Elif Aksu ile Conor McGregor aşk mı yaşıyor?

1 Geçen yıl Leonardo Di Caprio'nun ev sahipliğindeki Cannes'daki meşhur amfAR gecesinde top modeller Bella Hadid, Karlie Kloss, Lily Donaldson ile aynı podyumu paylaşan Elif Aksu , bir anda dikkatleri üzerine çekti...

2 Aksu, son olarak Brezilyalı futbolcu Neymar'ın 27'nci yaş gününde verdiği partide adından söz ettirdi.

3 Fransız ve İngiliz medyası, el ele tutuşan Elif Aksu ile Neymar'ın aşk yaşadığını iddia etti.

4 Başta Romanya basını olmak üzere Hollanda ve İtalyan medyası ise Elif Aksu'nun yeni bir aşka yelken açtığını önü sürdü. Aksu'nun İrlandalı dünyaca ünlü boksör Conor McGregor'la birlikte olduğu iddia edildi.

5 Aksu'nun yaklaşık 1 aydır Conor McGregor'ın Londra'nın kuzeyindeki evinde yaşadığı iddia edildi.

6 Almanya'da Munich Models, Londra'daki Storm Models, Milano'da Woman Direct Milano ve Tokyo'daki Cinq Deux gibi prestijli ajansıyla da anlaşan başarılı model Elif Aksu, "Conor McGregor ile aşk yaşıyor musun? Birçok gazetede iddialar var" sorusunu cevapsız bıraktı.

7 Bunun üzerine Türk asıllı Avusturyalı manken Elif Aksu bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Herkes aynı soruyu sormaya başladı. Kim bu Elif Aksu?

8 Türkiye, Elif Aksu 'yu 2017 yılında İspanya'nın ünlü tatil merkezi İbiza’da karıştığı bir kazayla tanıdı.

9 Elif Aksu, tatile çıktığı İbiza’da sevgilisinin 500 bin Euro’luk Ferrari’si ile kaza yaptı. 560 bin dolarlık arabayı hurda haşat ettikten sonra, yine 44 yaşındaki Suudi asıllı sevgilisinin jetiyle kaçmaya çalışırken, polise yakalandı...

10 O dönem bir anda sosyal medyanın gündemine oturan 25 yaşındaki Elif Aksu Türk asıllı fakat Avusturya vatandaşı.

11 Sakarya'nın merkez ilçesi Adapazarı'ndan Viyana’ya göç eden bir ailenin kızı olan Elif Aksu hayatını yurt dışında sürdürse de Türkiye'yi unutmuyor. Elif Aksu bayramda kuzenleriyle buluşmak için Sakarya'ya geliyor.

12 Elif Aksu'nun şöhretinin artmasındaki önemli noktalarından biri de 2013 yılında İngiliz müzik grubu The Wanted'ın We Own The Night isimli şarkısının klibinde boy göstermesiydi. Klipte cesur sahneleri olan Elif Aksu, şöhret basamaklarını hızla tırmandı.

13 Elif Aksu Neymar ile aynı reklamda boy göstermişti. İkili bir akıllı telefon markasının tanıtımı için kamera karşısına geçti.

14 Reklamda Neymar'ın, Elif Aksu'nun peşinde koştuğu görülüyor. Bu reklam yayınlandıktan sosyal medyada da "Neymar'ı peşinden koşturan Türk kızı" gibi pek çok yorum yapıldı.