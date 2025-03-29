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Elazığ bayram namazı saat kaçta? 2025 Elazığ bayram namazı vakti: Diyanet ilçe bayram namazı saatleri

Bayram namazı vakitleri, Diyanet tarafından il il yayımlandı. Ramazan ayının son bulması ile Müslümanlar Ramazan Bayramı'na erişiyor. Bayramın ilk günü sabah saatlerinde cemaat bayram namazı için camilerde saf tutacak. İl ve ilçe bayram namazı vakitleri, İslam aleminin gündeminde. Elazığ'da yaşayan şehir sakinleri ''Elazığ'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?''sorusuna yanıt arıyor.

Elazığ bayram namazı saat kaçta? 2025 Elazığ bayram namazı vakti: Diyanet ilçe bayram namazı saatleri - 1

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın ilk günleri idrak edilen bayram namazı, Hanefilere göre vacip, Şafiilere göre ise sünnettir. Camilerde cemaatle iki rekat kılınır. 2025 Ramazan Bayramı öncesinde de bayram namazı vakitleri merakla araştırılıyor. Bayram namazı, sabah namazının hemen ardından güneş doğduktan sonra idrak edilir. İşte, Elazığ bayram namazı saati...

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Elazığ bayram namazı saat kaçta? 2025 Elazığ bayram namazı vakti: Diyanet ilçe bayram namazı saatleri - 2

ELAZIĞ BAYRAM NAMAZI SAATİ

Ramazan Bayramı'nın Elazığ bayram namazı, 30 Mart günü saat 06.41'de camilerde cemaat ile kılınacak. Bayram namazı sabah ezanı sonrasında eda edilir.

Elazığ bayram namazı saat kaçta? 2025 Elazığ bayram namazı vakti: Diyanet ilçe bayram namazı saatleri - 3

BAYRAM NAMAZINI KAÇIRAN NE YAPMALI?

Bayram namazını kaçıran kimse, bu namazı kaza edemez ve tek başına kılması da gerekli değildir. Çünkü Hanefîlere göre bayram namazı vâcip, Şâfiîlere göre sünnettir. Bayram namazı cemaat ile şarttır.

Elazığ bayram namazı saat kaçta? 2025 Elazığ bayram namazı vakti: Diyanet ilçe bayram namazı saatleri - 4

ELAZIĞ İLÇE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

AĞIN 06:43

ALACAKAYA 06:39

ARICAK 06:38

BASKİL 06:43

KARAKOÇAN 06:38

KEBAN 06:43

KOVANCILAR 06:39

MADEN 06:39

PALU 06:38

SİVRİCE 06:41

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