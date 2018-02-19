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Elçin Sangu imaj tazeledi (Ünlülerin büyük değişimi)

ntv.com.tr

Kimileri zamanı durdurmak kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar hatta bunu çoğu da başarıyor. Bazıları ise estetik yaptırmamasına rağmen yıllar onları fiziksel olarak değiştiriyor. Kimi ise sadece değişiklik olarak imaj yeniliyor. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

  • 1

    ELÇİN SANGU

    ELÇİN SANGU

    Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Sangu, yeni dizisi için farklı bir imaja büründü. 

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    'Yaşamayanlar’ adlı dizide ‘Vampir Mia’ rolünde seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan 32 yaşındaki Sangu'nun değimi InStyle Türkiye'ye verdiği pozda ortaya çıktı.
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    AMİNE GÜLŞE

    AMİNE GÜLŞE
    2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, imajını yeniledi. Uzun süredir futbolcu Mesut Özil'le aşk yaşayan Gülşe saç rengini koyulaştırıp, kakül kestirdi.

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    Saçlarında değişikliğe giden 24 yaşındaki Gülşe, annesinin de olduğu o kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.
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    ESRA AKKAYA

    ESRA AKKAYA

    Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Akkaya paylaşımına, "Eveeet! Nasıl olmuş. Değişim dönüşüm" notunu düştü.

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    Mahallenin Muhtarları dizisinde "Şirin" rolü ile ün kazanan ve daha sonra 'Karanlıkta Biri Var', 'Günaydın İstanbul Kardeş' filmleriyle 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Sonradan Görme' gibi birçok dizide rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesine yerleşmişti. 

    ESRA AKKAYA'NIN YENİ HAYATI (TIKLA OKU)

  • 7

    SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI

    SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI

    2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizinin çoçuk oyuncuları büyüdü. 


    Geçtiğimiz günlerde buluşan oyuncular hatıra fotoğrafı çektirdi. 

    (Fotoğraf soldan sağa: Michele Cedolin, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür, Zeynep Özkaya)

  • 8

    MURAT BOZ

    MURAT BOZ
    Murat Boz'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.

    Boz'un Megastar Tarkan ile birlikte yan yana otururken çekilmiş fotoğrafını görenler tanımakta güçlük çekti.

    18 yıl öncesine ait olan fotoğrafın çekildiği dönemlerde Boz, Tarkan'ın vokalistliğini yapıyordu.
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    MURAT BOZ

    MURAT BOZ
  • 10

    CEM YILMAZ

    CEM YILMAZ

    Çekimleri biten ve 5 Ocak'ta vizyona girecek 'ArifV216' filminin heyecanını yaşayan Cem Yılmaz saçlarını kazıttı. Yılmaz yeni imajı için, "Her filmden sonra illa bir saçlarımı keserim. Bilen bilir" dedi. 

  • 11

    SILA

    SILA

    Yeni çıkardığı şiir kitabı ve 'ON'dan kalan' konser maratonuyla gündeme gelen Sıla, imaj değiştirdi.

  • 12

    37 yaşındaki sanatçı "Canım İzmir’ime yeni saçımla geldim" notuyla yeni imajını takipçilerine gösterdi. 

  • 13

    BAŞAK DİZER

    BAŞAK DİZER

    Kıvanç Tatlıtuğ ile şubat ayında evlenen modacı Başak Dizer, imajını yeniledi.

    Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Başak Dizer'in saç rengini açtırdığı ve perçem kestirdiği görüldü.

  • 14

    BAŞAK DİZER

    BAŞAK DİZER

    40 yaşındaki Dizer, sırrını Instyle Dergisi'ne şöyle anlatmış: 10 yıldır pilates yapıyorum. Sigara hiç içmedim, içkiyle aram yok. Yeşil çay tercihim. Gece, kulübe gittiğimde elimdeki bardakta alkol yerine su vardır. 

  • 15

    ELÇİN SANGU

    ELÇİN SANGU

    Son olarak Kiralık Aşk'ta Defne karakterine hayat veren ve bu rolle adını geniş kitlelere duyuran Elçin Sangu'nun yeni sezon öncesi imaj yenilediği düşünüldü. Oyuncunun bağlı bulunduğu ajans tarafından yayınlanan fotoğrafta, Sangu'nun kızıl saçlarını boyattığı sanıldı.

  • 16

    ELÇİN SANGU

    ELÇİN SANGU

    Ancak Elçin Sangu durumu Twitter hesabından açıklık getirdi. Sangu son attığı tweet'te "Uzun süre güneşe maruz kalmak enteresan haberlere yol açabilir" diyerek saçlarını boyatmadığını, renginin güneş nedeniyle açıldığını belirrti. 

    Elçin Sangu'nin imaj değişikliği haberleri akıllara ünlülerin büyük değişimini getirdi... İşte o isimler

  • 17

    Fahriye Evcen
  • 18

    Hadise
  • 19

    Özcan Deniz
  • 20

    Almeda Abazi
  • 21

    Esra Erol
  • 22

    Şeyma Subaşı
  • 23

    Tarkan
  • 24

    Sezen Aksu
  • 25

    Ebru Gündeş
  • 26

    Birce Akalay
  • 27

    Sibel Can
  • 28

    Pınar Altuğ
  • 29

    Deniz Akkaya
  • 30

    Gülşen
  • 31

    Ebru Şallı
  • 32

    Ayşecan Tatari
  • 33

    Ajda Pekkan
  • 34

    Seda Sayan
  • 35

    Çağla Şikel
  • 36

    Hande Yener
  • 37

    Gizem Hatipoğlu
  • 38

    Ceyda Ateş
  • 39

    Deniz Baysal
  • 40

    Mahsun Kırmızıgül
  • 41

    Gökçe Bahadır
  • 42

    Emina Sandal
  • 43

    İrem Sak
  • 44

    Petek Dinçöz
  • 45

    Tuğba Özay
  • 46

    Tuvana Türkay
  • 47

    Hande Ataizi
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