Elma suyu içmek faydalı mı? Meğer bilinmeyen bir zararı varmış

DEZAVANTAJLAR GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Her ne kadar doğal bir meyve ürünü olsa da elma suyu, bazı riskleri de beraberinde getiriyor. En belirgin sorun: yüksek şeker içeriği. 240 ml’lik bir bardak elma suyu yaklaşık 24-28 gram şeker içeriyor. Bu, bir kutu gazozla neredeyse aynı düzeyde.



Ayrıca elma suyunda lif miktarı son derece düşük. Orta boy bir elma yaklaşık 4 gram lif içerirken, bu oran meyve suyunda 0.5 gramın altına düşüyor. Bu durum, sindirim sağlığını olumsuz etkileyebilirken, tokluk hissini de azaltıyor. Elma suyu, bütün meyveye göre daha az doyurucu olduğu için fazla tüketim riski doğuruyor.



Diş sağlığı açısından da elma suyu bazı sorunlara yol açabiliyor. Yüksek şeker ve asit içeriği nedeniyle diş minesine zarar verebiliyor. Uzmanlar, özellikle çocuklarda meyve suyu tüketiminin sınırlandırılmasını öneriyor.



Son yıllarda bazı elma suyu markalarında tespit edilen ağır metaller (arsenik, kurşun, kadmiyum) ise ayrı bir endişe kaynağı. Tarım Bakanlıkları tarafından denetim altında tutulan bu içeceklerde pestisit kalıntılarına da rastlanabiliyor. Bu nedenle, güvenilir markaları tercih etmek ve etiket okumaya özen göstermek gerekiyor.





