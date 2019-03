Elif Aksu ile Conor McGregor aşk mı yaşıyor?

12

Elif Aksu'nun şöhretinin artmasındaki önemli noktalarından biri de 2013 yılında İngiliz müzik grubu The Wanted'ın We Own The Night isimli şarkısının klibinde boy göstermesiydi. Klipte cesur sahneleri olan Elif Aksu, şöhret basamaklarını hızla tırmandı.