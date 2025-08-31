Eğitim seviyesi, biyolojik yaşlanma hızını etkiliyor

Biyolojik yaş, doğduğunuzdan bu yana geçen süreden farklı olarak, hücre ve dokuların yaşını ifade ediyor. Eğer biyolojik yaşınız, takvim yaşınızdan yüksekse, bedeniniz yaşınızdan daha yaşlı anlamına geliyor.

Mirror'da yer bulan çalışmada, 1988-1994 ve 2015-2018 yılları arasında 50 ila 79 yaş arası Amerikalı yetişkinlerin biyolojik yaşlanma kalıpları incelendi. Sonuçlara göre, genel olarak biyolojik yaşlanma hızı yavaşlamış olsa da, eğitim seviyesi düşük olan bireylerin daha hızlı yaşlandığı tespit edildi.