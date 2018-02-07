Elf Prensesi Arwen (Liv Tyler) tanınmayacak halde (Ünlülerin makyajsız halleri)

1 Liv Tyler

Yüzüklerin Efendisi serisindeki Elf Prensesi Arwen karakteriyle hafızalarda yer eden Liv Tyler, Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda görüntülendi. Uzun yolculuğun etkisiyle yorgun olan Tyler'ın makyajsız yüzü ve şiş gözleri dikkatlerden kaçmadı.

41 yaşındaki Tyler, yanındaki görevliyle birlikte sohbet ederek havaalanından çıktı

2 Adriana Lima Dünyaca ünlü Victoria’s Secret modeli Adriana Lima, sıfır makyajlı halini Instagram sayfasında paylaştı.

3 Fotoğrafında filtre de kullanmayan Lima, "Doğal 37 iyi bir sayı" notunu yazdı.

4 Bir sonraki paylaşımında pozunu filtreleyen Lima, takipçilerine yolculukta olduğunu duyurdu. Bu pozların ardından New York'a giden Lima, tanıtım yüzü olduğu kozmetik firmasının reklam filmi için kamera karşısına geçti.

5 Yıldız Tilbe Yıldız Tilbe, önceki gün İstinyepark'taydı. Kendisini görüntüleyen muhabirlere poz veren Yıldız Tilbe, makyajsız hali ile dikkat çekti.

6 Hadise Hadise yayınladığı kareye, "Kendini sev, ruhuna sarıl" yazdı.

7 Hadise Hadise daha öncede makyajsız paylaşımda bulunmuştu.

8 Hadise

9 Hande Yener Ünlü şarkıcı Hande Yener önceki akşam Cihangir’deydi.



Kilyos’taki evine giderken trafik ışıklarında görüntülenen Yener, yanlışlıkla gaza basınca muhabirleri korkuttu. Yener'in makyajsız hali dikkat çekti.

10 Hande Yener

11 Şarkıcı Yeşim Salkım, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı. Makyajsız görüntülenen şarkıcı-oyuncu manavdan aldığı ürünleri tek tek seçmeye özen gösterdi.

12 Bensu Soral

13 Bensu Soral

14 Serel Yereli

15 Serel Yereli

16 GİZEM KARACA Oyuncu Gizem Karaca Instagram hesabından tbt'li hep kaçıyorum notuyla makyajsız fotoğrafını paylaştı.

17 BURCU BİRİCİK Burcu Biricik

18 Burcu Biricik

19 BERGÜZAR KOREL Son olarak Vatanım Sensin'de rol alan Bergüzar Korel, önceki akşam Cihangir’deydi.

20 Makyajsız görüntüsüyle dikkat çeken ve geçtiğimiz aylarda saçlarını kestiren Korel, yeni imajıyla ilgili “Gören herkes saçlarımı çok beğendi. Bu kesim sayesinde 28 yaşında gösterdiğimi söyleyen bile oldu” dedi.

21 FAHRİYE EVCEN Beş aylık hamile olan Fahriye Evcen'den eşi Burak Özçivit'le birlikte çekilmiş makyajsız bir poz geldi.

22 Evcen'in "Aşk" notunu düştüğü kare, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

23 Bir döneme damgasını vuran modellerden Elle MacPherson, (54) New York'ta bir ödül gecesine katıldı. 54 yaşındaki MacPherson, Safiyaa imzalı siyah bir elbise giydi. Bir dönem "bayan vücut" olarak anılan Elle MacPherson, yüzüne ise makyaj yapmadı. Onun bu görüntüsü ilk anda "sağlık sorunları mı var?" sorusunu akıllara getirse de makyajsız hali gecenin en çok konuşulan konusu oldu.

24 Hollywood yıldızı Gwyneth Paltrow, en doğal ve en yorgun haliyle görüntülendi. Bir süre önce Brad Falchuk ile ikinci evliliğini yapan Gwyneth Paltrow, evine döndü. Meksika'da tatilde olan Paltrow özel jetten iner inmez de objektiflere takıldı.

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46 yaşındaki Paltrow'un hiç makyaj yapmadığı, saçlarını bile taramadığı dikkatlerden kaçmadı.

26 Jennifer Lopez

27 Victoria’s Secret’ın Portekizli modeli Sara Sampaio, Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı.

28 KENDALL JENNER Podyumların aranan modellerinden Kendall Jenner, New York sokaklarında görüntülendi. Güzelliği ve pürüzsüz cildiyle ünlü markaların elçiliğini üstlenen Jenner, makyajsız yakalandı.



Gazetecileri karşısında görünce panikleyen model, yüzünü eliyle kapatmaya çalıştı. Sivilce ve izlerini saklamak isteyen Jenner, yine de görüntülenmekten kurtulamadı.

29 GAL GADOT Yaz sezonunun gişe canavarı Wonder Woman ile şöhretini pekiştiren Gal Gadot önceki gün Instagram hesabından makyajsız bir fotoğrafını paylaştı.

