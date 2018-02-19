Elçin Sangu imaj tazeledi (Ünlülerin büyük değişimi)
ntv.com.tr
Kimileri zamanı durdurmak kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar hatta bunu çoğu da başarıyor. Bazıları ise estetik yaptırmamasına rağmen yıllar onları fiziksel olarak değiştiriyor. Kimi ise sadece değişiklik olarak imaj yeniliyor. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
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ELÇİN SANGU
Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Sangu, yeni dizisi için farklı bir imaja büründü.
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2'Yaşamayanlar’ adlı dizide ‘Vampir Mia’ rolünde seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan 32 yaşındaki Sangu'nun değimi InStyle Türkiye'ye verdiği pozda ortaya çıktı.
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AMİNE GÜLŞE2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, imajını yeniledi. Uzun süredir futbolcu Mesut Özil'le aşk yaşayan Gülşe saç rengini koyulaştırıp, kakül kestirdi.
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4Saçlarında değişikliğe giden 24 yaşındaki Gülşe, annesinin de olduğu o kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.
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ESRA AKKAYA
Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Akkaya paylaşımına, "Eveeet! Nasıl olmuş. Değişim dönüşüm" notunu düştü.
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Mahallenin Muhtarları dizisinde "Şirin" rolü ile ün kazanan ve daha sonra 'Karanlıkta Biri Var', 'Günaydın İstanbul Kardeş' filmleriyle 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Sonradan Görme' gibi birçok dizide rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesine yerleşmişti.
ESRA AKKAYA'NIN YENİ HAYATI (TIKLA OKU)
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SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI
2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizinin çoçuk oyuncuları büyüdü.
Geçtiğimiz günlerde buluşan oyuncular hatıra fotoğrafı çektirdi.
(Fotoğraf soldan sağa: Michele Cedolin, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür, Zeynep Özkaya)
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MURAT BOZMurat Boz'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.
Boz'un Megastar Tarkan ile birlikte yan yana otururken çekilmiş fotoğrafını görenler tanımakta güçlük çekti.
18 yıl öncesine ait olan fotoğrafın çekildiği dönemlerde Boz, Tarkan'ın vokalistliğini yapıyordu.
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MURAT BOZ
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CEM YILMAZ
Çekimleri biten ve 5 Ocak'ta vizyona girecek 'ArifV216' filminin heyecanını yaşayan Cem Yılmaz saçlarını kazıttı. Yılmaz yeni imajı için, "Her filmden sonra illa bir saçlarımı keserim. Bilen bilir" dedi.
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SILA
Yeni çıkardığı şiir kitabı ve 'ON'dan kalan' konser maratonuyla gündeme gelen Sıla, imaj değiştirdi.
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37 yaşındaki sanatçı "Canım İzmir’ime yeni saçımla geldim" notuyla yeni imajını takipçilerine gösterdi.
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BAŞAK DİZER
Kıvanç Tatlıtuğ ile şubat ayında evlenen modacı Başak Dizer, imajını yeniledi.
Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Başak Dizer'in saç rengini açtırdığı ve perçem kestirdiği görüldü.
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BAŞAK DİZER
40 yaşındaki Dizer, sırrını Instyle Dergisi'ne şöyle anlatmış: 10 yıldır pilates yapıyorum. Sigara hiç içmedim, içkiyle aram yok. Yeşil çay tercihim. Gece, kulübe gittiğimde elimdeki bardakta alkol yerine su vardır.
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ELÇİN SANGU
Son olarak Kiralık Aşk'ta Defne karakterine hayat veren ve bu rolle adını geniş kitlelere duyuran Elçin Sangu'nun yeni sezon öncesi imaj yenilediği düşünüldü. Oyuncunun bağlı bulunduğu ajans tarafından yayınlanan fotoğrafta, Sangu'nun kızıl saçlarını boyattığı sanıldı.
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ELÇİN SANGU
Ancak Elçin Sangu durumu Twitter hesabından açıklık getirdi. Sangu son attığı tweet'te "Uzun süre güneşe maruz kalmak enteresan haberlere yol açabilir" diyerek saçlarını boyatmadığını, renginin güneş nedeniyle açıldığını belirrti.
Elçin Sangu'nin imaj değişikliği haberleri akıllara ünlülerin büyük değişimini getirdi... İşte o isimler
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17Fahriye Evcen
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18Hadise
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19Özcan Deniz
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20Almeda Abazi
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21Esra Erol
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22Şeyma Subaşı
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23Tarkan
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24Sezen Aksu
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25Ebru Gündeş
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26Birce Akalay
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27Sibel Can
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28Pınar Altuğ
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29Deniz Akkaya
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30Gülşen
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31Ebru Şallı
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32Ayşecan Tatari
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33Ajda Pekkan
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34Seda Sayan
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35Çağla Şikel
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36Hande Yener
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37Gizem Hatipoğlu
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38Ceyda Ateş
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39Deniz Baysal
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40Mahsun Kırmızıgül
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41Gökçe Bahadır
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42Emina Sandal
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43İrem Sak
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44Petek Dinçöz
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45Tuğba Özay
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46Tuvana Türkay
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47Hande Ataizi