Ekran yüzüydü artık tanımak zor. Annesi bile yardım etmek istemedi
23.04.2026 09:59
NTV - Haber Merkezi
Bir dönemin ekran yüzü Okan Karacan, zor bir süreçten geçtiğini vurguladı. Maddi ve manevi sıkıntıları olduğunu belirten Karacan'ın annesinden yardım istemesi gündem oldu.
Daha önce "Hayat Bilgisi", "Çılgın Dershane" serisi ve “Külahıma Anlat” gibi yapımlarda rol alan Okan Karacan, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Aşı kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı olan ünlü isim, geçirdiği değişimle dikkat çekmişti. 70 kilo veren Karacan, “Zayıfladıktan sonra iş bulamaz oldum” itirafıyla da dikkat çekmişti.
Eşiyle yaşadığı sorunlar sebebiyle boşanan 49 yaşındaki Okan Karacan, geçen yıl katıldığı bir programda ayrılığı eşinin istediğini anlatmıştı. "Kolay tahammül edilebilecek bir insan değilim. Hep liderim hep baskınım" diyen Okan Karacan 52 gün boyunca ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğünü söylemişti.
52 GÜN BOYUNCA TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ
Yaşadığı zorluklar nedeniyle uzman desteği aldığını açıklayan Karacan, “Bana iyi geldi, bütün her şeyden kurtuldum. 52 gün ne telefon ne bilgisayar... Hayatımın en enteresan arkadaşlıkları oldu. O kadar enteresan bir profille karşılaştım ki herkesin derdi aynı ama iyi arkadaşlıklar da kuruyorsun” demişti.
Tedavi süreciyle ilgili “Ben ayrılmak istemedim ayrıldım sonra değişiklikler oldu. Kilo verdim. Evim değişti, yaşantım değişti. Hayatım değiştim. O ara kendimi yönetemedim ve profesyonel bir destek aldım” açıklamasını yapan Karacan, son paylaşımında zor günler geçirdiğini gözler önüne serdi.
"ANNE SENDEN RİCA EDİYORUM"
Ev sahibi ile sıkıntıları olduğunu ve telefon hattının bile kapandığını söyleyen Karacan, annesinden yardım istedi. Yayınladığı videoda annesine seslenen ünlü isim, yaşadığı sıkıntıları şu sözlerle anlattı:
“Anne senden rica ediyorum, çok kısa ve öz... Evimi satın almak istiyorum, arabamı geri almak istiyorum. Ev sahibimi arıyorum, açmıyor. Beni her yerden engellemişler. 26 yıldır kullandığım telefon hattım bile kapandı!”