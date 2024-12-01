Ekonomik krizi atlattı, Guinness Rekorlar Kitabına girdi: 1638 kredi kartına sahip adam!

Hindistanlı Manish Dhameja, 1638 geçerli kredi kartıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Kredi kartlarına olan tutkusu sayesinde günlük hayatında büyük avantajlar elde eden Dhameja, bu koleksiyonun sadece bir hobi değil, aynı zamanda dijital finansın gücünü gösteren bir yaşam biçimi olduğunu söylüyor.

Ekonomik krizi atlattı, Guinness Rekorlar Kitabına girdi: 1638 kredi kartına sahip adam! - 1

Hindistan'ın Haydarabad kentinde yaşayan Manish Dhameja, kredi kartlarına olan ilgisi sayesinde Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırdı. 30 Nisan 2021'de tescillenen bu rekor, 1638 farklı geçerli kredi kartını içeriyor. Dhameja, koleksiyonunun günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunu söylüyor. 

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Ekonomik krizi atlattı, Guinness Rekorlar Kitabına girdi: 1638 kredi kartına sahip adam! - 2

EKONOMİK KRİZ DÖNEMİNDE HAYAT KURTARDI

Dhameja’nın kredi kartlarına olan bağlılığı, Hindistan’da 8 Kasım 2016’da alınan para reformu kararıyla daha da önem kazandı. Hindistan hükümetinin 500 ve 1000 rupilik banknotları tedavülden kaldırması, ülkede büyük bir panik yaratmıştı. Dhameja o dönemde kredi kartlarının hayatını kolaylaştırdığını belirterek şunları söylüyor; 

"Bankalarda nakit peşinde koşmam gerekmedi. Kredi kartlarım sayesinde dijital ödeme yaparak bu süreci rahat atlattım."

Ekonomik krizi atlattı, Guinness Rekorlar Kitabına girdi: 1638 kredi kartına sahip adam! - 3

KARTLAR SADECE ÖDEME ARACI DEĞİL

Manish Dhameja, kredi kartları sayesinde sadece alışveriş değil, tamamlayıcı hizmetlerden de faydalandığını vurguladı. Bu avantajlar arasında ücretsiz uçak biletleri, otel konaklamaları, spa hizmetleri ve sinema biletleri de bulunuyor.

Dhameja, koleksiyonunun kendisine günlük hayatında büyük kolaylık sağladığını ve finansal esneklik kazandırdığını ifade etti.

Ekonomik krizi atlattı, Guinness Rekorlar Kitabına girdi: 1638 kredi kartına sahip adam! - 4

Bu sıra dışı koleksiyon, sadece bir hobi olmanın ötesinde, dijital finans araçlarının önemini ve kişisel tutkuların sınır tanımadığını gözler önüne seriyor.

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