30 19 Mart'ta ikinci kızı Maya'yı dünyaya getiren 32 yaşındaki Gadot, fotoğrafın altına düştüğü notta kızının gaz sancısı nedeniyle sabaha kadar uyumadığını belirtti.

31 Scarlett Moffatt Sürekli kilo alıp verdiği için sosyal medyada acımasızca eleştirilen İngiliz sunucu Scarlett Moffatt bu kez takipçilerinden tam not aldı.

32 Scarlett Moffatt, Instagram sayfasında, mavi gözlerini ön plana çıkaran makyajsız bir pozunu paylaştı. Bu poz, 27 yaşındaki sunucunun 1.7 milyon takipçisini heyecanlandırdı. Çok sayıda takipçisi Moffatt'ın o sade haliyle çok daha güzel göründüğünü, makyaj yapmasına gerek olmadığını söyledi.

33 Umutsuz Ev Kadınları dizisiyle dünya çapında üne kavuşan Eva Longoria, California'da market alışverişi yaparken görüntülendi. 43 yaşındaki çiçeği burnunda anne makyajsız olarak objektiflere takıldı.

34 HADİSE Hadise sosyal medyadan paylaşt��ğı makyajsız fotoğraf karesine, "Mutlu pazarlar" notunu ekledi.

35 HADİSE

36 MERVE SEVİ Makyajsız fotoğraf paylaşma akımına oyuncu Merve Sevi de katıldı.

37 31 yaşındaki Sevi, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da paylaştı.



Yalancı Yarim dizisiyle yıldızı parlayan, son yıllarda ise tiyatroya ağırlık veren Sevi, en son Hayat Mucizelere Gebe dizisinde rol almıştı.

38 Dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Taylor Hill sosyal medyadan makyajsız paylaşımda bulundu.

39 12 milyon takipçili Instagram hesabından doğal halini paylaşan ünlü model, Victoria's Secret 2018 defilesinde de podyumda yürümüştü.

40 SEDA AKGÜL Sunucu ve yazar Seda Akgül sosyal medyadan sıfır makyajlı fotoğrafını yayınladı. 47 yaşındaki Akgül kareye "Pazar halleriiii" notunu düştü.

41 EVA LONGORIA Umutsuz Ev Kadınları dizisiyle tanınan Eva Longoria sosyal medyadan makyajsız paylaşımda bulundu.

42 43 yaşındaki yapımcı ve oyuncunun haziran ayında dünyaya getirdiği bebeğinin ayaklarını öptüğü karede makyajsız hali dikkat çekti.

43 Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve ailesiyle birlikte çektiği fotoğraflarla adından söz ettiren Cindy Crawford, son paylaşımı ile model disiplininden kopmadığını gösterdi.

44 Sabahın erken saatlerinde spor salonuna giden 52 yaşındaki güzel, makyajsız göründüğü fotoğrafa, "Erkenci kuş spor salonunda" notunu düştü.

45 ADELE

46 EZGİ MOLA Organize İşler 2 filminde boy göstermeye hazırlanan oyuncu Ezgi Mola, sıfır makyaj haliyle yaptığı paylaşımda kendisiyle dalga geçti.





47 Makyajsız halini paylaşan Ezgi Mola, bu paylaşım üzerinden makyaj güzeli olduğunu itiraf etti ve estetiği de çok sevdiğini söyledi.

48 Ezgi Mola

49 GAMZE TOPUZ Oyuncu Gamze Topuz Instagram hesabından "Bir nomakeup da benden gelsin" diyerek makyajsız akımına katıldı.

50 Gamze Topuz

51 HAZAL KAYA - SONGÜL ÖDEN Birlikte tatil yapan oyuncu meslektaşlar Hazal Kaya ve Songül Öden tatilde çekilen makyajsız karelerini sosyal medyadan yayınladı.

52 HAZAL KAYA - SONGÜL ÖDEN Kaya geçtiğimiz sezon Bizim Hikaye'de rol alırken, Payitaht Abdülhamid dizisinde oynamıştı.

53 Alessandra Ambrosio 2005 yılından bu yana Victoria's Secret meleklerinden biri olan Alessandra Ambrosio, önceki gün Los Angelas'ta sokaktaa yürürken görüntülendi.

54 Alessandra Ambrosio Jean şortu ve yıldız süslü gri kazağıyla Noel alışverişine çıkan 36 yaşındaki Brezilyalı modelin makyajsız hali dikkat çekti.

55 Şarkıcı İrem Derici Instagram hesabından makyaj yaptığı bir videoyu paylaştı. Derici'nin makyözüne gönderme yaptığı paylaşımdaki makyajsız hali dikkat çekti.

56 SALMA HAYEK Hayek bir gün sonra da ünlü İspanyol oyuncu Penelope Cruz (42) ile çekilen, ikisinin de makyajsız göründüğü bir pozu "Sonsuza kadar iyi arkadaşız" notuyla paylaştı.

57 Oyuncu Hatice Şendil Instagram hesabından makyajsız fotoğraflarını paylaştı.

58 Şendil fotoğraflarının altına "Güneşli günlerde makyaja ihtiyaç yok" notunu düştü.

