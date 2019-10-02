Elizabeth Hurley, Empire State'in pembe ışıklarını yaktı
ntv.com.tr
Elizabeth Hurley, Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinliği kapsamında Empire State binasının pembe renge dönüşmesi için özel ışıklandırma sistemini çalıştırdı.
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Elizabeth Hurley, New York’ta düzenlenen Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinliğine damga vurdu.
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54 yaşındaki ABD’li oyuncu ve model, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla Empire State binasının pembe renge dönüşmesi için özel ışıklandırma sistemini çalıştırdı.
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Dolce & Gabbana imzalı pembe bir elbise giyen Hurley, Estee Lauder’ın Meme Kanseri Kampanyası kapsamında Empire State’i pembeye dönüştürdü.
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Hurley, son 20 yıldır Estée Lauder’ın Meme Kanseri Kampanyası’nın Global Temsilciliğini yürütüyor.
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Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yer alan yeni kampanyada yer almaktan dolayı gurur duyduğunu dile getiren Hurley, Instagram’da yaptığı paylaşımda, “Her 15 saniyede, dünyanın herhangi bir yerinde bir kadına meme kanseri teşhisi konuluyor. Öyle ya da böyle bir şekilde hepimiz bu hastalıkla karşılaşıyoruz. En sevdiğiniz pembe rujunuzu kapın ve hayat kurtarıcı araştırmalara fon sağlamak için bize yardım edin. Elinize pembe kurdele çizin, bir fotoğraf paylaşın ve neden meme kanserini bitirme zamanı olduğunu yazın” dedi.