El kanaması orucu bozar mı?

EL KANAMASI OLURSA ORUÇ KAZASI GEREKİR Mİ?

El kanaması sebebiyle oruç kazası gerekmez. İslam’da kaza orucu, gerçekten bozulmuş veya tutulamamış bir orucun daha sonra telafi edilmesi anlamına gelir. Fakat elden kan akması orucu bozmadığı için telafiye de gerek yoktur. Bedenin dışına çıkan kan, ister çok olsun ister az, orucun manevi bütünlüğünü ihlal etmez. Diyanet açıklamalarında, burun kanaması örneğinde de benzer şekilde kaza orucuna gerek olmadığı vurgulanır. Kanamadan dolayı orucu bozmayan kişi, iftar vaktine kadar yeme-içme gibi yasaklara uymayı sürdürerek gününü tamamlarsa o oruç geçerli kabul edilir. Bu yüzden kaza orucu tutma zorunluluğu doğmaz.



DİYANET’E GÖRE EL KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

YARALANMA SONUCUNDA EL KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet’e göre, el kanaması orucu bozmaz. Resmi fetvalarda, vücuttan çıkan kanın oruç üzerinde bir etkisi olmadığı belirtilir. Özellikle hacamat yaptırma ve kan verme örneklerinde de benzer hüküm bulunur: Kan aldırmanın bile orucu bozmadığı ifade edilir. Dolayısıyla basit bir el kanamasının, oruca zarar vermeyeceği açıktır. Bu görüş, İslam alimlerinin büyük çoğunluğunun benimsediği bir yaklaşım olarak bilinir. Kanın bedenden çıkması, oruç kurallarına aykırı bir davranış sayılmaz. Asıl dikkat edilmesi gereken, oruçlu kişinin yeme-içme gibi fiillerle oruç yasağını ihlal etmemesidir. O yüzden Diyanet fetvalarına göre el kanaması, orucun geçerliliğini değiştirmez.Yaralanma sonucu oluşan el kanaması, orucu bozmaz. İslam fıkhı, orucun bozulmasında kişinin kasti fiilini esas alır. Kaza veya istem dışı durumlar genellikle orucun geçersiz olmasına yol açmaz. El kesilmesi, çarpma veya başka bir şekilde kanama meydana geldiğinde yalnızca kanı temizlemek ve yarayı koruma altına almak gerekir. Sağlık açısından tehlike arz etmeyen basit yaralar orucun bütünlüğünü etkilemez. Diyanet görüşlerine göre de el, burun ya da başka bir organdan kan akması nedeniyle oruç bozulmaz. Yara hafif bile olsa, kanı yutmaktan kaçınarak oruca normal şekilde devam etmek mümkündür. Bu nedenle günlük hayatın içinde yaşanan böyle kazalar orucu geçersiz kılmamaktadır.