59 SALMA HAYEK Yarı Meksikalı yarı Lübnanlı olan Hollywood'un ünlü oyuncusu Salma Hayek, makyajsız ve bikinili fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

60 51 yaşındaki Hayek, fotoğrafını "filtresiz" ve "rötuşsuz" etiketleriyle yayınladı.

61 AYBÜKE PUSAT Söz dizisiyle yıldızı parlayan Aybüke Pusat, Arnavutköy'de makyajsız görüntülendi.

62 Arkadaşlarıyla akşam yemeğine geldiğini söyleyen Aybüke Pusat, "Norveç'ten birkaç saat önce geldim, yorgun ve çok açım" şeklinde konuştu.

63 Instagram'dan 1 milyon takipçisi bulunan 23 yaşındaki Pusat daha önce de böyle objektiflere yansımıştı.

64 ASLI TANDOĞAN İkinci kez anne olmaya hazırlanan ve ailesiyle birlikte Bodrum tatiline devam eden Aslı Tandoğan da makyajsız paylaşım akımına katıldı.

65 Denizin ve güneşin tadını çıkaran Aslı Tandoğan, modaya uydu ve sıfır makyaj halini Instastory'den takipçileri ile paylaştı.

66 ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ Oyuncu Özge Özpirinçci sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı makyajsız fotoğrafına, "Saçlarımdaki beyazlar kalp ben" notunu düştü.

67 ÖzpirinçCi'nin bu fotoğrafı beğeni aldığı kadar eleştirildi de. Ünlü oyuncunun takipçileri, onu daha bakımlı görmek istediklerini söyledi.

68 SEDA GÜVEN

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70 ZİYNET SALİ Ünlü şarkıcı Ziynet Sali sosyal medyadan "Makyajsız selfie" notuyla doğal paylaşımda bulundu.

71 ZİYNET SALİ

72 ŞEYMA SUBAŞI Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı ile evlenen Şeyma Subaşı, Instagram story'den makyajsız bir karesini yayınladı.

73 ŞEYMA SUBAŞI Daha önce ise Survivor çekimleri için Dominik'e giden Acun Ilıcalı Instagram hesabından bir fotoğraf yayınlamıştı. Ilıcalı'nın paylaştığı karede Subaşı'nın makyajsız görüntüsü dikkatlerden kaçmamıştı.

74 ŞEYMA SUBAŞI

75 PINAR ALTUĞ 25 yıllık arkadaşları ve kızıyla birlikte olduğu bir tatil karesini yayınlayan Pınar Altuğ , makyajsız paylaşım akımına katıldı.

76 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisiyle yıldızı parlayan 43 yaşındaki Altuğ daha sonra Omuz Omuza, Deli Dolu, Aile Reisi gibi projelerde yer almıştı. Altuğ geçtiğimiz sezon ise Çocuklar Duymasın'ın yeni versiyonuyla seyirci karşısına çıkmıştı.

77 BEYZA ŞEKERCİ-HANDE DOĞANDEMİR Marmaris'te tatil yapan 5 aylık hamile Beyza Şekerci ile Hande Doğandemir de bu akıma uydu. İki oyuncu, önceki gün sıfır makyajla poz verdi..

78 ZUHAL TOPAL Sunucu ve oyuncu Zuhal Topal, son zamanların gözde akımı 'makyajsız fotoğraf paylaşımı' ile dalga geçti. Son zamanların gözde akımı makyajsız fotoğraf paylaşımını ti'ye alan Topal, sosyal medya hesabından ful makyajlı bir fotoğraf paylaştı. Topal, paylaşımının altına 'Bakın yüzümde hiç makyaj yok' notunu ekledi.

79 MERVE BOLUĞUR Son olarak İçimdeki Fırtına dizisinde rol alan Merve Boluğur makyajsız fotoğraf paylaşan ünlüler kervanına katıldı.

80 Geçtiğimiz yıl şarkıcı Murat Dalkılıç ile evliliğini noktalayan 30 yaşındaki oyuncu Instagram'ın hikaye (story) bölümünden doğal halini yayınladı.

81 LEYLA LYDIA TUĞUTLU Son olarak Bu Şehir Arkadan Gelecek dizisinde rol alan Leyla Lydia Tuğutlu Instagram hesabından doğal halini yayınladı.

82 28 yaşında oyuncu paylaşımına "Merhaba sarı saç ve çiller" yazdı.

83 ASLI TANDOĞAN Oyuncu Aslı Tandoğan (39), oğlu Atlas'la beraber Çeşme'de tatildeyken çekilmiş pozunu Instagram hesabından paylaştı.

84 Takipçileri oyuncuyu doğal güzellği nedeniyle iltifat yağmuruna tuttu, "Hiç yaşlanmıyorsunuz" yorumları yaptı.

85 SİNEM KOBAL Eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla mavi tura çıkan Sinem Kobal Instagram'dan doğal haliyla çekilmiş bir karesini yayınladı. Kobal fotoğrafa, "Uyanamayanlar" notunu düştü.

