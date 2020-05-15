Elon Musk 137 milyon dolarlık 7 evini satışa çıkardı

ntv.com.tr 15.05.2020 - 09:06
Tesla’nın kurucusu Elon Musk, toplam değeri 97,5 milyon dolar olan California’daki beş evini daha satışa çıkardı. Teknolojinin dahi milyarderi iki hafta önce Bel Air bölgesinde toplam değeri 39,5 milyon dolar olan iki evini satışa çıkarmıştı.
"ARTIK EV SAHİBİ OLMAYACAĞIM"
Forbes verilerine göre 38 milyar dolarlık servete sahip olan Musk, 1 Mayıs’ta attığı tweet serisinde hemen hemen tüm ‘fiziksel varlığını’ satmayı amaçladığını belirtmişti. Ünlü milyarder, “Ev sahibi olmayacağım” mesajının ardından Bel Air’deki mülklerini satışa çıkarmıştı.
Çarşamba günü beş evini daha satışa çıkaran Musk’ın Los Angeles’taki dört evine, Zillow adlı gayrimenkul satış şirketi 62,5 milyon dolarlık fiyat biçti. Hillsborough’daki beşinci ev için ise 35 milyon dolar istendi.
Musk, Hillsborough’daki 10 yatak odalı ve 10 banyolu evini Haziran 2017’de 23,3 milyon dolara satın almıştı. Evin havuzu, balo salonu, sekiz araçlık garajı bulunuyor.
YÜKSEK KAR
Musk, 4 Mayıs’ta satışa çıkardığı Bel Air evini ise 2012’de 17 milyon dolara almıştı. Altı yatak odalı, 11 banyolu, iki katlı kütüphanesi, yüzme havuzu ve tenis kortu bulunan ev için şimdi istenen para 30 milyon dolar. Evin ayrıca spor salonu, mahzeni, beş araçlık garajı da bulunuyor.
4 Mayıs’ta satışa çıkarılan ikinci evi Musk 2016’da hayatını kaybeden aktör Gene Wilder’dan almıştı. Beş yatak odalı ve beş banyolu evin satış fiyatı 9,5 milyon dolar. Musk, bu evi 2013’te 6,75 milyon dolara satın almıştı. Altı mülkün hepsi birbirine yürüme mesafesinde bulunuyor.
Musk, ayrıca Kuzey California’daki Tesla genel merkezinin yakınında bulunan yedinci evini almıştı.
Ünlü milyarder, 2012’den bu yana satın aldığı yedi mülk için 100 milyon dolardan fazla para ödemişti.
"SATIŞIN NEDENİ EKONOMİK DEĞİL"
Musk ayrıca 2015’te biri 4,3 milyon dolar, diğeri de 20 milyon dolar değerinde iki ev daha almıştı. Bir yıl sonra 24,25 milyon dolara üçüncü bir ev almıştı. Bu üç ev de beş evin bulunduğu bir çıkmaz sokakta yer alıyor.
Musk, sosyal medya paylaşımında evlerinin satışının ekonomik gerekçelerle olmadığını belirtti. Ancak ne için sattığını tam olarak açıklamadı.
ALTINCI ÇOCUĞU OLDU
Bir ikiz, bir de üçüz babası olan teknoloji devi, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Grimes ile olan beraberliğinden altıncı çocuğunu kucağına almıştı. Altıncı kez oğlu olan Musk, bebeğine verdiği ‘X Æ A-12’ ismiyle gündeme gelmişti. Annesi Maye Musk, bebeğe kısaca ‘X’ dediklerini açıklamıştı.