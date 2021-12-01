Elle Smith 2021 ABD Güzeli seçildi

Haberler - ntv.com.tr 01.12.2021 - 07:06
ABD, yılın en güzelini seçti. Hafta başında yapılan 2021 Güzellik Yarışması'nı Elle Smith kazanarak Miss ABD tacını taktı.
ABD'de yılın güzeli seçilirken, önce eyaletlerin en güzel ismi seçiliyor, sonra eyalet güzelleri birbirleriyle yarışıyor. Smith, Miss Kentucky Güzeli olarak Miss ABD seçildi.
Kentucky Üniversitesi mezunu Smith, şimdi 12 Aralık'ta İsrail de düzenlenecek Kainat Güzeli yarışmasında ABD'yi temsil etmek için hazırlanıyor.
Kentucky Üniversitesi Smith'i Twitter'da tebrik etti.
Gazetecilik mezunu Smith, WHAS11 kanalında muhabirlik yapıyor.
Smith, okulunun Ulusal Siyah Gazeteciler Birliği bölümünde başkan yardımcısı olarak görev yaptı.
Gazeteci, öğrenci ve medya çalışanlarının üye olduğu National Association of Black Journalists (NABJ) de Smith'i zaferinden dolayı kutladı.
Smith şimdi 12 Aralık'ta İsrail'in Eilat kentinde yapılacak Kainat Güzeli Yarışması'na ABD adına katılacak.
ABD Güzeli, yaptığı açıklamada, bir yarışmacının Covid-19 testinin pozitif çıkmasına rağmen Kainat Güzellik Yarışması'nın yapılacağını söyledi.
İsrail, Omicron corona virüs varyantının ardından seyahat kısıtlamaları getirdi ve önümüzdeki iki hafta boyunca turistlerin girişini yasakladı.
Kainat Güzellik Yarışması organizatörleri yaptıkları açıklamada "Yarışmacılarımızı ve çalışanlarımızı yarışma için ülkeye güvenli bir şekilde sokmaya devam etmek üzere İsrailli yetkililerle birlikte çalışıyoruz" dedi.