Ekonomik krizi atlattı, Guinness Rekorlar Kitabına girdi: 1638 kredi kartına sahip adam!

KARTLAR SADECE ÖDEME ARACI DEĞİL

Manish Dhameja, kredi kartları sayesinde sadece alışveriş değil, tamamlayıcı hizmetlerden de faydalandığını vurguladı. Bu avantajlar arasında ücretsiz uçak biletleri, otel konaklamaları, spa hizmetleri ve sinema biletleri de bulunuyor.

Dhameja, koleksiyonunun kendisine günlük hayatında büyük kolaylık sağladığını ve finansal esneklik kazandırdığını ifade etti.