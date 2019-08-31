NTV

Ekranların yeni çocuk oyuncusu Mehmet Emin Güney hakkında bilmeniz gerekenler (214 aday arasından seçildi)

Star TV'nin yeni dizisi Çocuk'ta başrolde yer alan Mehmet Emin Güney 214 aday arasından seçildi. Ekranların yeni çocuk yıldızı olmaya hazırlanan Emin Güney kimdir? İşte Çocuk dizisinin yıldızı Emin Güney hakkında merak edilenler...

  • 1

    Eylül’de Star’da ekrana gelecek, 1441 Productions imzasını taşıyan Çocuk'un minik yıldızı Mehmet Emin Güney yaklaşık 2 ay süren cast çalışmalarında 214 çocuk arasından seçildi.

    ÇOCUK DİZİSİNDEN İLK TANITIM (TIKLA İZLE)
  • 2

    İlk kez kamera karşısına geçen Mehmet Emin Güney, oyuncu koçu ve pedagog eşliğinde rolüne hazırlanıyor. İlk oyunculuk deneyimi olmasına rağmen minik oyuncu, başarılı performansı ile şimdiden tam not aldı.


  • 3

    Kısa sürede tüm setin kalbini kazanan minik yıldız, Beşiktaş hayranı. Sette herkesle çok iyi anlaştığını belirten Güney’in süper kahramanı ise Spiderman. Kamera karşısında rahat tavırları ve enerjisi ile herkesi şaşırtacak olan küçük oyuncunun hayali ise öğretmen olmak.
  • 4

    SORU-CEVAP

    Hangi okula gidiyor?

    - Henüz okula gitmiyorum

    Favori rengi hangisi?

    - Yeşil

    Hangi dizi ve filmleri izliyor?

    - Çizgi film izlemeyi seviyorum, en çok Arabalar filmini.

    En çok hangi yemeği seviyor?

    - Annemin yaptığı köfte
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin