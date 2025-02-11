Elektronik sigaranın bağırsaklara verdiği 3 zarar: Gastroenterolog tek tek açıkladı
Son dönemlerde tüm dünyada yaygın hale gelen elektronik sigaralar, özellikle genç yetişkinler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 42 yaşındaki Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, elektronik sigaraların bağırsak sağlığı için oldukça tehlikeli olabileceğini belirterek uyardı.
TikTok hesabında elektronik sigaraların potansiyel zararlarını açıklayan Dr. Sethi, 260 binden fazla izlenen videosunda şu ifadeleri kullandı:
"Buharlaşan kimyasallar, bağırsaklarınızdaki yararlı bakterilerin dengesini bozarak mide-bağırsak problemlerine ve kronik iltihaplanmaya yol açabilir. Araştırmalar, elektronik sigara buharının, bağırsaklardaki yararlı bakterileri azaltabileceğini gösteriyor.''