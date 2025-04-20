Ehliyet affı 2025 çıkacak mı, kimleri kapsayacak? Ehliyet affıyla ilgili önemli açıklama
Ehliyetlerine geçtiğimiz yıllarda çeşitli sebeplerden ötürü el konulan sürücüler, ehliyet affıyla ilgili son gelişmeleri yakından takip ediliyor. 100 ceza puanının doldurulması,ölüme sebebiyet veren trafik kazalarına karışılması, uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak gibi sebeplere ehliyetlere 6 ay, 1 yıl, 2 yıl ve süresiz el konulabiliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ehliyet affıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Peki Ehliyet affı çıkacak mı, kimleri kapsayacak? İşte, yapılan açıklamanın detayları…
Trafik kazalarındaki can kayıplarının azaltılması ve caydırıcılığın artırılması sağlamak amacıyla kurallara uymayan sürücülere verilen idari para cezalarının artırılmasına yönelik TBMM’de düzenleme üzerinde çalışılıyor. Bu kapsamlı düzenlemeyle birlikte ehliyet affı beklentisi artarken sosyal medyada ve bazı platformlarda konuyla ilgili yeni adımlar atılabileceği iddia edilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ehliyetine el konulan sürücülerle ilgili istatistikleri sosyal medya hesabından paylaştı.Ehliyeti geri alınıp teslim edilmeyen 689 bin 946 sürücü bulunuyor. Peki Ehliyet affı 2025 gelecek mi? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…