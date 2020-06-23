Elizabeth Hurley’in eski sevgilisi ve oğlunun babası yapımcı Steve Bing intihar etti

Warren Beatty, James Caan, Hugh Hefner ve Mick Jagger’ın da aralarında bulunduğu pek çok ünlüyle arkadaşlık etti. Bir dönem, ünlü oyuncu Sharon Stone ile de ilişki yaşadı.

Bing, en çok 2003 yapımı Kangaroo Jack filminin senaryosu ile tanındı. Yapımcı olarak Tom Hanks'ın Kutup Ekspresi'ni hayata geçirmesini sağladı, bilgisayar animasyonlu film için 100 milyon dolar katkıda bulundu.

Bing ayrıca Martin Scorcese’nin yönettiği Shine A Light adlı Rolling Stones filminin de yapımcılığını üstlendi.