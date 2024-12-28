Elma sirkesinin meğer bir zararı varmış: Herkes faydasını biliyordu

Her evde bulunan ve çeşitli alanlarda kullanılabilen elma sirkesi, genellikle vücuda olan faydalarıyla biliniyor. Suyla karıştırınca tüketilebilen elma sirkesi, özellikle diyet yapanların vazgeçilmezi. Çünkü elma sirkesinin yağ yakıcı etkisi olduğu düşünülüyor. Bağışıklığa iyi gelen vücudu hastalıklara karşı koruyan elma sirkesi aslında göründüğü kadar masum değil. Elma sirkesinin vücuda pek çok zarar bulunuyor.

Elma sirkesinin meğer bir zararı varmış: Herkes faydasını biliyordu - 1

Elma sirkesi, sağlık açısından birçok faydası olan bir gıdadır. Ancak, elma sirkesinin yanlış ve aşırı tüketimi bazı zararları da beraberinde getirir.

YAŞAM HABERLERİ

Elma sirkesinin meğer bir zararı varmış: Herkes faydasını biliyordu - 2

Elma sirkesinin asidik yapısı vücudunuza sandığınızdan çok fazla zarar verebilir. Elma sirkesi, su ile karıştırılarak kullanılmalıdır.

Elma sirkesinin meğer bir zararı varmış: Herkes faydasını biliyordu - 3

1 bardak suyun içine 1 tatlı kaşığı elma sirkesi eklemeniz ve karıştırmanız yeterli olacaktır. Elma sirkesini tek başına içmek, risk faktörlerini artırabilir.

Elma sirkesinin meğer bir zararı varmış: Herkes faydasını biliyordu - 4


Her evin mutfağında bulunan ve çeşitli şekillerde tüketilen elma sirkesinin vücudunuz için zararlı olabilir mi?

Elma sirkesinin meğer bir zararı varmış: Herkes faydasını biliyordu - 5

Elma sirkesi damıtılmış beyaz sirkeden daha yumuşak, daha meyveli, daha ekşi bir tada sahiptir ve açık altın rengi bir renge sahiptir. Elma sirkesi, neredeyse hiç kalorisi veya yağı olmadığı için en sevdiğiniz yemeklere lezzet katmak için besleyici bir yol oynar.

Elma sirkesinin sağlığa aydaları herkes tarafından bilinir. Ancak elma sirkesi tüketimi sağlık için riskli olabilir.

Elma sirkesinin meğer bir zararı varmış: Herkes faydasını biliyordu - 6

DİŞLER İÇİN ZARARLI

Günde iki kez bir bardak suyla karıştırılmış iki yemek kaşığı elma sirkesi tüketmenin faydaları yapılan çalışmalarla değerlendirildi.

Elma sirkesinin meğer bir zararı varmış: Herkes faydasını biliyordu - 7

Araştırmacılar, 8 haftalık deneyin sonunda içeceğin diş minesini aşındırabileceğini keşfetti. Diş minesinin kaybı geri döndürülemez ve kalıcı olduğundan, mümkün olduğunda buna katkıda bulunabilecek eylemlerden kaçınmak zorunludur.

Elma sirkesinin meğer bir zararı varmış: Herkes faydasını biliyordu - 8

YEMEK BORUSU YANIKLARI

Tanısal bir endoskopi, uzun süreler boyunca elma sirkesi tüketen ve yemek yutmada zorluk çeken birkaç kişide tüm yemek borusunun astarının tamamen çiğ olduğunu ortaya koydu. Her gün seyreltilmemiş elma sirkesi dozları uygulayarak bir hata yaptılar. Bu zarar, elma sirkesinin aşırı asidik bileşiminden kaynaklanır.

Elma sirkesinin meğer bir zararı varmış: Herkes faydasını biliyordu - 9

MİDE BOŞALMASININ GECİKMESİ

Elma sirkesi yiyeceklerin mideden alt sindirim sistemine geçme hızını yavaşlatabilir. Bu, kan dolaşımının besinleri daha yavaş emmesine neden olabilir. Yiyecekler midede uzun süre kalır ve midedeki sinirlerin işlev bozukluğu nedeniyle tipik bir hızda boşaltılmaz.

Elma sirkesinin meğer bir zararı varmış: Herkes faydasını biliyordu - 10

DÜŞÜK POTASYUM SEVİYESİ

Uzun bir süre boyunca verilen yüksek dozda elma sirkesi, bir vaka raporunda düşük kan potasyumu ve kemik kaybıyla ilişkilendirilmiştir. 28 yaşında bir kadın, altı yıl boyunca her gün suyla seyreltilmiş sekiz ons (1 su bardağı) elma sirkesi içti. Düşük potasyum seviyeleri ve diğer kan kimyası sorunları hastaneye yatmasına neden oldu. Kadının doktorları, her gün çok miktarda elma sirkesi aldığı için, kanının asitliğini dengelemek için kemiklerinden minerallerin sızdığını düşünüyor.

Elma sirkesinin meğer bir zararı varmış: Herkes faydasını biliyordu - 11

ELMA SİRKESİ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE NASIL TÜKETİLİR?

Elma sirkesinin içmeden önce her zaman seyreltildiğinden emin olun. Ek olarak, seyreltilmiş elma sirkesini az miktarda ve ideal olarak yiyecekle birlikte tüketmek çok önemlidir. Aksi takdirde, istenmeyen ve tehlikeli yan etkiler geliştirme riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

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