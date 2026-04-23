Ekran yüzüydü artık tanımak zor. Annesi bile yardım etmek istemedi

Daha önce "Hayat Bilgisi", "Çılgın Dershane" serisi ve “Külahıma Anlat” gibi yapımlarda rol alan Okan Karacan, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Aşı kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı olan ünlü isim, geçirdiği değişimle dikkat çekmişti. 70 kilo veren Karacan, “Zayıfladıktan sonra iş bulamaz oldum” itirafıyla da dikkat çekmişti.

Eşiyle yaşadığı sorunlar sebebiyle boşanan 49 yaşındaki Okan Karacan , geçen yıl katıldığı bir programda ayrılığı eşinin istediğini anlatmıştı. "Kolay tahammül edilebilecek bir insan değilim. Hep liderim hep baskınım" diyen Okan Karacan 52 gün boyunca ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğünü söylemişti.