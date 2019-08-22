Eğlenmeye giden genç model Simona Andrejic'in hayatı karardı
Genç model Simona Andrejic talihsiz bir kazanın kurbanı oldu. Andrejic eğlenmeye gittiği mekanda tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.
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Genç model Simona Andrejic eğlenmeye gittiği mekanda talihsiz bir kaza geçirdi. 25 yaşındaki Sırp model, bir grup arkadaşıyla gittiği bir villa partisinde geçirdiği kazanın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.
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Calvin Klein başta olmak üzere birçok firmanın tanıtım yüzü olan, bazı ünlü dergilere de kapak pozları veren Andrejic, geçtiğimiz 17 Temmuz'da Vietnamlı milyarder yatırımcı Chinh Chu'nun New York'taki villasında verdiği partiye katıldı.
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Son dönemde yaygın bir etkinlik haline gelen ziplining (yüksek bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat vasıtası ile emniyet kemeri giyerek kendi ağırlığınızla ve yer çekimi yardımıyla kayma aktivitesi) sırasında genç model hiç beklemediği bir kazanın kurbanı oldu.
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Kalın halat üzerinde kayarken bir ağaca çarpan Andrejic ağır yaralandı. Çağrılan acil yardım ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sırp model, hemen hastanede tedavi altına alındı.
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Kalıcı hasar oluşan genç model, geçirdiği kaza nedeniyle şu anda yürüyemiyor ve tekerlekli sandalye kullanıyor.
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Kazanın ardından villanın sahibi Chinh Chu, milyon dolarlık bir tazminat ödeme olasılığıyla karşı karşıya kalacak. Genç model Chu'ya karşı tazminat davası açmaya hazırlanıyor.