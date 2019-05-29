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Ellen Degeneres'tan taciz itirafı

Dünyaca ünlü sunucu Ellen Degeneres, üvey babasının kendisine cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı

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    Ünlü sunucu ve komedyen Ellen Degeneres, yıllar sonra gelen bir itirafta bulundu. Degeneres, küçük yaşlarda babasının cinsel tacizine uğradığını söyledi.
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    Bir sohbet programına katılan Degeneres, annesinin çok kötü bir adam ile evlendiğini söylerken bu adamın kendisini taciz ettiğini söyledi. 

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    Yaşadığı tacizin annesi Betty DeGeneres’in meme kanserine yakalanmasıyla başladığını anlatan DeGeneres, “Annem şehir dışındayken yanıma geliyordu. Bunu başka zamanlarda da tekrarladı” dedi.

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    ALLEN DEGENERES KİMDİR?

    Amerikalı oyuncu ve komedyen. Stand up kariyerine Teksas'ta, küçük bir kulüpte başladı. Ellen isimli dizide başrolü oynadı. Emmy Ödülü almayı başardı.
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    1997 ile 2000 yılları arasında aktris Anne Heche ile beraber oldu. 1999'da Anne Heche ile evlenmeyi planladı ancak çiftin ayrılması ile bu evlilik planı gerçekleşemedi. 2000 yılında 3,5 yıllık ilişkisini noktalayan Ellen DeGeneres aktris ve fotoğrafçı Alexandra Hedison ile birlikte oldu.


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    2004 yılında da dört yıllık ilişkisini noktalayan Ellen, Portia de Rossi ile 17 Ağustos 2008 tarihinde Beverly Hills'de evlendi. DeGeneres, de Rossi ile evleneceklerinin haberini, kendisinin sunduğu televizyon programında duyurmuştu.

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    25 Şubat 2007'de yapılan 79. Oscar Ödül Töreni'ni sundu. Komedyen-oyuncu Ellen DeGeneres 1982 yılında ABD'nin en komik insanı seçildi. Ellen DeGeneres 2003'te The Ellen DeGeneres Show isimli talk show programını sunmaya başladı ve şov başarılı reytingleri ile yayın hayatına hala devam ediyor.
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