86 Selena dizisiyle yıldızı parlayan 30 yaşındaki Kobal, son olarak Yüz Yüze dizisinde rol almıştı.

87 SERENAY SARIKAYA Son dönemde ünlü isimlerin sosyal medyadan makyajsız fotoğraf paylaşma kervanına katılan isimler arasında Serenay Sarıkaya da yer alıyor.



Yüzü olduğu markanın reklam kampanyası için şarkıcı Jabbar’la stüdyoya girerek ‘Haz’ adlı parçada düet yapan Sarıkaya, son olarak Fi dizisinde rol almıştı.

88 26 yaşındaki Sarıkaya, daha önce ise Instagram'dan "Makyaj yok" notuyla bir kare daha yayınlamıştı.

89 Burak Özçivit'in bir dönem aşk yaşadığı Ceylan Çapa makyajsız halini Instagram'ın hikaye bölümünde takipçileri ile paylaştı.

90 Çapa'nın paylaşımına "No make up böyle olur" notunu düşmesi 'Fahriye'ye gönderme mi?' yorumlarına neden oldu.

91 FAHRİYE EVCEN Oyuncu Fahriye Evcen'in yanak dolgusu yaptırdığı iddia edilmişti. Evcen, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla iddialara cevap verdi.

92 Oyuncu, makyajsız fotoğrafını paylaşıp "Makyaj yok, filtre yok, doktor yok" notunu düştü.

93 MERYEM UZERLİ Meryem Uzerli, tatil için gittiği Maldivler'den paylaştığı görüntü ile makyajsız halini gözler önüne serdi.

94 Ünlü komedyen Sefa Doğanay da Uzerli'nin paylaşımını ti'ye aldı. Uzerli gibi poz veren Doğanay, takipçilerini güldürdü.

95 HANDE SUBAŞI 2005 Miss Turkey birincisi olduktan sonra oyunculuk alanında kariyerini geliştiren Hande Subaşı, makyaksız fotoğraf paylaşanlar kervanına katıldı.

96 Subaşı, sıfır makyaj fotoğrafını "Sanki cildimin biraz ilgiye ihtiyacı var" notu ile paylaştı.

97 HANDE ERÇEL Son olarak Star TV'de yayınlanan Siyah İnci'de Hazal karakterine hayat veren Hande Erçel Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı.

98 24 yaşındaki Erçel fotoğrafını Instagram yayınladı.

99 Şu sıralar Murat Dalkılıç ile yaşadığı birliktelikle gündeme gelen Erçel daha önce de yine story'den paylaşımda bulunmuştu.

100 ADRIANA LIMA Dünyaca ünlü süper model Adriana Lima zaman zaman Instagram hesabından makyajsız paylaşımlar yapıyor.

101 Lima, son paylaşımında uyku öncesi halini sergileyerek, "Şekerleme vakti umutları" notunu düştü.

102 Lima, daha önce de uyku öncesi makyajsız pozunu "İyi geceler" notuyla paylaşmıştı.

103 IVANA SERT Stilist - manken, Ivana Sert sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı.

104 Sert, fotoğrafının altına yapılan 'filtre ya da photoshop var' yorumlarını reddetti.

105 NİLPERİ ŞAHİNKAYA Yaşamayanlar dizisi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Nilperi Şahinkaya, uzun bir aradan sonra objektiflere takıldı.

106 Nişantaşı'nda bir kafede vakit geçiren Nilperi Şahinkaya, makyajsız haliyle dikkati çekti. Rahat tavrıyla objektiflere gülümseyen 30 yaşındaki oyuncu, yeni dizisinin önümüzdeki sezon başlayacağını söyledi.

107 GİZEM KARACA

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109 GÖKÇE BAHADIR Star TV’deki Ufak Tefek Cinayetler’in Oya'sı Gökçe Bahadır Etiler’de alışveriş yaparken makyajsız bir halde objektiflere yansıdı.

110 Gökçe Bahadır önce görüntü vermek istemedi.

111 Sonra “Tamam çekin, sorun yok. Nasıl olsa ekranda saç-makyaj dört dörtlük” dedi.

112 Meltem Cumbul, önceki gün Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi.

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Tek başına seyahat eden ünlü oyuncu makyajsız haliyle dikkat çekti. Cumbul muhabirleri fark edince adımlarını hızlandırıp içeri girdi.

114 Daha önce makyajsız ve dağınık saçlarıyla bir parkta otururken objektife yansıyan şarkıcı Göksel, internet sitelerinde “Görenler tanıyamadı” başlığıyla çıkan haberlerden sonra arkadaşlarına dert yandığı, bu duruma çok canının sıkıldığını ve artık sokağa makyajsız çıkmayacağını söylediği iddia edilmişti.

115 Ünlü şarkıcı, önceki gün Nişantaşı'nda yine makyajsız haliyle objektiflere yansıdı.

116 Göksel'in "Görenler tanıyamadı" başlığıyla çıkan fotoğrafı bir parkta telefonuyla ilgilenirken çekilmişti.

117 BURÇİN TERZİOĞLU Poyraz Karayel dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Burçin Terzioğlu KüçükÇiftlik Park’taki Sokak Festivali’nde makyajsız olarak objektiflere takıldı.

