Elma suyu içmek faydalı mı? Meğer bilinmeyen bir zararı varmış
Elma suyu, yıllardır hem çocukların beslenme çantalarında hem de sağlıklı yaşam savunucularının masalarında yer bulan popüler bir içecek. Genellikle şekerli gazlı içeceklere sağlıklı bir alternatif olarak sunulan elma suyunun, gerçekte ne kadar faydalı olduğu ise hâlâ tartışmalı.
Uzmanlara göre, elma suyu su ve antioksidan kaynağı olmasıyla dikkat çekerken; yüksek doğal şeker oranı ve düşük lif içeriği nedeniyle kan şekerinde ani yükselmelere yol açabiliyor. Bu nedenle, elma suyunun artı ve eksilerini dikkatlice değerlendirmek gerekiyor.
“Günde bir elma, doktoru uzak tutar” sözü hâlâ geçerli olabilir. Ancak bir bardak elma suyu için aynı şeyi söylemek zor. Çocukluk döneminin favorisi olan elma suyu, artık brunch sofralarının gözdesi, rafine içecek menülerinin baş köşesinde. Doğal tatlılığı ve ferahlatıcı aromasıyla, çoğu zaman sağlıklı bir seçim gibi görünse de içeriği dikkatle incelendiğinde tablo pek de parlak değil.