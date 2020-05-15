Elon Musk 137 milyon dolarlık 7 evini satışa çıkardı

"SATIŞIN NEDENİ EKONOMİK DEĞİL"

Musk ayrıca 2015’te biri 4,3 milyon dolar, diğeri de 20 milyon dolar değerinde iki ev daha almıştı. Bir yıl sonra 24,25 milyon dolara üçüncü bir ev almıştı. Bu üç ev de beş evin bulunduğu bir çıkmaz sokakta yer alıyor.

Musk, sosyal medya paylaşımında evlerinin satışının ekonomik gerekçelerle olmadığını belirtti. Ancak ne için sattığını tam olarak açıklamadı.