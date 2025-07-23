Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde 30. Dönem kazı çalışmaları başladı

Kızılarslanoğlu kazı çalışmalarının yapıldığı noktalarla ilgili bilgiler de vererek, "Kazı çalışmalarına üretim alanı olarak belirlediğimiz ada kısmında bulunan noktada başladık. Daha önce çalışmalar burada yapılmıştı. Şu anda devam ediyoruz çalışmalarımıza. Yine üretim alanıyla ilgili, satış alanı olabileceğini düşündüğümüz yapı gurubu içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun dışında 'Küçük Hamam' yapısı içindeki mozaiklerin bakım, onarım ve restorasyonuna devam ediyoruz. Bunlar mevsim mozaiği olarak adlandırılıyor. Önemli bir buluntu grubunu oluşturuyor" şeklinde konuştu.