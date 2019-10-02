Elizabeth Hurley, Empire State'in pembe ışıklarını yaktı

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yer alan yeni kampanyada yer almaktan dolayı gurur duyduğunu dile getiren Hurley, Instagram’da yaptığı paylaşımda, “Her 15 saniyede, dünyanın herhangi bir yerinde bir kadına meme kanseri teşhisi konuluyor. Öyle ya da böyle bir şekilde hepimiz bu hastalıkla karşılaşıyoruz. En sevdiğiniz pembe rujunuzu kapın ve hayat kurtarıcı araştırmalara fon sağlamak için bize yardım edin. Elinize pembe kurdele çizin, bir fotoğraf paylaşın ve neden meme kanserini bitirme zamanı olduğunu yazın” dedi.