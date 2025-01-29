Eksikliği hayati tehlike yaratıyor: K vitamini aşısı ne işe yarar? K vitamini eksikliğinde ne olur?

İki aylık bir bebek beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda entübe edildi. Bebeğin ailesinin bebeğe doğar doğmaz yapılması gereken, yenidoğan bebeklerde kanamalı hastalıkları önleyen K vitaminini yaptırmadığı ortaya çıktı. Bebeğin kanamasının K vitamini eksikliğinden kaynaklandığı düşünülüyor. Peki, K vitamini aşısı ne işe yarar? K vitamini eksikliğinde ne olur?

Eksikliği hayati tehlike yaratıyor: K vitamini aşısı ne işe yarar? K vitamini eksikliğinde ne olur? - 1

K vitamini, vücutta kanın pıhtılaşmasına ve kanamanın durmasına yardımcı olan çok önemli bir vitamindir. Anne sütü bebeğiniz için en besleyici besindir, ancak yeterli K vitamini içermez. Anne adayı hamilelik sırasında veya emzirme döneminde daha fazla K vitamini yönünden zengin yiyecekler yerse veya K vitamini takviyesi alsa bile, bebekler yine de yeterli K vitamini almayacaktır. YHH'yi önlemek için tüm dünyada emzirilen veya mama ile beslenen tüm yeni doğanlara K vitamini yapılmasını önerir.

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Eksikliği hayati tehlike yaratıyor: K vitamini aşısı ne işe yarar? K vitamini eksikliğinde ne olur? - 2

Yetişkinler için vücudun sağladığı K vitamininin çoğu, yediğimiz gıdalardan ve bağırsaklarımızdaki sağlıklı bakterilerden gelir. Ancak bebeklerde bu oran yeterli miktarda değildir. Bebekler düşük seviyelerde K vitamini ile doğarlar ve bağırsaklarında kendi başlarına K vitamini üretmek için yeterli bakteri bulunmaz. Yaklaşık 6 aylıkken katı yiyecekler yemeye başlayana kadar, bebekler doğal olarak yeterli miktarda üretilmiş K vitamini alamazlar.

Eksikliği hayati tehlike yaratıyor: K vitamini aşısı ne işe yarar? K vitamini eksikliğinde ne olur? - 3

BEBEKLER NEDEN K VİTAMİNENE İHTİYAÇ DUYAR?

Tüm bebekler düşük K vitamini seviyeleri ile doğarlar. Yetersiz olan bu miktar yeni doğan bebeklerin ilk 6 ay boyunca yenidoğan hemorajik (kanama) hastalığı (YHH) riski altında kalmasına sebep olur.

Eksikliği hayati tehlike yaratıyor: K vitamini aşısı ne işe yarar? K vitamini eksikliğinde ne olur? - 4

K VİTAMİNİ NE ZAMAN YAPILIR?

1. Yenidoğan Bebeklerde

Doğumdan hemen sonra (ilk birkaç saat içinde) uygulanır.

Genellikle kas içi (intramüsküler) enjeksiyon olarak bacağın üst kısmına yapılır.

2. Özel Durumlarda

Erken doğan bebekler veya K vitamini eksikliği riski taşıyanlar için ek dozlar gerekebilir.
Anne hamilelikte bazı ilaçları kullanıyorsa (örn. antiepileptikler, kan sulandırıcılar), bebeğe doğum sonrası daha dikkatli K vitamini desteği sağlanabilir.

3. Yetişkinlerde

Kanama bozuklukları, karaciğer hastalıkları veya uzun süre antibiyotik kullanımı nedeniyle K vitamini eksikliği olan kişilerde doktor önerisiyle yapılabilir.

Eksikliği hayati tehlike yaratıyor: K vitamini aşısı ne işe yarar? K vitamini eksikliğinde ne olur? - 5

K VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNDE NELER OLUR?

K vitamini, kanın pıhtılaşmasında önemli bir rol oynar. Eksikliği durumunda vücutta ciddi kanama bozuklukları ortaya çıkabilir. Eğer anne hamilelik sırasında bazı ilaçlar (örn. antiepileptik veya kan sulandırıcılar) kullandıysa, bebekte doğumdan hemen sonra şiddetli kanamalar olabilir.

Bebeklerde burun, ağız, bağırsak veya göbek bağı bölgesinde kanamalar ortaya çıkabilir.

En tehlikeli durum beyin içi kanamalar olup ciddi nörolojik hasara veya ölüme neden olabilir.

Eksikliği hayati tehlike yaratıyor: K vitamini aşısı ne işe yarar? K vitamini eksikliğinde ne olur? - 6

K VİTAMİNİ AŞISI NE İŞE YARAR?

K vitamini aşısı, özellikle yenidoğan bebeklere yapılan bir enjeksiyondur ve Kanama Hastalığı (Hemorajik Hastalık) riskini önlemek amacıyla uygulanır.

K Vitamini Aşısının Faydaları:

Kan pıhtılaşmasını sağlar: K vitamini, vücutta pıhtılaşma faktörlerinin üretimi için gereklidir. Eksikliğinde iç organlarda, beyin içinde veya deri altında ciddi kanamalar görülebilir.

Eksikliği hayati tehlike yaratıyor: K vitamini aşısı ne işe yarar? K vitamini eksikliğinde ne olur? - 7

Bebeklerde beyin kanaması riskini önler: Yenidoğan bebeklerin bağırsak florası yeterince gelişmemiştir ve anne sütü de düşük miktarda K vitamini içerdiği için, bebekler eksiklik yaşayabilir.

Eksikliği hayati tehlike yaratıyor: K vitamini aşısı ne işe yarar? K vitamini eksikliğinde ne olur? - 8

Ani ve ciddi kan kaybını engeller: K vitamini eksikliği nedeniyle oluşan kanamalar hayati tehlike yaratabilir.

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