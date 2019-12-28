Elizabeth Hurley ile oğlu Damian benzerlikleriyle gündemde

Damian Hurley, Instagram sayfasında annesiyle çekilen bir pozunu paylaşıp takipçilerinin Noel'ini kutladı. Birbirine benzer şapkalar takan anne ile oğlunun bu pozuna takipçilerinden hem beğeni hem yorum yağdı. Birçok kişi bu benzerliği "çok tuhaf bir durum" olarak nitelendirdi. Özellikle de Damian'ın saçlarını biraz daha uzatması annesine olan benzerliğini de artırdı.