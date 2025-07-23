Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde 30. Dönem kazı çalışmaları başladı

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Ayaş Mahallesi'ndeki Roma ve Bizans dönemlerinin izlerini taşıyan Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde 30. Dönem kazı çalışmaları başladı.

Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde 30. Dönem kazı çalışmaları başladı - 1

Doç. Dr. Hatice Asena Kızılarslanoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen çalışmalara Kültür ve Turizm Bakanlığı Isparta Müzesi Uzmanı Hanife Yavuz da eşlik ediyor. Elaiussa Sebaste Antik Kenti Kazısı Türk bilim insanlarının başkanlığında, İtalyan ve Amerikalı ekiplerle çalışmalarına devam edecek.

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Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde 30. Dönem kazı çalışmaları başladı - 2

Cumhurbaşkanlığı kararı ile kazı başkanı olarak görevlendirilen Doç. Dr. Kızılarslanoğlu, Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında kazı çalışmalarının yıl boyu devam edeceğini belirtti.

Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde 30. Dönem kazı çalışmaları başladı - 3

Antik kentin tarihi ile ilgili bilgi veren Kızılarslanoğlu, "Elaiussa Sebaste MÖ 2. yüzyıldan MS 7. yüzyıl başına kadar geçen süre içerisinde üretim, ticaret ve ekonomik anlamda güçlü bir liman kenti olmuştur. Tiyatro, tapınak, hamamlar, agora, bazilika, nekropol (mezarlar) gibi çok sayıda kamusal ve dini yapının yer aldığı kentte, yapılan kazı çalışmalarında pişmiş topraktan cama, metalden mermere farklı ham maddelerden yapılmış pek çok sayıda taşınır taşınmaz arkeolojik ve kültür varlığı bulunmakta" dedi.

Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde 30. Dönem kazı çalışmaları başladı - 4

Antik Roma yolundaki Elaiussa Sebaste Antik Kenti Nekropol alanında temizlik çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu da ifade eden Kızılarslanoğlu, "Yapılan çalışma ile birbirinden farklı mezarlar tekrar gün yüzüne çıkartıldı" dedi.

Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde 30. Dönem kazı çalışmaları başladı - 5

Kızılarslanoğlu kazı çalışmalarının yapıldığı noktalarla ilgili bilgiler de vererek, "Kazı çalışmalarına üretim alanı olarak belirlediğimiz ada kısmında bulunan noktada başladık. Daha önce çalışmalar burada yapılmıştı. Şu anda devam ediyoruz çalışmalarımıza. Yine üretim alanıyla ilgili, satış alanı olabileceğini düşündüğümüz yapı gurubu içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun dışında 'Küçük Hamam' yapısı içindeki mozaiklerin bakım, onarım ve restorasyonuna devam ediyoruz. Bunlar mevsim mozaiği olarak adlandırılıyor. Önemli bir buluntu grubunu oluşturuyor" şeklinde konuştu.

Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde 30. Dönem kazı çalışmaları başladı - 6
Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde 30. Dönem kazı çalışmaları başladı - 7
Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde 30. Dönem kazı çalışmaları başladı - 8
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