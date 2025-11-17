Ekranlardan sahneye: Tiyatro dünyasına adım atan ünlüler
17.11.2025 09:23
NTV - Haber Merkezi
Burak Özçivit'in tek kişilik tiyatro oyununda rol alma kararının ardından ekranlardan sahneye adım atan ünlüler merak konusu oldu.
Son olarak Kuruluş Osman adlı dizide rol alan Burak Özçivit, kariyerinde bir ilke imza atıyor. Özçivit'in tiyatro sahnesinde ilk kez boy gösterecek olması akıllara benzer deneyimi yaşamış ünlü isimleri getirdi. İşte sahne tozu yutan o isimler…
BURAK ÖZÇİVİT
Yer aldığı projelerle adından söz ettiren Burak Özçivit, bu kez sevenlerinin karşısına tiyatro sahnesinde çıkmaya hazırlanıyor.
Özçivit, Levent Tülek'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Çağrı Şensoy'un üstlendiği "İstanbul'un En Güzel Kızı" adlı tek kişilik oyunla kariyerinde bir ilke imza atacak.
ASLI BEKİROĞLU
Daha önce birçok projede rol alan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Aslı Bekiroğlu da tiyatroya yöneldi. Ünlü isim, Tolga Güleç ile birlikte "Sil Baştan" adlı oyunda rol alıyor.
ÇAĞLA ŞIKEL
Podyumların aranan isimleri arasında yer alan ve kariyerine oyunculuk, sunuculuk gibi alanlarda da devam eden Çağla Şıkel, bu kez bambaşka bir heyecan yaşıyor. Ünlü isim, Müjdat Gezen'in yönettiği "7 Kocalı Hürmüz" adlı tiyatro oyununda Hürmüz'ü canlandırıyor.
HAZAL SUBAŞI
İki sezondur Sahipsizler dizisinde Azize karakterine hayat veren Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü olduktan sonra kariyerine oyunculuk alanında yön verdi.
Daha önce "Adını Sen Koy", "Halka", "Çukur", "Dilek Taşı" gibi dizilerde rol alan Hazal Subaşı, 2024 yılında Aydınlıkevler adlı oyunun kadrosuna dahil oldu. Kariyerinde bir ilke imza atan ünlü oyuncu, Demet Akbağ ve Salih Bademci ile birlikte rol alıyor.
ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ
Birçok televizyon dizisi ve filmde rol alan Özge Özpirinçci, tamamı kadın oyunculardan oluşan "Bulaşıkçılar" adlı tiyatro oyunuyla ilk kez tiyatro sahnesinde yer alıyor.
SERENAY SARIKAYA
"Adanalı", "Lale Devri", "Medcezir", "Fi", "Şahmaran", "Aile", "Kimler Geldi, Kimler Geçti" gibi dizilerin yanı sıra birçok filmde de boy gösteren Serenay Sarıkaya, 2019-2023 yılları arasında başrol oynadığı "Alice Müzikali" ile tiyatro sahnesinde sevenleriyle buluştu.