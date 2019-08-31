Ekranların yeni çocuk oyuncusu Mehmet Emin Güney hakkında bilmeniz gerekenler (214 aday arasından seçildi)
Star TV'nin yeni dizisi Çocuk'ta başrolde yer alan Mehmet Emin Güney 214 aday arasından seçildi. Ekranların yeni çocuk yıldızı olmaya hazırlanan Emin Güney kimdir? İşte Çocuk dizisinin yıldızı Emin Güney hakkında merak edilenler...
1
Eylül’de Star’da ekrana gelecek, 1441 Productions imzasını taşıyan Çocuk'un minik yıldızı Mehmet Emin Güney yaklaşık 2 ay süren cast çalışmalarında 214 çocuk arasından seçildi.
İlk kez kamera karşısına geçen Mehmet Emin Güney, oyuncu koçu ve pedagog eşliğinde rolüne hazırlanıyor. İlk oyunculuk deneyimi olmasına rağmen minik oyuncu, başarılı performansı ile şimdiden tam not aldı.
3
Kısa sürede tüm setin kalbini kazanan minik yıldız, Beşiktaş hayranı. Sette herkesle çok iyi anlaştığını belirten Güney’in süper kahramanı ise Spiderman. Kamera karşısında rahat tavırları ve enerjisi ile herkesi şaşırtacak olan küçük oyuncunun hayali ise öğretmen olmak.
4
SORU-CEVAP
Hangi okula gidiyor?
- Henüz okula gitmiyorum
Favori rengi hangisi?
- Yeşil
Hangi dizi ve filmleri izliyor?
- Çizgi film izlemeyi seviyorum, en çok Arabalar filmini.