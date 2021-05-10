Elon Musk Asperger sendromlu olduğunu açıkladı

ntv.com.tr 10.05.2021 - 07:07
Saturday Nigth Live adlı ABD’nin en ünlü talk show programlarından birinde sunuculuk yapan Tesla ve SpaceX’in kurucusu, milyarder iş insanı Elon Musk, programda bir itirafta bulundu.
Her hafta ünlü bir ismin ev sahipliği yaptığı SNL’deki açılış konuşmasında 49 yaşındaki dahi mühendis, *Asperger sendromlu olduğunu açıkladı.
"BU AKŞAM TARİH YAZIYORUM"
Musk, cumartesi gecesi yayınlanan şovda, “Saturday Night Live’ı sunmak bir onur, bunu kast ediyorum. Bazen bir şey söyledikten sonra, bunu kastettiğimi söylemeliyim ki insanlar gerçekten ne demek istediğimi anlasınlar. Bunun nedeni, konuştuğumda her zaman birçok tonlama varyasyonumun olması ve bunun harika bir komedi olduğu söylendi bana. Bu akşam SNL’i sunan ilk Asperger’li olarak tarih yazıyorum. Ya da en azından bunu ilk itiraf eden kişi olarak” ifadesini kullandı.
Son dönemde kripto paralara verdiği destekle adından söz ettiren ve Twitter üzerinden Dogecoin ile ilgili attığı tweet’ler bu kripto para biriminin hızla yükselmesinde etkili olan Musk, programda Dogecoin konusunu da açtı. Musk’ın programda Dogecoin skeci yapmasının Dogecoin fiyatlarına yansıyacağı düşünülüyordu, öyle de oldu.
YÜZDE 30 DEĞER KAYBETTİ
Musk’ın Saturday Night Live’da açıklama yaptığı sırada ise Dogecoin’in beklenenin aksine çok ciddi değer kaybetmesi dikkat çekti. Musk’ın TV programına çıktığı sırada Dogecoin yaklaşık yüzde 30 değer kaybetti. Musk'ın şova katılmasından önce 73 sentin üzerine çıkarak rekor kıran Dogecoin'de beklenen 1 dolarlık seviyesi gelmedi. Program esnasında değer kaybeden Dogecoin, program sona erdiğinde yaklaşık 0,56 doları gördü.
ABD basını, Musk’ın ekrandan ayrıldıktan sonra Dogecoin’in değerinin arttığını vurguladı. Musk’ın yayını bittikten sonra Dogecoin’in değeri programın başındaki değerden yaklaşık yüzde 17 arttı.
ANNESİ DE KATILDI
Programda, Elon Musk’a annesi Maya Musk da katıldı. Aralarındaki diyalogda, Maya Musk, oğluna Anneler Günü hediyesi olarak kendisine ne alacağını sordu. Maya Musk, “Anneler Günü hediyem için heyecanlıyım. Sadece Dogecoin olmamasını umuyorum” dedi. Elon Musk da annesine, esprili bir şekilde, “Öyle. Kesinlikle öyle” yanıtını verdi.
SKEÇTE OYNADI
Şovun ilerleyen bölümlerinde Musk, ‘hafta sonu güncellemesi’ adlı skeçte "finans uzmanı" olarak göründü, ancak komedyen Michael Che'den kendisinden "Dogefather" olarak bahsetmesini istedi. Komedyen Che, Musk’a Dogecoin’i açıklamasını istedi.
Musk, her şeyin nasıl bir internet şakası olarak başladığını ve nasıl yeni parayla takas edilebilecek değerli bir kripto para birimi haline geldiğini açıkladı. Ancak anlamakta güçlük çeken Che, Musk’tan defalarca açıklamasını istedi.
Asperger Sendromu, halk arasında klasik otizimle karıştırılsa da onu klasik otizmden farklı kılan, daha az şiddetli semptomları ve dil gecikmelerinin olmamasıdır.
Sosyal iletişimde güçlük ve takıntılı davranışlar gösteren Asperger Sendromlu bireyler, özellikle esprileri, imaları, mecazları anlamakta zorlanırlar. Aynı zamanda konuşmalarında telaffuz problem olmasa da konuşma tonu ve vurgusu konusunda sıkıntıları olabilir.