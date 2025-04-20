Ehliyet affı 2025 çıkacak mı, kimleri kapsayacak? Ehliyet affıyla ilgili önemli açıklama

Ehliyetlerine geçtiğimiz yıllarda çeşitli sebeplerden ötürü el konulan sürücüler, ehliyet affıyla ilgili son gelişmeleri yakından takip ediliyor. 100 ceza puanının doldurulması,ölüme sebebiyet veren trafik kazalarına karışılması, uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak gibi sebeplere ehliyetlere 6 ay, 1 yıl, 2 yıl ve süresiz el konulabiliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ehliyet affıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Peki Ehliyet affı çıkacak mı, kimleri kapsayacak? İşte, yapılan açıklamanın detayları…

Ehliyet affı 2025 çıkacak mı, kimleri kapsayacak? Ehliyet affıyla ilgili önemli açıklama - 1

Trafik kazalarındaki can kayıplarının azaltılması ve caydırıcılığın artırılması sağlamak amacıyla kurallara uymayan sürücülere verilen idari para cezalarının artırılmasına yönelik TBMM’de düzenleme üzerinde çalışılıyor. Bu kapsamlı düzenlemeyle birlikte ehliyet affı beklentisi artarken sosyal medyada ve bazı platformlarda konuyla ilgili yeni adımlar atılabileceği iddia edilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ehliyetine el konulan sürücülerle ilgili istatistikleri sosyal medya hesabından paylaştı.Ehliyeti geri alınıp teslim edilmeyen 689 bin 946 sürücü bulunuyor. Peki Ehliyet affı 2025 gelecek mi? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…

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Ehliyet affı 2025 çıkacak mı, kimleri kapsayacak? Ehliyet affıyla ilgili önemli açıklama - 2

EHLİYET AFFI 2025 GELECEK Mİ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son dönemde gündemde olan “Ehliyet affı” ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok” ifadelerini kullandı.

Son olarak 2023 yılında 2.5 milyon sürücünün ceza puanları silinmiş ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyet sürücülere iade edilmişti.

Ehliyet affı 2025 çıkacak mı, kimleri kapsayacak? Ehliyet affıyla ilgili önemli açıklama - 3

TRAFİK CEZALARINA YENİ DÜZENLEME

Geçtiğimiz yıl sürücü hatalarından kaynaklı gerçekleşen trafik kazalarında 5 bin 500’e yakın kişi hayatını kaybetti.

TBMM’de trafik cezalarına ilişkin yeni düzenleme üzerinde çalışılıyor. Kanun teklifinde aşırı hız, kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit değiştirme, dönüş kurallarına uymama gibi kuralları ihlal edenlere yönelik idari para cezalarının yükseltilmesi planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunulacak. Kabul edilmesi durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.

Ehliyet affı 2025 çıkacak mı, kimleri kapsayacak? Ehliyet affıyla ilgili önemli açıklama - 4

689 BİN 946 SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 19 Nisan itibarıyla ehliyeti geçici olarak geri alınıp teslim edilmeyen sürücü sayısının 689 bin 946 olduğunu vurguladı.

Bu sürücülerden 499 bin 88’i alkol ya da uyuşturucu etkisinde araç kullanmaları veya alkol ölçüm testini reddettikleri için ehliyetleri alındı.

Ehliyet affı 2025 çıkacak mı, kimleri kapsayacak? Ehliyet affıyla ilgili önemli açıklama - 5

28 bin 461 sürücünün ehliyetine ise ceza puanını doldurması son 1 yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yapması, 3 kez kırmızı ışık ihlali yapması, drift yapması ve kanunu aykırı çakar tertibatı bulunduğu için el konuldu.

162 bin sürücünün belgesi ise ölümlü/yaralanmalı trafik kazasına karışması, sağlık şartları nedeniyle geçici olarak geri alındı.

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