İtalya'daki coronavirüs salgını ile başa çıkmak için başlattıkları bir Go Fund me kampanyası aracılığıyla 3.6 milyon euroluk bağış topladı. Çift ayrıca Milano'daki aynı hastanenin yeni hastane yataklarının finanse edilmesine yardımcı olmak için 100 bin euro'luk kişisel bir bağış yaptı.
Jack Ma
Çinli online alışveriş platformu Alibaba'nın kurucusu ve ülkenin en zengin insanı olan Jack Ma, corona virüs ile mücadele için birçok yardımda bulundu. Geçtiğimiz hafta, Avrupa ülkelerine 1.8 milyon maske ve 100 bin virüs tespit kiti bağışlayan Ma, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) 500 bin corona virüs test kiti ve 1 milyon maske desteği sağladı.
Vanessa Hudgens
Hudgens, Instagram hesabında paylaştığı bir yazıyla Feeding America adlı organizasyona bağış yaptığını duyurdu. "Dünyada çılgın bir zaman. Okul kapanışları, iş kesintileri, ücretli hastalık izni eksikliği ve koronavirüsün 60 yaş ve üstü yetişkinler üzerindeki orantısız etkisi ve düşük gelirli aileler, ülke genelinde gıda bankalarına gelen talebin ulaşılamaz bir şekilde artmasına neden oldu.Feeding America'yı esteklememde bana yardımcı olun. Panik yapmak yerine birbirimize yardım edelim!"
Rudy Gobert
Geçtiğimiz günlerde corona virüs ile dalga geçen ve daha sonra salgına yakalanan Utah Jazz forması giyen Rudy Gobert, ülkesi Fransa’nın yanı sıra Utah ve salgına bulaştığı tespit edilen yer olan Oklahoma’ya 500 bin Dolar bağışta bulundu.
Leonardo Bonucci
Juventus, Corona virüsü ile mücadele kampanyasına yüklü miktarda bağışta bulundu. Takımın deneyimli ismi Leonardo Bonucci de kampanyaya katılırken, Bonucci oğlu Matteo'nun 2016'dan 2018'e kadar tedavi gördüğü hastaneye 120 bin Euro bağışladı.
Dolce & Gabbana,
Dolce & Gabbana, dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs ile mücadele edebilmek adına, bir araştırma projesi için Humanitas Üniversitesi’ne önemli bir bağışta bulundu. Ünlü İtalyan markası, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Çin’de başlayan ama tüm insanlığı tehdit eden bu yıkıcı virüsle savaşmak için bir şeyler yapmak zorunda olduğumuzu hissettik. Bu durumlarda doğru seçimi yapmak önemlidir. Bu yüzden Humanitas Üniversitesi’nin mükemmellik ve insanlığı onu burs projesinde zaten iş birliği yaptığımız özel bir kurum haline getiren ideal bir ortak olacağını düşündük” dedi.
Bong Joon-Ho ve Song Kang-Ho
Güney Koreli yönetmen Bong Joon-Ho ve Parazit filminin başrol oyuncularından Song Kang-Ho, Kore Afet Yardım Derneğine 100 milyon won (82 bin 350 dolar) bağışta bulundu.
Karl Anthony Towns
Minnesota Timberwolves’un yıldız oyuncusu Karl Anthony Towns, corona virüsü taşıyan kişilerin daha çabuk tespit edilebilmesi adına çalışmalar yapan kliniğe 100 bin dolarlık bir bağışta bulundu.