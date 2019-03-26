Elizabeth Hurley 25 yıl sonra aynı ikonik elbiseyle
ntv.com.tr
Elizabeth Hurley, 1994 yılında giydiği ve adıyla anılan ikonik Versace elbisesiyle yıllar sonra Harper's Bazaar dergisine poz verdi.
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Elizabeth Hurley, 1994 yılında giydiği ikonik Versace tasarımı elbisesiyle yıllar sonra dergiye poz verdi.
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53 yaşındaki oyuncu, erkek arkadaşı Hugh Grant’ın başrolde yer aldığı Dört Nikah Bir Cenaze filminin Londra prömiyerine katılmış, kıyafetiyle hafızalara kazınmıştı.
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Kıyafet, cesur dekoltesiyle akılda kalmış, Hurley, yıllarca o elbiseyle anılır olmuştu.
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Hurley, 25 yıl sonra aynı elbiseyle Harper’s Bazaar dergisinin Nisan 2019 sayısına poz verdi. Hurley, yıllar önce seçtiği bir kıyafetin bu kadar büyük bir etki yaratması konusunda hazırlıksız olduğunu söyledi.
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“Kıyafeti öylesine seçmiştim. Saçımı ve makyajımı kendim yapmıştım. Hugh ile paylaştığımız bir yatak odalı evde aynayı kullanma konusunda birbirimizle savaşmıştık” diyen Hurley, kendisi için sırada bir hazırlık sürecinin ardından beklenmedik bir etkiyle karşılaşmasına şaşırdığını anlattı.
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Hurley ile Grant’ın 13 yıl saüren birelikteliği 2000 yılında sona erdi.
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Öte yandan Hurley’nin ikonik elbisesini yıllar sonra başka ünlüler de giydi. Onlardan biri Lady Gaga oldu.
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8Kıayfeti giyen bir diğer isim de ünlü oyuncu Jennifer Lawrence idi.