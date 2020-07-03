Elçin Sangu'nun yeni projesi: İyi Günde Kötü Günde

Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen Star TV'nin yeni projesi İyi Günde Kötü Günde dizisinde buluştu.

03.07.2020 - 16:32

Elçin Sangu'nun yeni projesi: İyi Günde Kötü Günde - 1
İddialı oyuncu kadrosu ve neşeli hikayesi ile İyi Günde Kötü Günde yeni sezonda Star TV'de seyirci karşısına çıkacak.


Elçin Sangu'nun yeni projesi: İyi Günde Kötü Günde - 2
Yapımına O3 Medya’nın imza attığı İyi Günde Kötü Günde'de başrolleri Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen paylaşıyor.


Elçin Sangu'nun yeni projesi: İyi Günde Kötü Günde - 3
Yeni başlangıçlar, baş döndürücü bir aşk ve evliliğe giden hayaller Peki tüm bu planlar kaderin beklenmedik hamlesi ile alt üst olursa? Leyla, Sarp ve Melisa’nın birbirine düğümlenen ilişkilerini izlerken kahkahalarınızı tutamayacak, sürpriz ve eğlence dolu bu sıcak hikayenin bağımlısı olacaksınız.


Elçin Sangu'nun yeni projesi: İyi Günde Kötü Günde - 4
İyi Günde Kötü Günde, güçlü isimleri, sürükleyici hikayesi ve eğlenceli anlatımıyla yeni sezonda çok konuşulacak.

Elçin Sangu'nun yeni projesi: İyi Günde Kötü Günde - 5

Çekimlerine önümüzdeki hafta İstanbul’da başlanacak olan dizi yakında Star TV ekranlarında olacak.

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