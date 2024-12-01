Ekonomik krizi atlattı, Guinness Rekorlar Kitabına girdi: 1638 kredi kartına sahip adam!
Hindistanlı Manish Dhameja, 1638 geçerli kredi kartıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Kredi kartlarına olan tutkusu sayesinde günlük hayatında büyük avantajlar elde eden Dhameja, bu koleksiyonun sadece bir hobi değil, aynı zamanda dijital finansın gücünü gösteren bir yaşam biçimi olduğunu söylüyor.
Hindistan'ın Haydarabad kentinde yaşayan Manish Dhameja, kredi kartlarına olan ilgisi sayesinde Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırdı. 30 Nisan 2021'de tescillenen bu rekor, 1638 farklı geçerli kredi kartını içeriyor. Dhameja, koleksiyonunun günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunu söylüyor.