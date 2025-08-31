Eğitim seviyesi, biyolojik yaşlanma hızını etkiliyor

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, eğitim seviyesinin biyolojik yaşlanma üzerinde etkili olabildiğini ortaya koydu.

Biyolojik yaş, doğduğunuzdan bu yana geçen süreden farklı olarak, hücre ve dokuların yaşını ifade ediyor. Eğer biyolojik yaşınız, takvim yaşınızdan yüksekse, bedeniniz yaşınızdan daha yaşlı anlamına geliyor.

Mirror'da yer bulan çalışmada, 1988-1994 ve 2015-2018 yılları arasında 50 ila 79 yaş arası Amerikalı yetişkinlerin biyolojik yaşlanma kalıpları incelendi. Sonuçlara göre, genel olarak biyolojik yaşlanma hızı yavaşlamış olsa da, eğitim seviyesi düşük olan bireylerin daha hızlı yaşlandığı tespit edildi.

1980’lerin sonu ile 1990’ların başında, lise mezunu olmayan yetişkinlerin biyolojik yaşları, üniversite mezunlarına göre ortalama bir yıl daha fazlaydı. Ancak 2015-2018 döneminde bu fark neredeyse iki yıla çıktı.

Yardımcı Doçent Mateo Farina, “Bulgular, daha yüksek eğitim seviyesine sahip kişilerin biyolojik olarak daha yavaş yaşlandığını gösteriyor” dedi.

Ancak ilginç bir şekilde sigara kullanımı, ilaç tüketimi ya da obezite gibi faktörler, bu yaşlanma farklarını açıklamada yetersiz kaldı.

Bu çalışma, biyolojik yaşlanma ve uzun ömür üzerine yapılan diğer araştırmaları da destekliyor. Columbia Üniversitesi’nde yapılan başka bir araştırma, iki veya daha fazla yakınını kaybetmiş bireylerin, epigenetik ölçümlere göre biyolojik olarak daha yaşlı olduğunu ortaya koydu.

Dr. Allison Aiello, “Hayatın farklı dönemlerinde sevilen kişilerin kaybının DNA belirteçleri üzerindeki etkileri bugüne kadar yeterince araştırılmadı. Bu çalışma, çocukluktan yetişkinliğe kadar uzanan süreçte yaşanan kayıpların, biyolojik yaşlanmayı hızlandırdığına dair güçlü kanıtlar sunuyor” ifadelerini kullandı.

Görünür yaşlanma belirtileri arasında kırışıklıklar, saç beyazlaması ve hareket kısıtlılığı yer alsa da, hücresel düzeydeki değişimler ancak tıbbi testlerle anlaşılabiliyor.

Sonuç olarak biyolojik yaşlanmayı etkileyen unsurlar arasında genetik yapı, kronik hastalıklar, yaşam kalitesi, uyku düzeni, beslenme ve fiziksel aktivite gibi faktörler büyük rol oynuyor.

