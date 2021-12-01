Elle Smith 2021 ABD Güzeli seçildi

ABD'de düzenlenen 2021 Güzellik Yarışması'nın birincisi Elle Smith oldu. ABD'nin gazeteci güzeli Smith, 12 Aralık'ta İsrail'in Eilat kentinde yapılacak Kainat Güzeli Yarışması'nda ülkesini temsil edecek.

Haberler - ntv.com.tr 01.12.2021 - 07:06

Elle Smith 2021 ABD Güzeli seçildi - 1

ABD, yılın en güzelini seçti. Hafta başında yapılan 2021 Güzellik Yarışması'nı Elle Smith kazanarak Miss ABD tacını taktı. 

Elle Smith 2021 ABD Güzeli seçildi - 2

ABD'de yılın güzeli seçilirken, önce eyaletlerin en güzel ismi seçiliyor, sonra eyalet güzelleri birbirleriyle yarışıyor. Smith, Miss Kentucky Güzeli olarak Miss ABD seçildi.

Elle Smith 2021 ABD Güzeli seçildi - 3

Kentucky Üniversitesi mezunu Smith, şimdi 12 Aralık'ta İsrail de düzenlenecek Kainat Güzeli yarışmasında ABD'yi temsil etmek için hazırlanıyor. 

Elle Smith 2021 ABD Güzeli seçildi - 4

Kentucky Üniversitesi Smith'i Twitter'da tebrik etti.

Gazetecilik mezunu Smith, WHAS11 kanalında muhabirlik yapıyor.

Elle Smith 2021 ABD Güzeli seçildi - 5

Smith, okulunun Ulusal Siyah Gazeteciler Birliği bölümünde başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

Elle Smith 2021 ABD Güzeli seçildi - 6

Gazeteci, öğrenci ve medya çalışanlarının üye olduğu National Association of Black Journalists (NABJ) de Smith'i zaferinden dolayı kutladı.

Elle Smith 2021 ABD Güzeli seçildi - 7

Smith şimdi 12 Aralık'ta İsrail'in Eilat kentinde yapılacak Kainat Güzeli Yarışması'na ABD adına katılacak.

Elle Smith 2021 ABD Güzeli seçildi - 8

ABD Güzeli, yaptığı açıklamada, bir yarışmacının Covid-19 testinin pozitif çıkmasına rağmen Kainat Güzellik Yarışması'nın yapılacağını söyledi.

Elle Smith 2021 ABD Güzeli seçildi - 9

İsrail, Omicron corona virüs varyantının ardından seyahat kısıtlamaları getirdi ve önümüzdeki iki hafta boyunca turistlerin girişini yasakladı. 

Elle Smith 2021 ABD Güzeli seçildi - 10

Kainat Güzellik Yarışması organizatörleri yaptıkları açıklamada "Yarışmacılarımızı ve çalışanlarımızı yarışma için ülkeye güvenli bir şekilde sokmaya devam etmek üzere İsrailli yetkililerle birlikte çalışıyoruz" dedi.

Elle Smith 2021 ABD Güzeli seçildi - 11

ABD GÜZELİNİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Elle Smith 2021 ABD Güzeli seçildi - 12
Elle Smith 2021 ABD Güzeli seçildi - 13

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