Elektronik sigaralarda uyuşturucu madde alarmı
İngiltere genelindeki liselerde el konulan elektronik sigaralarda, sentetik uyuşturucu Spice maddesi tespit edildi. Araştırmalar, bu tehlikeli maddenin gençler arasında yaygınlaşmakta olduğunu ve sosyal medya üzerinden kolayca temin edilebildiğini ortaya koydu.
Geçen yıl, Spice maddesiyle karıştırılmış elektronik sigaralar yüzünden birçok öğrenci hastanelik olmuş, bir öğrenci ise komaya girmişti. Bu olayların ardından yapılan bir araştırma, konunun ciddiyetini gözler önüne serdi.