118 38 yaşındaki oyuncu, “Stres attım. Tüm elektriğimi ve yorgunluğumu aldı. Meğer bütün kış çok çalışmışım” dedi. Terzioğlu, sevgilisi İlker Kaleli’nin seti olduğu için etkinliğe gelemediğini de sözlerine ekledi.

119 SHAKIRA 2011 yılından beri futbolcu Gerard Piqué ile birlikteliğini sürdüren dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, Instagram hesabından "Kırmızı ve siyah gün" notuyla makyajsız paylaşım yaptı.

120 NESLİHAN ATAGÜL Başrolünü İlker Kaleli ile paylaştığı yeni dizisi "Dip" ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Neslihan Atagül, reklam yüzü olduğu bir şampuan markasının çekimleri öncesi makyajsız halini sosyal medyadan yayınladı.

121 NESLİHAN ATAGÜL

122 DAMLA COLBAY İçerde dizisiyle canlandırdığı Eylem karakteriyle kariyerinde zirve yapan Damla Colbay, önceki gün erkek arkadaşıyla Akmerkez’de görüntülendi. Muhabirleri fark edince telaşla sevgilisinin elini bırakan Colbay, sorulara yanıt vermek istemedi. Genç oyuncu, arkadaşının yabancı uyruklu olduğunu belirtip “Siz ‘Sam’ yazın yeter” demekle yetindi. Colbay'ın makyajsız olması dikkatlerden kaçmadı.

123 ELÇİN SANGU Sevgilisi Yunus Özdiken’le Akmerkez’de görüntülenen oyuncu Elçin Sangu, gazetecileri görünce yüzünü saklamaya çalıştı.

124 Makyajsız haliyle görüntülenince sinirlenen ünlü oyuncu, muhabirlere “Çok antipatiksiniz” diye tepki gösterdi. Sangu, sevgilisine “Beni bu çirkin halimle çektiler” diyerek sitemini dile getirdi.

125 İREM DERİCİ İrem Derici önceki gece Beşiktaş’taki bir müzik stüdyosundan çıkarken makyajsız görüntülendi.

126 Fotoğraf çeken muhabirlere “Makyajsızım şu an. Boyasam da bir şey değişmiyor gerçi” diye espri yaptı.

127 SILA Heybeden Şarkılar adını verdiği konser serisinin sonuncusunda sesi kadar şıklığıyla da büyüleyen Sıla, Sevgililer Günü'nde adeta format değiştirdi. 36 yaşındaki şarkıcı Instagram'dan makyajsız halini paylaştı ve "Yanımda sevgilim varmış gibi çek panpa" notunu düştü.

128 ELÇİN SANGU Kiralık Aşk dizisinden sonra ekrana ara veren Elçin Sangu sezonun yorgunluğunu Tayland tatilinde atıyor. 31 yaşındaki oyuncu önceki gün havuz keyfi yaparken çekilen fotoğrafını Instagram sayfasından paylaştı. Ünlü oyuncunun sıfır makyajlı halleri takipçilerinden tam not aldı. Sangu'nun fotoğrafı yorumlara kapatması da dikkatlerden kaçmadı.

129 EMİNA SANDAL Emina Sandal Instagram hesabından "En iyi günler makyajsız günler" (The best days, no makeup days) diyerek bir fotoğraf paylaştı.

130 Sandal'ın yüzünde makyaj olmamasına rağmen gözlerine kalem çekmiş olması dikkat çekti.

131 IVANA SERT

132 EBRU ŞALLI Ebru Şallı Etiler’deki bir güzellik merkezindeydi. Geç saatlere kadar rutin cilt bakımı yaptıran Şallı, çıkışta karşısında gazetecileri görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

133 Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Şallı “Bu saatte niye böyle yapıyorsunuz. Cilt bakımı yaptırdım ve eve gidiyorum” diyerek aracıyla oradan ayrıldı.

134 ECE SEÇKİN Youtube'da 140 milyon yapan Adeyyo ve 60 milyon tık alan Sayın Seyirciler şarkıcılarıyla adını geniş kitlelere duyuran Ece Seçkin şu sıralar Olsun şarkısıyla gündemde. Seçkin, Okyanus şarkısıyla yıldızı parlayan meslektaşı Derya Uluğ ile görüntülendi. 26 yaşındaki şarkıcı sıfır makyaj haliyle dikkat çekti.

135 Seçkin daha önce ise Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa şu mesajı yazarak yayınlamıştı: "Uzun zamandır 'yiyorsa makyajsız halini paylaş' gibi yorumlar alıyordum. Günlük hayatımda çok makyajlı gezen biri değilim ama instagramı genelde sahne ve kulis fotoğraflarımı paylaşmak amacıyla kullandığım için beni hep makyajla ve kocaman kirpiklerle görüyordunuz. Bence bir kadının en önemli makyajı yüzündeki gülümseyiş ve gözlerindeki pırıltıdır. Beyler size söylüyorum, bir kadının kaşını, kirpiğini, boyunu, kilosunu dert edip onları incitmeyin… Bırakın kadınlar gülümsesin, gözleri ışık saçsın… Kızlar size zaten bir şey söylememe gerek yok, durumu biliyorsunuz.”

