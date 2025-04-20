Ehliyet affı 2025 çıkacak mı, kimleri kapsayacak? Ehliyet affıyla ilgili önemli açıklama

689 BİN 946 SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 19 Nisan itibarıyla ehliyeti geçici olarak geri alınıp teslim edilmeyen sürücü sayısının 689 bin 946 olduğunu vurguladı.



Bu sürücülerden 499 bin 88’i alkol ya da uyuşturucu etkisinde araç kullanmaları veya alkol ölçüm testini reddettikleri için ehliyetleri alındı.