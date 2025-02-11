Elektronik sigaranın bağırsaklara verdiği 3 zarar: Gastroenterolog tek tek açıkladı

Dr. Sethi, elektronik sigarayı bırakmak ya da kullanımını azaltmak isteyenlere birkaç önemli ipucu vermeyi de ihmal etmedi. Dr. Sethi, "Öncelikle net hedefler belirleyin ve nikotin alımınızı kademeli olarak azaltın. Elektronik sigara kullanmak yerine sakız çiğneyin veya egzersiz yapın. Sigara isteğinizi artıran tetikleyicilerden kaçının'' tavsiyelerinde bulundu.