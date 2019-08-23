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Elçin Sangu IMDb’ye damga vurdu

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, IMDb’nin ismi en çok aranan ve forumlarda hakkında en çok konuşulan oyunculardan oluşan Starmetre listesinde Türk oyuncular arasında zirveye yerleşti.

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    Geçtiğimiz sezon Çarpışma dizisiyle ekranlarda boy gösteren Elçin Sangu, bu hafta dünyanın en önemli sinema veri tabanı IMDb’nin Starmetre listesinde 434’üncü sıraya yükseldi.


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    Sangu bu derecesiyle Türk sanatçılar arasında zirveye yerleşen isim oldu.


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    Sürekli güncellenen popüler listede daha önce ise Ayça Ayşin Turan tüm dünyada 11 milyon oyuncu arasında 42. olarak Türk oyuncuların yaptığı en iyi dereceyi yaparak tüm zamanların rekorunu kırmıştı.


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    Kıvanç Tatlıtuğ, Tuba Büyüküstün ve Farah Zeynep Abdullah da Türk oyuncular listesinde zirvede yer almıştı.


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    İşte güncel olarak Sangu'nun zirvede yer aldığı ve Julia Roberts, Sandra Bullock, Hugh Jackman gibi isimleri geride bıraktığı listenin ilk 10''unda yer alan yıldız isimler...


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    10- Isabela Moner
  • 7

    9- Jack Quaid
  • 8

    8- Margaret Qualley
  • 9

    7- Vanessa Kirby
  • 10

    6- Katheryn Winnick
  • 11

    5- Betty Gilpin
  • 12

    4- Antony Starr
  • 13

    3- Quentin Tarantino
  • 14

    2- Margot Robbie
  • 15

    1- Erin Moriarty
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