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Eğlence dünyasının 2018 Twitter en'leri

Türkiye’de Twitter’ın 2018 verilerine göre, eğlence kategorisinde Yıldız Tilbe’nin Sezen Aksu ile barıştığını ilan ettiği tweeti en beğenilen Tweet oldu. İşte detaylar ve o liste...

  • 1

    Twitter’ın 2018 yılına ilişkin paylaştığı verilere göre, bu yıl Türkiye’de gündemin en üst sıralarında yıllardır küs kalan Yıldız Tilbe ve Sezen Aksu’nun barışı yer aldı. Tilbe’nin Aksu ile barıştığını ilan ettiği paylaşımı en beğenilen tweet oldu.
  • 2

    Hollywood yıldızı Jim Carey’in Yemen’de bir otobüs kazasında can veren 40 çocuğa ilişkin attığı tweet ise Türkiye’deki kullanıcılar tarafından en fazla retweet edilen 5. tweet oldu.
  • 3

    Bu tweetler aynı zamanda üzerine en çok konuşulan tweetler olurken sohbetler de adı en fazla geçen isimlerden biri de Lady Gaga oldu. Türk kullanıcılar Lady Gaga’nın hiçbir anlama gelmeyen tweetine Twitter’dan bol bol anlam yüklemeyi ihmal etmedi.
  • 4

    EN FAZLA BEĞENİ ALAN TWEETLER

    EN FAZLA BEĞENİ ALAN TWEETLER
    Sıla
  • 5

    Ezhel
  • 6

    Metin Şentürk
  • 7

    Bülent Serttaş
  • 8

    Menemenin soğanlı mı soğansız mı yapılacağına ilişkin gurme yazar Vedat Milör’ün anketi ise Twitter gündeminde kısa sürede zirveye yerleşirken şüphesiz ülke gündemini de değiştirmek üzere büyük ses getirdi. 

  • 9

    EN ÇOK KULLANILAN HASHTAGLER

    EN ÇOK KULLANILAN HASHTAGLER
    1- survivor2018
    2- erkanmeriç
    3- hazalsubaşı
    4- adınısenkoy
    5- siyahbeyazaşk
  • 10

    EN FAZLA ETKİLEŞİME GEÇİLEN HESAPLAR

    EN FAZLA ETKİLEŞİME GEÇİLEN HESAPLAR
    1- sozdizi
    2- SenAnlatKdeniz
    3- billboard
    4- bumasalbitmez
    5- DirilisDizisi
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