136 İREM SAK Son olarak Murat Boz ve Yasemin Allen ile başrolde olduğu Dönerse Senindir filmiyle beyazperde boy gösteren İrem Sak estetik tartışmlarıyla gündeme gelmişti.



Etiler Akmerkez'de bir spor mağazasından ayakkabı satın alan Sak, Nişantaşı sokaklarında fotoğrafları çekilince yüzünü saklaması ile ilgili konuştu.

137 İREM SAK Makyajsız haliyle dikkat çeken 31 yaşındaki oyuncu, "Yüzümde bir şey yoktu. Maske yaptırmıştım, kızarıklık vardı. Estetik falan yaptırmadım, yok bende" ifadelerini kullandı.

138 SAADET IŞIL AKSOY Sosyal medya hesabından sık sık makyajsız pozlarını paylaşan Saadet Işıl Aksoy, yeni bir makyajsız selfie ile haftaya başladı.

139 33 yaşındaki oyuncu, "Halbuki gözümün cücüğüne giren güneşe söverek uyanmıştım, ağzım kupkuru, oda hamam kıvamında. Ama pazartesi sabahı selfie'si önemliydi, önce güneşin vurduğu en iyi açımı bulup postumu yapmalıydım. Günaydın bu arada!" paylaşımını yaptı. Aksoy'un bu fotoğrafı, 3 bine yakın beğeni aldı.

140 ECE USLU

141 MERVE BOLUĞUR

142 Didem Soydan

143 NURGÜL YEŞİLÇAY

144 TUBA BÜYÜKÜSTÜN

145 EBRU GÜNDEŞ

146 SEZEN AKSU Uzun süredir kameralara görüntü vermeyen Sezen Aksu, son olarak Yılmaz Erdoğan'ın Münaşaka adlı oyununu izlemeye gittiğinde objektiflere takıldı. Basını görünce aracından inmeyerek evine dönen Aksu, hastane ziyareti çıkışında görüntülendi. Kira ödemediği gerekçesiyle tahliye edilen Etiler Şamdan’ın işletmecisi Mehmet Tuna’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Aksu'nun makyajsız hali dikkat çekti.

147 FAHRİYE EVCEN

148 BEREN SAAT

149 HÜLYA AVŞAR

150 Başrolünü Keanu Reeves’in üstlendiği John Wick 3 filminin kadrosuna katılan Halle Berry (51), John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’nda görüntülendi.

151 Film çekimlerine başlayan eski güzellik kraliçesi, yorgun görünüyordu. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Berry, makyajsız haliyle de dikkat çekti.

152 LILY-ROSE DEPP Johnny Depp ile Vanessa Paradis’ın kızı Lily-Rose Depp (18), Los Angeles’ta objektiflere yansıdı.

153 Modellik de yapan genç Depp, mini beyaz elbisesiyle dikkat çekti. Makyajsız ve doğal haliyle kamera karşısına çıkmaya çekinmeyen Lily-Rose Depp, bir süre tek başına yürüyüş yaptıktan sonra arkadaşlarıyla buluştu.

154 KYLIE MINOGUE Dünyaca ünlü pop şarkıcısı Kylie Minogue, yeni single’ı Golden’a Küba’da klip çekti.

155 Geçen ay 50 yaşına giren Avustralyalı şarkıcı, klibi için sıfır makyajla kamera karşısına geçti.

156 Klibin kamera arkası görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Minogue, “Işık yok, ekip yok, makyaj yok!” yorumunu yazdı.

157 Alman manken ve moda tasarımcısı Heidi Klum cadılar bayramı etiketiyle bir video yayınlandı.

158 44 yaşındaki efsane mankenin yüzünü temizlediği makyajsız halinin videosu kısa sürede 200 binden fazla izlendi.

159 Rahat eşofmanı ve Louis Vuitton marka çantasıyla 8 saatlik Londra uçuşunu tamamlayan Hadid'in yorgun hali dikkati çekti.

160 Yüzü olduğu Intimissi markası için doğum sonrası yeniden objektif karşısına geçen İrina Shayk, önceki gün kızı Lea’yla Los Angeles’ta görüntülendi.

161 Alışılmışın dışında salaş ve makyajsız tarzıyla kameralara yansıyan Rus model, taytına sıkıştırdığı cep telefonuyla dikkat çekti.

162 AMBER HEARD Amber Heard, Los Angeles'ta bir ucuzluk mağazasına girerken objektiflere takıldı.

Rahat ve makyajsız haliyle dikkati çeken 30 yaşındaki oyuncu, iki büyük şişe su aldıktan sonra bir arkadaşıyla buluşmak üzere aracının yolunu tuttu.



Ünlü oyuncu, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Johny Depp'e boşanma davası açmıştı. İkili, 7 milyon dolar karşılığında boşanma konusunda anlaşmaya varmıştı.

