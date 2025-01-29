Eksikliği hayati tehlike yaratıyor: K vitamini aşısı ne işe yarar? K vitamini eksikliğinde ne olur?
İki aylık bir bebek beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda entübe edildi. Bebeğin ailesinin bebeğe doğar doğmaz yapılması gereken, yenidoğan bebeklerde kanamalı hastalıkları önleyen K vitaminini yaptırmadığı ortaya çıktı. Bebeğin kanamasının K vitamini eksikliğinden kaynaklandığı düşünülüyor. Peki, K vitamini aşısı ne işe yarar? K vitamini eksikliğinde ne olur?
K vitamini, vücutta kanın pıhtılaşmasına ve kanamanın durmasına yardımcı olan çok önemli bir vitamindir. Anne sütü bebeğiniz için en besleyici besindir, ancak yeterli K vitamini içermez. Anne adayı hamilelik sırasında veya emzirme döneminde daha fazla K vitamini yönünden zengin yiyecekler yerse veya K vitamini takviyesi alsa bile, bebekler yine de yeterli K vitamini almayacaktır. YHH'yi önlemek için tüm dünyada emzirilen veya mama ile beslenen tüm yeni doğanlara K vitamini yapılmasını önerir.