Elizabeth Hurley ile oğlu Damian benzerlikleriyle gündemde

Birbirlerine ikiz kadar benzeyen İngiliz oyuncu, moda tasarımcısı ve model Elizabeth Hurley ile 17 yaşındaki oğlu Damian, sosyal medyayı bir kez daha salladı
Damian Hurley, Instagram sayfasında annesiyle çekilen bir pozunu paylaşıp takipçilerinin Noel'ini kutladı. Birbirine benzer şapkalar takan anne ile oğlunun bu pozuna takipçilerinden hem beğeni hem yorum yağdı. Birçok kişi bu benzerliği "çok tuhaf bir durum" olarak nitelendirdi. Özellikle de Damian'ın saçlarını biraz daha uzatması annesine olan benzerliğini de artırdı.
Aslında Hurley ile oğlunun benzerliği epeydir üzerinde konuşulan bir konu.
Biraz daha dikkatli bakıldığında babası Steve Bing'in yüz çizgilerini de aldığı görülen Damian, ilk bakışta ise annesine ikizi kadar benziyor.
Anne ile oğlu kimi zaman bu benzerliği vurgulayan pozlar da paylaşıyor sosyal medyada.
Damian Hurley, Elizabeth Hurley'in ABD'li iş insanı Steve Bing ile ilişkisinden dünyaya geldi.
Ancak biyolojik babası hayatının hiçbir döneminde onun yanında olmadı. Elizabeth Hurley tarafından büyütülen Damian Hurley'in çevresi de annesinin dostlarından oluşuyor.
Annesinin de rol aldığı Royals dizisiyle oyunculuğa da adım atan Damian Hurley ile annesi, iki iyi dost gibi geçiniyor.
Hayatını oğluna adayan 54 yaşındaki Elizabeth Hurley, bir dergiye verdiği röportajda oğlunun hayatındaki en önemli erkek olduğunu söyledi. Damian'a aşırı tolerans gösterdiğini de belirten Hurley "Sanırım tek çocuk olduğu için" diye konuştu.