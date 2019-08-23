Elçin Sangu IMDb’ye damga vurdu

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, IMDb’nin ismi en çok aranan ve forumlarda hakkında en çok konuşulan oyunculardan oluşan Starmetre listesinde Türk oyuncular arasında zirveye yerleşti.
-
Geçtiğimiz sezon Çarpışma dizisiyle ekranlarda boy gösteren Elçin Sangu, bu hafta dünyanın en önemli sinema veri tabanı IMDb’nin Starmetre listesinde 434’üncü sıraya yükseldi.
-
Sangu bu derecesiyle Türk sanatçılar arasında zirveye yerleşen isim oldu.
-
Sürekli güncellenen popüler listede daha önce ise Ayça Ayşin Turan tüm dünyada 11 milyon oyuncu arasında 42. olarak Türk oyuncuların yaptığı en iyi dereceyi yaparak tüm zamanların rekorunu kırmıştı.
-
Kıvanç Tatlıtuğ, Tuba Büyüküstün ve Farah Zeynep Abdullah da Türk oyuncular listesinde zirvede yer almıştı.
-
İşte güncel olarak Sangu'nun zirvede yer aldığı ve Julia Roberts, Sandra Bullock, Hugh Jackman gibi isimleri geride bıraktığı listenin ilk 10''unda yer alan yıldız isimler...
-
10- Isabela Moner
-
9- Jack Quaid
-
8- Margaret Qualley
-
7- Vanessa Kirby
-
6- Katheryn Winnick
-
5- Betty Gilpin
-
4- Antony Starr
-
3- Quentin Tarantino
-
2- Margot Robbie
-
1- Erin Moriarty