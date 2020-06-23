Elizabeth Hurley’in eski sevgilisi ve oğlunun babası yapımcı Steve Bing intihar etti

Elizabeth Hurley ile yaşadığı bir yıllık ilişki ile tanınan ve ardından babalık davasıyla gündeme gelen milyoner yapımcı Steve Bing, 27’nci katta bulunan evinden kendini atarak hayatına son verdi.

ntv.com.tr 23.06.2020 - 09:37 | Son Güncelleme : 23.06.2020 - 09:50

Elizabeth Hurley’in eski sevgilisi ve oğlunun babası yapımcı Steve Bing intihar etti - 1
Elizabeth Hurley'in eski sevgilisi ve oğlu Damien’in babası olan yapımcı ve hayırsever Steve Bing, 55 yaşında hayatını kaybetti. Bing’in intihar ettiği belirtildi.
Elizabeth Hurley’in eski sevgilisi ve oğlunun babası yapımcı Steve Bing intihar etti - 2

BU BİNADA OTURUYORDU

TMZ’nin haberinde ünlü yapımcının Los Angeles’ta 27’nci katta bulunan evinden kendini attığı açıklandı.

Elizabeth Hurley’in eski sevgilisi ve oğlunun babası yapımcı Steve Bing intihar etti - 3

Bazı kaynaklar corona virüs dönemindeki izolasyon sürecinde Bing’in depresyona girdiğini söylese de intiharının bu nedenle olup olmadığı bilinmiyor.

Elizabeth Hurley’in eski sevgilisi ve oğlunun babası yapımcı Steve Bing intihar etti - 4

SERVETİNİ SİNEMAYA YATIRDI

Bing’in serveti 1920’ler New York’unda lüks dairelerin sahibi olan büyükbabasından geliyor. Büyükbabasından kalan 600 milyon dolarlık mirası kullanarak film yapımcılığına başlayan Bing’in servetinin en son 590 milyon değerinde olduğu belirtilmişti.

Babası Dr. Peter Bing ile birlikte ailece Forbes dergisinin en zengin 400 Amerikalı aile listesinde yer aldılar.

Elizabeth Hurley’in eski sevgilisi ve oğlunun babası yapımcı Steve Bing intihar etti - 5

Sahip olduğu büyük mirasa rağmen Bing, Elizabeth Hurley ile ilişki yaşayana kadar fazla tanınmıyordu.

Elizabeth Hurley’in eski sevgilisi ve oğlunun babası yapımcı Steve Bing intihar etti - 6

OĞLU OLDUĞU MAHKEMEDE KANITLANDI

Harvard-Westlake Okulu’nu bitirmeden önce ilk senaryosu Missing in Action’ı usta sitcom yazarı Arthur Silver ile birlikte yazdı.  

Mirasını 18. doğum gününde devraldı ve film yapımcılığı için Stanford'dan ayrıldı. Bing düşük profilli hayatını korusa da Elizabeth Hurley ile 2000-2001 yıllarında yaşadığı ilişki, daha sonra karşılaştığı babalık davasıyla tanınan biri haline geldi. Damien’in Steve Bing’in oğlu olduğu mahkemede kanıtlansa da baba oğul hiç bir araya gelmedi. Damien, annesinin soyadını kullandı. 

Elizabeth Hurley’in eski sevgilisi ve oğlunun babası yapımcı Steve Bing intihar etti - 7

Warren Beatty, James Caan, Hugh Hefner ve Mick Jagger’ın da aralarında bulunduğu pek çok ünlüyle arkadaşlık etti. Bir dönem, ünlü oyuncu Sharon Stone ile de ilişki yaşadı.

Bing, en çok 2003 yapımı Kangaroo Jack filminin senaryosu ile tanındı. Yapımcı olarak Tom Hanks'ın Kutup Ekspresi'ni hayata geçirmesini sağladı, bilgisayar animasyonlu film için 100 milyon dolar katkıda bulundu.

Bing ayrıca Martin Scorcese’nin yönettiği Shine A Light adlı Rolling Stones filminin de yapımcılığını üstlendi.

Elizabeth Hurley’in eski sevgilisi ve oğlunun babası yapımcı Steve Bing intihar etti - 8

Nisan 2012'de Bing, Bill Gates ve Warren Buffett tarafından kurulan, multi-milyoner ve milyarderlerin varlıklarının çoğunu yaşamları boyunca hayır kurumlarına bağışlamayı taahhüt etmeyi amaçlayan Giving Pledge hareketine katıldı.

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