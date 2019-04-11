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Elle Fanning'in doğum günü stili

Hollywood'un yükselen yıldızlarından Elle Fanning'in 21. doğum gününde pembe ve rahat stili ile dikkat çekti.

  • 1

    Kariyerine Benim Adım Sam filmiyle başlayan; sadece bu yıl A Rainy Day in New York, 2019 Maleficent: Mistress of Evil, Molly, All the Bright Places ve The Great filmleriyle izleyici karşısında olacak Elle Fanning, 21. yaş gününü Hollywood’da kutladı.

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    Dakota Fanning'in bebekliğini canlandırarak ilk oyunculuk deneyimini 2 yaşında yaşayan Elle Fanning, 21. yaş günü için Craig’s adlı mekanı tercih etti. 

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    Reservation Road filmindeki Emma karakteriyle kariyerinde yükselişe geçen Fanning; yaş günü için çiçek desenli ve sırt dekolteli mini bir elbise tercih etti.

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    Hollywood'un modern prensesi olarak adlandırılan genç yıldız eskitilmiş stilini Chanel çanta ve Miu Miu pembe sandaletle tamamladı.
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    Parti çıkışında rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan ve otomobiline gidene kadar saçlarını ve elbisesini toparlamaya çalıyşan 21 yaşındaki yıldız gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
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