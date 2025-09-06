Elektronik sigaralarda uyuşturucu madde alarmı

Araştırmada, sözde THC (kenevirin etken maddesi) içerdiği iddia edilen ancak aslında daha tehlikeli ve ucuz olan Spice maddesiyle dolu e-sigaraların satıldığı tespit edildi. Prof. Pudney, "Gençler kenevir zannettikleri bir ürünü alıyor ancak aslında bağımlılık yapan, çok daha ucuz ve öngörülemez etkileri olan bir madde kullanıyorlar. Bu da psikoz, nöbet, kalp sorunları gibi ciddi sağlık risklerine yol açıyor" ifadelerini kullandı.





