Ekranlardan sahneye: Tiyatro dünyasına adım atan ünlüler

Podyumların aranan isimleri arasında yer alan ve kariyerine oyunculuk, sunuculuk gibi alanlarda da devam eden Çağla Şıkel, bu kez bambaşka bir heyecan yaşıyor. Ünlü isim, Müjdat Gezen'in yönettiği "7 Kocalı Hürmüz" adlı tiyatro oyununda Hürmüz'ü canlandırıyor.