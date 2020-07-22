Elçin Sangu'dan İyi Günde Kötü Günde paylaşımı (Ünlülerin set halleri)

Ekranlarda seyirciyle buluşan dizilerin oyuncuları zaman zaman set paylaşımları yapıyor. Son olarak Elçin Sangu, çekimleri başlayan İyi Günde Kötü Günde'nin setinden ilk kareyi paylaştı. İşte ayrıntılar ve Sangu gibi ünlü isimlerin bugüne kadar sette çekilmiş fotoğraflarından bazıları...

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ntv.com.tr

Elçin Sangu / İyi Günde Kötü Günde "İçimizde kelebek uçuşarak başladık"

İsmail Hacıoğlu / Çocuk



"Bana yavaş yavaş gelirken"





Özge Özacar / Sevgili Geçmiş



"Setimizin son sahnesinde Elifcan Ongurlar'ımla bir anımız daha oldu, güzel arkadaşımı canımız Hasan çekerken ben de netini attım. İçimdeki en büyük ukdeyi de böylece yapmış oldum. Yeni maceralar için, devam!"

Hivda Zizan Alp / Sefirin Kızı "Hoşgeldin Elvan'ım"

Furkan Palalı / Benim Tatlı Yalanım "Böyle seviyoruz birbirimizi"

Aslı Enver / Babil "Karavan güncesi. Ayşe"

Ceyda Ateş Toplusoy / Çocuk

"Uykularımız mı onlar"

Elifcan Ongurlar / Sevgili Geçmiş



"Final"

Aras Bulut İynemli / Çukur "Say... 3-2-1"

Demet Akbağ, Haluk Bilginer ve Elçin Sangu ile birlikte rol alacağı 9 Kere Leyla filminin setinden ilk fotoğrafını "Uzun bir aradan sonra yine kış filmi" notuyla paylaştı.

Merve Çağıran / Çocuk

"Efe’nin oyuncaklarını imha ediyoruz"

Ozan Güven: Pazar seti (Babil)

Demet Evgar ve Ceren Moray (Avlu)

Elçin Sangu/ Çarpışma Ekrana veda eden Çarpışma dizisinin başrol oyuncusu Elçin Sangu, Nazım Hikmet'in Veda şiirini paylaştı: “Hoşça kalın

dostlarım benim

hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi

dizilip üstüne kumsalın,

mendil sallamayın bana. İstemez... Yine görüşürüz..."

Özcan Deniz / İstanbullu Gelin

Meriç Aral / Söz

Ozan Güven / Babil

Beren Gökyıldız (Anne)

Rıza Kocaoğlu / Çukur

Selen Seyven / Avlu

Berkay Hardal / Kardeş Çocukları

Afra Saraçoğlu / Kardeş Çocukları

Demet Evgar / Avlu

Leyla Aydın / Erkenci Kuş

Aytaç Şaşmaz

Ahsen Eroğlu / Kuzgun

Görkem Sevindik / Söz

Fırat Tanış / İstanbullu Gelin

Melisa Aslı Pamuk / Çukur

Emir Benderlioğlu / Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz







İrem Altuğ / Çukur

Erkan Kolçak Köstendil / Çukur

Alperen Duymaz / Çukur

Ceren Moray / Avlu

İrem Helvacıoğlu / Sen Anlat Karadeniz

Talat Bulut / Yasak Elma





Onur Saylak: Çok iyiydik be

Aslı Enver (İstanbullu Gelin) Aslı Enver, İstanbullu Gelin setinde Güven Murat Akpınar'a tekme atarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Salih Bademci'nin bu durum karşısındaki yüz ifadesi dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya (Fi) "Sette bir bayram havası"

Necip Memili (Çukur)

Serra Yılmaz (La Prima Pietra) İtalya yapımı La Prima Pietra filminde Hatab Hanım karakteri için kamera karşısına geçen Serra Yılmaz setten paylaşımda bulundu.



Yılmaz paylaşımına, "İşte size sahne arkasından görüntüler... Ağustos da yapılan çekimlerde ara sıra ufak bir şekerleme kayınvalide Hatab Hanımın sarkastik soğukkanlılığına kavuşmasını sağlıyordu"

Demet Evgar: Canlarım (Avlu)

Lavinya Ünlüer ve Gökçe Bahadır (Ufak Tefek Cinayetler)

Necip Memili / Çukur

Yıldıray Şahinler (Ufak Tefek Cinayetler)



"Allahım ne şanslı bir erkek” dediğinizi duyar gibiyim

Şahan Gökbakar (Recep İvedik 6) Şahan Gökbakar, Recep İvedik 6'dan ilk paylaşımlarını yapmaya başladı. Komedyen önce zürafayla olan bu fotoğrafını paylaştı.





