Elon Musk Asperger sendromlu olduğunu açıkladı

Son dönemde kripto paralara verdiği destekle adından söz ettiren ve Twitter üzerinden Dogecoin ile ilgili attığı tweet’ler bu kripto para biriminin hızla yükselmesinde etkili olan Musk, programda Dogecoin konusunu da açtı. Musk’ın programda Dogecoin skeci yapmasının Dogecoin fiyatlarına yansıyacağı düşünülüyordu, öyle de oldu.

YÜZDE 30 DEĞER KAYBETTİ

Musk’ın Saturday Night Live’da açıklama yaptığı sırada ise Dogecoin’in beklenenin aksine çok ciddi değer kaybetmesi dikkat çekti. Musk’ın TV programına çıktığı sırada Dogecoin yaklaşık yüzde 30 değer kaybetti. Musk'ın şova katılmasından önce 73 sentin üzerine çıkarak rekor kıran Dogecoin'de beklenen 1 dolarlık seviyesi gelmedi. Program esnasında değer kaybeden Dogecoin, program sona erdiğinde yaklaşık 0,56 doları gördü.

ABD basını, Musk’ın ekrandan ayrıldıktan sonra Dogecoin’in değerinin arttığını vurguladı. Musk’ın yayını bittikten sonra Dogecoin’in değeri programın başındaki değerden yaklaşık yüzde 17 arttı.