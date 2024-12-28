Elma sirkesinin meğer bir zararı varmış: Herkes faydasını biliyordu
Her evde bulunan ve çeşitli alanlarda kullanılabilen elma sirkesi, genellikle vücuda olan faydalarıyla biliniyor. Suyla karıştırınca tüketilebilen elma sirkesi, özellikle diyet yapanların vazgeçilmezi. Çünkü elma sirkesinin yağ yakıcı etkisi olduğu düşünülüyor. Bağışıklığa iyi gelen vücudu hastalıklara karşı koruyan elma sirkesi aslında göründüğü kadar masum değil. Elma sirkesinin vücuda pek çok zarar bulunuyor.
Elma sirkesi, sağlık açısından birçok faydası olan bir gıdadır. Ancak, elma sirkesinin yanlış ve aşırı tüketimi bazı zararları da beraberinde getirir.