Aşk Bu Mu (Afra Saraçoğlu)



Çukur dizisinde Celasun karakterine hayat veren Kubilay Aka ile Fazilet Hanım ve Kızları'nın Ece'si Afra Saraçoğlu Aşk Bu Mu filminde buluştu. 19 yaşındaki Saraçoğlu, filmin setin ilk kareyi sosyal medyada yayınladı.

Demet Özdemir (Erkenci Kuş) Star TV'nin yeni projesi Erkenci Kuş setinden bir kareye yayınlayan dizinin Sanem'i Demet Özdemir fotoğrafa, "En iyiler" notunu yazdı.

Aybüke Pusat (Söz) Söz'ün Bahar Kutlu'su Aybüke Pusat dizinin set arkası görüntüsü paylaştı.

Aras Bulut İynemli (Çukur) Sezona damga vuran diziler arasında olan Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile Vartolu Sadettin karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil dizi setinde çekilen bir kareyi yayınladı. Kısa süre içinde şu ana kadar yaklaşık 400 bin kişi tarafından beğenildi.

Tuvana Türkay (Deli Gönül) Deli Gönül'ün Fatmanur Güzel'i Tuvana Türkay dizi setinden bir fotoğraf paylaştı: Çekmeeeeyinn

Can Nergis (Anne) "Mutlu ekip candır"

Burak Sevinç (Söz)



Söz dizisinde Fethi karakterine hayat veren Burak Sevinç Instagram hesabından bu hafta diziye veda eden Mustafa Yıldıran (Hafız) ve oyuncu arkadaşlarıyla çekildikleri bir kareyi paylaştı.

Sevinç paylaşımına, "Kadıköy’den abim gelmiş, sette bir bayram havası. Dostlar ayrı kalamıyorlar" mesajını yazdı.

Oyuncu Gizem Karaca Instagram hesabından setselhalle hastag'i ile bir kare paylaştı.

Çağatay Ulusoy - Aras Bulut İynemli (İçerde)

Ufak Tefek Cinayetler ekibi "Her yaştan beş oyuncu bir arabaya nasıl sığar? Birbirlerine sarılarak tabi" (Yıldıray Şahinler, Duygu Sarışın, Mehmet Doruk, Aslıhan Kapanşahin, Tülin Özen)

Ozan Güven (Çi) Oyuncu Ozan Güven, Can Manay karakterini canlandırdığı ve cuma günü puhutv'de final bölümüyle seyirciyle buluşacak Fi setinden bir kare paylaştı.

Cem Yılmaz (Karakomik Filmler)



Cem Yılmaz yeni projesi Karakomik Filmler'in çekimlerine başladı. Yılmaz sette çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı.

Yılmaz'ın iki filmden oluşacak yeni projesinin 2019'da vizyonda olması bekleniyor.

Çağlar Ertuğrul (Fazilet Hanım ve Kızları)



Fazilet Hanım ve Kızları'nda Yağız karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul dizinin finalinin ardından sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Ertuğrul, 50 hafta su gibi geçti. Güzel dostluklar güzel anılar biriktirdik. Her geçen gün işini en iyi şekilde yapmaya çalışan kamera arkasındaki ve önündeki herkesi tebrik ediyorum. Son derece başarılı ve özveriliydiniz. Zorluklara rağmen bizlere guvenini eksik etmeyen Avşar filme teşekkür ediyorum. Sağolun varolun. Son olarak siz seyirciler sizin desteğinizle moral bulduk, motive olduk. Çoğu zaman hakedip haketmediğimizi sorgulasam da göstermiş olduğunuz aşırı destek aşırı ilgi aşırı sevgi paha biçilemez. Dilerim hayat da sizin karşınıza sizler gibi destek olan insanlar çıkarsın. Başka işlerde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Gülse Birsel (Jet Sosyete)



Bu hafta çok acaip bi bölüm geliyor! Çekerken kah güldük kah yorgunluktan öldük, ama bomba oldu. Enis Arıkan yemek yarışması sahnesinde “insanı insana insanla anlatmak” yerine “oturduğu yerden, oturduğu yerle ocağı açıp ‘oturduğu yeri’ yakan” ilk oyuncu olarak tarihe geçti. Çekim hatalarında ilgiyle izleyeceksiniz. Anlatılmaz yaşanır! 294 bölüm sitcom çektim, böylesini görmedim!

(Merak edenler için de, bu sezon finalinden bir önceki bölüm, sezon finalimiz 10 Haziran gecesi. E yaz geldi efenim.)





