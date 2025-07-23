Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde 30. Dönem kazı çalışmaları başladı
Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Ayaş Mahallesi'ndeki Roma ve Bizans dönemlerinin izlerini taşıyan Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde 30. Dönem kazı çalışmaları başladı.
Doç. Dr. Hatice Asena Kızılarslanoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen çalışmalara Kültür ve Turizm Bakanlığı Isparta Müzesi Uzmanı Hanife Yavuz da eşlik ediyor. Elaiussa Sebaste Antik Kenti Kazısı Türk bilim insanlarının başkanlığında, İtalyan ve Amerikalı ekiplerle çalışmalarına devam edecek.