Eğitim aldığı kurslarda şimdi usta öğretici oldu
31.01.2026 11:33
İHA
Elazığ'da ev hanımıyken dışarıdan eğitimini tamamlayan Mesuda Kartal, 12 yılda aldığı 20 belgeyle usta öğreticiliğe yükselerek 300 öğrenciye ekmek kapısı açtı.
Elazığ'da yaşayan iki çocuk annesi Mesuda Kartal, 2008 yılında Halk Eğitim Merkezleri'ndeki kurslara katılmaya başladı. İlkokul mezunuyken Kartal, dışarıdan eğitimini tamamlarken, 2020'ye kadar da 20'ye yakın sertifika alarak usta öğreticilik ve ustalık belgelerini tamamladı.
Halk Eğitim Merkezleri'nde görev yapmaya başlayan Mesuda Kartal, 300 öğrenciye eğitim verdi. Her 5 yılda ortalama 20 yeni öğencinin kaydını gerçekleştiren Kartal'ın yanında yetişen öğrencilerden bazıları, 3 yıl içerisinde öğreticilik seviyesine ulaştı.
EL SANATLARINA YOĞUNLAŞTI
Bu merkezlerin vatandaşa sunduğu imkanlar üzerine konuşan Kartal, kendisinin 2008'den 2020'ye kadarlık sürede, bu merkezlerde eğitim alarak yeni beceriler edindiğini söyledi. Kartal, aldığı belgeler neticesinde en son ustalık belgesini alarak da artık eğitim aldığı merkezlerde şu an görev yapıyor.
Kendini geliştirmek adına birçok kursa başvuran ve eğitim gören Kartal, genellikle el sanatları kurslarına gittiğini ve bu alanlarda geliştiğini söyledi.
"MESLEK EDİNMEK İÇİN UĞRAŞIN"
Ev hanımı ve ilkokul mezunu olduğunu vurgulayan Kartal, ev hanımlarına ve gençlere ise şöyle bir mesajda bulundu:
“Ev hanımlarına söyleyeceğim ya da dışarıdaki okumayıp kendilerine bir meslek edinmek isteyen gençlerimize sesleneceğim. Gelip kurslarımıza, halk eğitime gelsinler, kurslarımıza başvursunlar. Meslek edinmek için gelip uğraşsınlar. Bu noktada müdürümüzün bize destekleri çok olmuştur.”