Elazığ bayram namazı saat kaçta? 2025 Elazığ bayram namazı vakti: Diyanet ilçe bayram namazı saatleri

BAYRAM NAMAZINI KAÇIRAN NE YAPMALI?

Bayram namazını kaçıran kimse, bu namazı kaza edemez ve tek başına kılması da gerekli değildir. Çünkü Hanefîlere göre bayram namazı vâcip, Şâfiîlere göre sünnettir. Bayram namazı cemaat ile şarttır.