163 Catherine Zeta Jones



48 yaşındaki oyuncu Catherine Zeta Jones yatağında uyumak üzereyken çektiği fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

164 Catherine Zeta Jones'un makyajsız paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum da geldi.

Bazı hayranları oyuncunun, makyajsız da gayet güzel göründüğünü belirtirken bazıları da "yaşlanıyor musun sen" yorumunu yaptı. Catherine Zeta Jones'un bu doğal pozu şu ana kadar 20 binden fazla beğeni aldı

165 Elbette makyajsız haliyle hayranlarını şaşırtan tek isim Jennifer Lopez değil. İşte yerli ve yabancı ünlü isimlerin makyajsız halleri...

166 KATE UPTON Son olarak kapak olduğu Vogue Dergisi editörleri tarafından 'dünyanın en seksi modeli' olarak tanımlanan 24 yaşındaki Kate Upton, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.

167 ABD'li model ve oyuncunun makyajsız haliyle paylaştığı fotoğraf hayranlarını şaşırttı. Takipçileri, geçen hafta çok yorulduğu belirten Upton'ın paylaşımın altına "İşte gerçek Kate" notu düştü.

168 KATE HOLMES Kırmızı halıdaki şık tercihleriyle bilinen, son dönemde aktör Jamie Foxx ile yaşadığı aşkla gündemde olan Katie Holmes önceki gün alışverişte görüntülendi.

169 Los Angeles'ta bir markete giden 38 yaşındaki Holmes'un makyajsız hali dikkat çekti. Saçını taramadan tepeden toplayan, kot gömleği ve taytı ile görüntülenen Holmes'un yorgun olması dikkat çekti.

170 KELLY BROOK Son olarak Instagram hesabından küvette verdiği pozu paylaşarak gündem olan İngiliz manken Kelly Brook, önceki gün Los Angeles'ta makyajsız görüntülendi. Sevgilisi Jeremy Parisi ile Los Angeles'a gelen Kelly Brook'un üstünde kot pantolon, sade bir tişört ve gömlek vardı.

Ünlü model, makyajsız haliyle bir hayli şaşırtırken, İngiliz basını fotoğrafları manşetten verdi.

171 JENNİFER LOPEZ Las Vegas’ta ‘All I Have’ adını verdiği bir konser serisi düzenleyen Jennifer Lopez, Instagram’dan paylaştığı videoyla dikkat çekti. 47 yaşındaki şarkıcı, sahneye zihinsel olarak nasıl hazırlandığını gösterdi. Lopez, takipçilerine şunları söyledi: “İşte şovlarımdan önce böyle görünüyorum. Saç, makyaj hiçbir şey yapılmamış. En doğal halimdeyim.”

172 Yeni sevgilisi Travis Scott ile Coachella Music Festival’inde görüntülenen reality şov yıldızı Kylie Jenner, son haliyle şaşırtmıştı.

173 KYLIE JENNER TV yıldızı Kylie Jenner, Londra seyahati sırasında bir haftada ikinci kez objektife makyajsız görüntü vermemek için zebra desenli bir şalın altına saklanarak otelden çıktı. Kendi adında bir makyaj markası da bulunan 19 yaşındaki TV yıldızı, en büyük takıntısının objektiflere salaş bir halde yakalanmak olduğunu belirtmişti. Jenner, yorgun hali ile poz vermemek adına daha fazla dikkat çekti. Ama objektiflerden kaçamadı.

174 Travis Scott ile o günden sonra ilk kez Los Angeles'ta görüntülenen Jenner sevgilisinden çok stili ile konuşuldu. Her zaman aşırı makyajlı ve cesur kıyafetlerle objektiflere yansıyan 19 yaşındaki Jenner, makyajsız ve spor kıyafetliydi. İşte Türkiye'nin ünlü isimlerinden makyajsız fotoğraflar...

175 Uzun süre Amerika’da yaşayan ve bir dizi projesi için İstanbul’a gelen Saadet Işıl Aksoy, önceki gün Nişanataşı’nda iş toplantısı sonrası objektiflerine takıldı. Aksoy'un yüzünde sıfır makyaj olması dikkat çekti.

176 SİBEL CAN

177 HADİSE O Ses Türkiye'nin final yapmasının ardından Maldivler tatiline çıkan Hadise burada çekilen karelerini sosyal medyadan sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Beş gün önce makyajsız paylaşımda bulunan 31 yaşındaki şarkıcı, önceki akşam ise makyajsız bir fotoğraf karesini Instagram'ına koydu.

178 HADİSE

179 ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ Özge Özpirinçci, Instagram hesabından makyajsız bir fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncunun Yasemin isimli bir takipçisi, söz konusu fotoğrafa, "Allah aşkına doğal olacağız diye bu kaşlarınızı böyle yapmak zorunda mısınız? Çok kötü duruyor ve acilen kilo alman lazım" yorumunu yaptı.