Göhçe Bahadır (Ufak Tefek Cinayetler) "Sezon finaline 2 bölüm kala biz"

Cansu Dere (Şahsiyet)

İrem Helvacıoğlu (Sen Anlat Karadeniz)



Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu başrolü paylaştığı Ulaş Tuna Astepe ile sette çekilmiş bir karelerini yayınladı. "Yorgun olmak gülümsemeye engel değil" diyen Helvacıoğlu, "Ulaş Tuna Astepe bu konuda sen daha başarılısın" ifadelerini kullandı.

Yıldıray Şahinler (Ufak Tefek Cinayetler) Ufak Tefek Cinayetler'in Mehmet'i Yıldıray Şahinler dizi setinden bir kare paylaştı. Şahinler fotoğrafın altına, "Yeni sezona kadar vedalaşmamıza üç bölüm kaldı. Kalan sağlar sizindir" yazdı.

Eren Vurdem (Söz) "Canım abim"

Kıvanç Tatlıtuğ (Hadi be Oğlum) Kıvanç Tatlıtuğ’un Balıkçı Ali’yi oynadığı Hadi Be Oğlum adlı filmin çekimleri Antalya- Kaş’ta başladı.

Kıvanç Tatlıtuğ çekim aralarında dinlenmedi, sürekli senaryoyu okudu. Yönetmen Bora Egemen ile fikir alışverişinde bulundu. ‘Hadi Be Oğlum’ 26 Ocak’ta seyirci ile buluşacak.

Özge Gürel-Can Yaman (Dolunay) "Olmadı bi daha denince biz"

Ahu Türkpençe (BÖRÜ) Dağ 2 filminde Ceyda karakterine hayat veren Ahu Türkpençe, yeni sezonda BÖRÜ dizisiyle ekranlarda olacak. Star TV ekranlarında altı bölümlük yayınlanacak olan projenin çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlandı. Türkpençe setten ilk kareyi Instagram hesabından paylaştı. 40 yaşındaki oyuncu, rol arkadaşı Serkan Çayoğlu ile çekilen karesine, "Dağ taş demeden çekiyorlardı" yazdı.

Hande Erçel (Siyah İnci) Star TV ekranlarında yeni sezonda yayın hayatına başlayacak olan Siyah İnci'de başrolü paylaşacak olan Hande Erçel ve Tolgahan Sayışman setten ilk kareyi paylaştı. İzmir Çeşme'de çekimleri başlayan dizinin setinde çekilen fotoğrafı Erçel, "Işıkla dolu olsun yeni yolumuz..." notuyla paylaştı.

Nergis Kumbasar (Türk Malı) Star TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Mehmet Ali Erbil, Nergis Kumbasar ve Şafak Sezer'in paylaştığı Türk Malı'nın ikinci sezon çekimleri başladı. Yeni sezondan ilk kareyi Kumbasar Instagram hesabında paylaştı.

Ozan Güven - Serenay Sarıkaya (Fi yeni sezon Çi) "Setsel hareketler..."

Ozan Güven (Fi-Çi) "Kral Sadık Murat Kolhan ve ben"

Beren Gökyıldız (Anne) Anne dizisinin setinden, İçerde'nin Sarp'ı Çağatay Ulusoy ile çekilen karesini paylaşan Beren Gökyıldız, bu kareyi "Aynı mekanda setimiz olunca" mesajıyla yayınladı.

Nilay Deniz (Ateşböceği) Star TV ekranlarında yayınlanan Ateşböceği dizisinde Aslı karakterine hayat veren Nilay Deniz, başrolde kendisine Barış karakteriyle eşlik eden Seçkin Özdemir'le paylaştığı kareyi, "Can partner" notuyla paylaştı.

Özcan Deniz (İstanbullu Gelin)



İstanbullu Gelin dizisinde Faruk karakterine hayat veren Özcan Deniz, Instagram hesabından sette çekilmiş karesini paylaşarak, "Hayat karavanda geçiyor" mesajıyla paylaşımda bulundu.

