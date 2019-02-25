Elleri kınalı Meghan Markle
Arkadaşlarıyla birlikte baby shower partisi yapmak için ABD’ye giden ve 500 bin dolar harcamasıyla gündemde olan Meghan Markle şimdi de Fas ziyaretinde yaptırdığı kına ile konuşuluyor.
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1İngiliz kraliyet ailesinden Sussex dükü ve düşesi Prens Harry ile Meghan Markle’ın, üç günlük Fas ziyareti renkli görüntülere sahne oldu.
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7 aylık hamile olan ABD’li eski oyuncu Markle’ın, ülkenin geleneklerinden biri olan kına yaptırdı.
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3Düşes'in kınayı sürekli karnını tuttuğu eline sürmesi dikkat çekti.
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434 yaşındaki Prens Harry’nin de, kendisinden üç yaş büyük eşi Meghan’dan gelen bir alışkanlıkla elini karnına götürerek poz vermesi, İngiliz basınında espirilerle karşılandı.
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5İşte Meghan Markle'ın kınalı fotoğrafları
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