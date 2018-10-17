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Elite'in yıldızı Maria Pedraza da bornozlu fotoğraf akımına katıldı

Sosyal medyadaki bornozlu fotoğraf akımına katılan ünlüler arasına son olarak La Casa De Papel ile dikkatleri üzerine çeken ve şu sıralar Elite dizisinde rol alan Maria Pedraza da katıldı.

  • 1

    Maria Pedraza
  • 2

    Iggy Azalea
  • 3

    Eva Longoria
  • 4

    Hadise
  • 5

    Serenay Sarıkaya
  • 6

    Mine Tugay
  • 7

    Özge Ulusoy
  • 8

    Burcu Esmersoy
  • 9

    Şeyma Subaşı
  • 10

    Özge Ulusoy
  • 11

    Göksel
  • 12

    Hülya Avşar
  • 13

    Hülya Avşar
  • 14

    Aleyna Tilki
  • 15

    Aleyna Tilki
  • 16

    Bahar Candan
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