Özpirinçci ise takipçisine şu yanıtı verdi: "Güzelliğin göreceli bir kavram olduğunu düşünüyorum. Kaşlarımı doğal bırakmak benim tercihim ve şu anda oynadığım role uygun modelin bu olduğunu düşünüyorum.'Acilen kilo alman lazım' demişsiniz. Fakat ben sağlıklı beslenen ve sporunu yapan bir insan olarak sanırım bu konuda sizin 'tavsiyeniz'dense kendi hislerimi dinlemeliyim ki ayrıca yine bu rol için bu kilonun uygun olduğunu düşünüyorum. Size iyi günler dilerim"

180 SERTAB ERENER Şarkıcı Sertab Erener, bir AVM içindeki arkadaşlarıyla akşam yemeği yedikten sonra gazetecilerin objektiflerine makyajsız yakalandı. 52 yaşındaki Erener'in yorgun hali ise dikkatlerden kaçmadı. İşte, makyajlı halleriyle görmeye alışık olduğumuz ünlülerin 'sıfır makyajlı' halleri...

181 HAZAL KAYA

182 AYÇA AYŞİN TURAN

183 Model ve oyuncu Şenay Akay, Instagram hesabından "Evim güzel evim" notuyla makyajsız paylaşımda bulundu.

184 37 yaşındaki Akay, 2001 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında birinci olmuş daha sonra ise dünya çapında Türkiye'yi temsil etmiş ve yine birincilik tacını takmıştı.

185 FATMA TURGUT Model grubundan ayrıldıktan sonra solo kariyerine devam eden Fatma Turgut, önceki gün Bodrum-Bitez’deki Doria Beach’te görüntülendi. Sıfır makyaj ile objektiflere yansıyan ve Sertab Erener’in eşi Emre Kula ile denize giren şarkıcı, neşeli halleriyle dikkat çekti. Beyaz bir mayo giyen Turgut, denizden çıkarken de görüntü vermemek için Kula’dan yardım aldı. Kula, denizden çıkan Turgut’u elinde havluyla bekledi. İşte Turgut gibi makyajsız görüntülenen yerli ve yabancı ünlüler

186 DEMET AKALIN Demet Akalın, Instagram’da banyodan çıkmış, makyajsız halini paylaştı. Fotoğrafın altına “Bu halde poz vermeye cesareti olan var mı? Hadi çeksin de görelim” notunu düşerek meydan okudu.

187 Bir takipçisi “Hayallerimi yıktın” dedi. Demet Akalın şu cevabı verdi: “Ulan benimle ne hayalin var? İnkar etmiyorum. Boya güzeliyim, gerçeği bu işte.”

188 EBRU AKEL Ebru Akel, sosyal medyadan göz altı maskesiyle çekilmiş fotoğrafını, "Çekime giderken göz altı maskerim yıllardır vazgeçilmezlerim listesinde" notuyla paylaştı. Paylaşımlarında makyajlı fotoğraflarını tercih eden 41 yaşındaki Akel'in makyajsız olması ise dikkatlerden kaçmadı.

189 TÜLİN ŞAHİN Türkiye’yi yurt dışında başarıyla temsil eden manken Tülin Şahin, önemli defilelerde de boy gösteriyor.



Şimdilerde Londra Moda Haftası için İngiltere’de bulunan Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı bir karede sıfır makyajlı olduğu sanıldı. Ancak Şahin'in suratında dikkatli bakıldığında allık, fondöten ve maskara olan hafif bir makyaj vardı.



36 yaşındaki mankenin bu karesi 15 hafta önce paylaştığı fotoğrafı akıllara getirdi. Şahin'in o paylaşımında ise sıfır makyajsız hali dikkatlerden kaçmamıştı. Şahin'in sosyal medyada yaklaşık 700 milyon takipçisi bulunuyor.

190 AYLA ÇELİK Beyazıt Öztürk ile birlikte seslendirdiği Bağdat isimli şarkıyla adını geniş kitlelere duyuran Ayla Çelik, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.



Karşısında muhabirleri gören ve makyajsız hali dikkat çeken Çelik, yüzünü saklayarak "Beni böyle çekmeyin ne olur. Sevgilimin montunu ve şapkasını giydim" dedi.

191 "ŞIMARMAK HAKKIDIR" Yakın arkadaşı Demet Akalın ile Aleyna Tilki arasındaki polemiği değerlendiren Çelik, "Ben konuya pek hakim değilim. Fakat Aleyna genç yaşta bu kadar popüler olmuşken ve çok gençken şımarmak hakkıdır diye düşünüyorum." dedi.

192 SEVGİLİSİNDEN SÜRPRİZ BEKLİYOR



14 Şubat'ta sevgilisi Barbaros Utku'dan güzel bir sürpriz beklediğini belirten 42 yaşındaki şarkıcı, "Bende bir sürpriz hazırlıyorum, benim sürprizlerinde limit yoktur" diyerek yürüyüşüne devam etti.

193 BELLA HADID

Victoria’s Secret'ın dünyaca ünlü mankeni Bella Hadid New York'taki JFK Havaalanı'nda makyajsız olarak objektiflere yansıdı.

194 BERGÜZAR KOREL

195 BURCU ESMERSOY

196 ÇAĞLA ŞIKEL

197 BÜŞRA PEKİN

198 CEMRE KEMER

199 EBRU POLAT

200 SILA

201 HATİCE ŞENDİL

202 HADİSE