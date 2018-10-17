Elite'in yıldızı Maria Pedraza da bornozlu fotoğraf akımına katıldı
Sosyal medyadaki bornozlu fotoğraf akımına katılan ünlüler arasına son olarak La Casa De Papel ile dikkatleri üzerine çeken ve şu sıralar Elite dizisinde rol alan Maria Pedraza da katıldı.
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1Maria Pedraza
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2Iggy Azalea
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3Eva Longoria
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4Hadise
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5Serenay Sarıkaya
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6Mine Tugay
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7Özge Ulusoy
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8Burcu Esmersoy
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9Şeyma Subaşı
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10Özge Ulusoy
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11Göksel
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12Hülya Avşar
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13Hülya Avşar
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14Aleyna Tilki
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15Aleyna Tilki
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16Bahar Candan