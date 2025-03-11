Elazığlı kasabın antika tutkusu: Müşterilerim geçmişe yolculuk yapıyor

ANTİKALARA OLAN İLGİSİ ÇOCUK YAŞLARA DAYANIYOR

''Kimisinin futbola, resme ilgisi var. Benim ilgim de antika eşyalara. Antikalarımla vakit geçirince huzur buluyorum. Antikalar içinde mutlu oluyorum" diyen Akbulut, dükkanın bu köşesinde bütün sıkıntılarından uzaklaştığını söyledi.



Akbulut, antika eşyalara olan ilgisinin çocuk yaşlardan geldiğini anlatarak, sürekli antikacıları ziyaret ettiğini belirtti.



"İş yerime geldiğimde önce tezgahımı düzenliyorum sonra antikalarımla ilgileniyorum. Antikalarımla vakit geçirince huzur buluyorum. Sürekli onları temizliyor, tozlarını alıyorum, yerlerini değiştiriyorum. Güzel kombinler yapıyorum. Türlerine göre ayırıyorum. Bazıları izin yapar, tatile gider, benim tatil yerim de burası." ifadelerini kullanan Akbulut, bunun farklı bir tutku olduğunu dile getirdi.



