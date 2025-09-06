Elektronik sigaralarda uyuşturucu madde alarmı

İngiltere genelindeki liselerde el konulan elektronik sigaralarda, sentetik uyuşturucu Spice maddesi tespit edildi. Araştırmalar, bu tehlikeli maddenin gençler arasında yaygınlaşmakta olduğunu ve sosyal medya üzerinden kolayca temin edilebildiğini ortaya koydu.

Geçen yıl, Spice maddesiyle karıştırılmış elektronik sigaralar yüzünden birçok öğrenci hastanelik olmuş, bir öğrenci ise komaya girmişti. Bu olayların ardından yapılan bir araştırma, konunun ciddiyetini gözler önüne serdi.


İngiltere'nin yedi farklı bölgesindeki 114 okuldan toplanan toplam 1.923 e-sigara ve e-likit örneği üzerinde yapılan analizde, örneklerin yüzde 13’ünde Spice maddesi bulundu. Londra ve Lancashire bölgelerinde bu oran yüzde 25’e kadar çıktı.


Prof. Chris Pudney liderliğinde yürütülen araştırma, Spice içeren elektronik sigaraların Instagram, TikTok gibi sosyal medya platformları üzerinden kolaylıkla satın alınabildiğini ortaya koydu.

Uzman isim “Spice içeren e-likitler sosyal medyada yaygın şekilde satılıyor. Basit bir arama, yüzlerce uyuşturucu satıcısını ortaya çıkarıyor. Bu maddeler gençler için son derece erişilebilir durumda” dedi.


Araştırmada, sözde THC (kenevirin etken maddesi) içerdiği iddia edilen ancak aslında daha tehlikeli ve ucuz olan Spice maddesiyle dolu e-sigaraların satıldığı tespit edildi. Prof. Pudney, "Gençler kenevir zannettikleri bir ürünü alıyor ancak aslında bağımlılık yapan, çok daha ucuz ve öngörülemez etkileri olan bir madde kullanıyorlar. Bu da psikoz, nöbet, kalp sorunları gibi ciddi sağlık risklerine yol açıyor" ifadelerini kullandı.


SPICE NEDİR?

Spice, laboratuvarda üretilmiş ve kenevirin etkilerini taklit etmesi amacıyla geliştirilmiş sentetik bir uyuşturucudur. Özellikle cezaevlerinde sıkça kullanıldığı bilinen bu madde, kullananlarda hareket edememe, baş dönmesi, nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı, nöbet, hatta psikoz ve intihar düşünceleri gibi ağır yan etkilere yol açabiliyor.


