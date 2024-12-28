Elma sirkesinin meğer bir zararı varmış: Herkes faydasını biliyordu

Elma sirkesi damıtılmış beyaz sirkeden daha yumuşak, daha meyveli, daha ekşi bir tada sahiptir ve açık altın rengi bir renge sahiptir. Elma sirkesi, neredeyse hiç kalorisi veya yağı olmadığı için en sevdiğiniz yemeklere lezzet katmak için besleyici bir yol oynar.



Elma sirkesinin sağlığa aydaları herkes tarafından bilinir. Ancak elma sirkesi tüketimi sağlık için riskli olabilir.



