Elizabeth Hurley'den Steve Bing paylaşımı: Bu korkunç bir son

Elizabeth Hurley, Los Angeles'taki evinde intihar eden eski eşi Steve Bing için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

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24.06.2020 - 06:41

Hurley, oğlu Damian'ın babası Bing'in Los Angeles'taki evinde intihar etmesinin ardından, inanılmaz şekilde üzgün olduğunu dile getirdi.





55 yaşındaki eski manken, "Steve artık bizimle birlikte değil" diyerek, "Bu korkunç bir son" ifadelerini kullandı. Eski eşi ile mutlu zamanlar yaşadıklarını belirten Hurley, Bing ile zor zamanlar geçirdiklerini de yazdı.

Eski eşinden tatlı ve kibar adam diye bahseden Elizabeth Hurley, Steve Bing ile güzel hatıralarının olduğunu belirtti. Geçen yıl Bing ile aralarının düzeldiğini ve yeniden yakınlaştıklarını da söyleyen Hurley, son olarak oğulları Damian'ın 18'inci doğum gününde konuştuklarını vurguladı.





İngiliz manken, yazısını "Bu yıkıcı bir haber. Herkese sevgi dolu mesajları için teşekkür ederim" diye bitirdi.





Elizabeth Hurley ile Steve Bing'in evliliğinden dünyaya gelen oğlu Damian da, sosyal medya hesabından kendisine destek olan herkese kalbinin derinliklerinden teşekkür ettiğini yazdı.