Türkü Turan (Dolunay) Dolunay dizisinde Alya karakterini canlandıran Türkü Turan, Özge Gürel (Nazlı) ile sette çekilmiş fotoğrafını paylaşıp "Seviyorsak suç mu?" notunu düştü

Yıldıray Şahinler (İçerde) İçerde dizisinin Alyanak'ı Yıldıray Şahinler, "oynarken zevk alan takım, güzel oyun, güzel sonuç. İşte o kadar. Paslaşmayı bizden daha iyi kim bilebilirdi"

Irmak Örnek (Cesur ve Güzel)



Cesur ve Güzel'in Şirin'i Irmak Örnek setten bir kare paylaştı. Örnek, Erkan Avcı (Korhan Korludağ) ve Gözde Türkpençe (Banu) ile birlikte çekilmiş paylaşımın altına şu notu düştü: Peki neredeyse hepimizin hesabında bir Erkan Avcı olması? Çünkü o varsa tek çekilemiyorsun arkadaş. Giriyor illa. Bir de beğenmiyor. 100 kere çekiyoruz. Her türlü yakışıklısın Erko. Sıkıntı yok. Tanıdığım en fotojenik adamlardan biri Gözde güzellikten ölecek zaten E ben de bir maşallahınızı alırım!

Gİzem Karaca (Kara Sevda) İçimdeki Fırtına dizisinin final yapmasının ardından Kara Sevda dizisine transfer olan Gizem Karaca sette çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. 24 yaşındaki Karaca, kiko ismini verdiği köpeğiyle çekilen fotoğrafının altına, "Nefesinizi boşa harcamayın. Kiko sette, çalışkandır benim oğlum" notunu düştü. KARA SEVDA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Aslı Enver / İstanbullu Gelin

Leyla Lydia Tuğutlu (Bu Şehir Arkandan Gelecek) Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde başrolü Kerem Bürsin ile paylaşan Leyla Lydia Tuğutlu, Instagram hesabından sette çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı.



27 yaşındaki Tuğutlu, lise kıyafetleri içinde görülen fotoğrafa, "Lisedeyken" notunu düştü.

Özge Gürel (Dolunay) Star TV ekranlarında yayınlanan Dolunay'ın Nazlı'sı Özge Gürel rol arkadaşı Necip Memili ile çekilen karesini, "İçinde bir pıtırcık var" notuyla sosyal medyaya yükledi.

Seyithan Özdemir (İçerde) İçerde dizisinin Minik'i Seyithan Özdemir ekip arkadaşları Bensu Soral, Damla Colbay, Uğur Yıldıran, Duygu Sarışın, Barış Kıralioğlu ile birlikte sette çekilmiş kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Ozan Akbaba, Okan Turan, Yunus Emre Yıldırımer (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz)

Elçin Sangu, Barış Arduç, Levent Ülgen, Salih Bademci (Kiralık Aşk)

Tamer Levent, Nihan Büyükağaç (Cesur ve Güzel)

Erkan Petekkaya (Paramparça)

Berkay Ateş, Gonca Vuslateri (Anne)

Barış Falay, Hümeyra Akbay (Paramparça)

Fırat Tanış / İstanbullu Gelin

Kaan Urgancıoğlu (Kara Sevda)

Salih Bademci, Müjde Uzman (Kiralık Aşk)

Neslihan Atagül (Kara Sevda)

Engin Öztürk, Meriç Aral (Yüksek Sosyete)

Erkan Avcı, Tamer Levent (Cesur ve Güzel)

Barış Kıralioğlu (İçerde)



"Şubeden arkadaşlarla baskın öncesi"

Mine Tugay (Paramparça)

Zerrin Tekindor (Kara Sevda)

Civan Canova (Paramparça)

Kerem Fırtına, Seçkin Özdemir, Salih Bademci, Onur Büyüktopçu, Barış Arduç (Kiralık Aşk)

Gizem Karaca "Ekibimi böyle uyandırırım !"

Bizimkiler (1988) Bizimkiler, 1976 yapımı Kapıcılar Kralı filminin senaryosunu yazan Umur Bugay'ın daha sonra bu filmdeki karakterleri geliştirmesiyle ortaya çıktı. Bir apartmanda yaşayan ailelerin kendi aralarında ve çevreleriyle yaşadıkları ilişkileri komik bir dille anlatıyordu.

Bizimkiler (Aykut Oray) Bizimkiler, 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanmış, Türk televizyonculuk tarihinin en uzun süren dizisidir.

Çakallarla Dans 5 Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan Çakallarla Dans 5 setinden ilk kareler gelmeye başladı. Filmin yönetmeni Murat Şeker setten ilk kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Serinin yeni filminin 9 Kasım 2018'de vizyonda olması bekleniyor.

Jason Momoa Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Khal Drogo karakteriyle dünya çapında yıldızı parlayan Jason Momoa, setten bir fotoğrafını paylaştı.

Dizinin birinci ve ikinci sezonlarında rol alan 39 yaşındaki oyuncu, İrlanda’daki sette çekim arasında araçta dinlenirken çekilen fotoğrafına, “O zamanlardan pek çok harika insan ve hikaye hazinesi kaldı bana. Hala ailemi özlüyorum” yorumunu yaptı.

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