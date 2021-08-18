Elon Musk ile Grimes'in oğlu X Æ A-12'nin son hali klipte

ntv.com.tr 18.08.2021 - 16:10
Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk ile birlikte olan ünlü şarkıcı Grimes, bir yaşındaki oğullarının son görünümünü paylaştı.
33 yaşındaki şarkıcı, yeni şarkısı Shinigami Eyes’ın tanıtım klibini sosyal medyada yayınladı. Klipte X Æ A-12 adını verdikleri oğullarının kısa bir görünümü yer alıyordu.
Grimes, klibi TikTok’ta “Shinigami Eyes sonunda bitti ve ilk kez dinleyin” notuyla paylaştı.
Klipte, fonda şarkı çalarken, küçük X Æ A-12, masanın üzerinde elinde bardakla yer alıyor. Klipte, Grimes’in İtalya gezisinden görüntüler de var.
Teknoloji dünyasının 50 yaşındaki dahi milyarderi, Mayıs 2020’de dünyaya gelen kendisinin altıncı, Grimes’in ise ilk çocuğuna seçtikleri isimden dolayı tartışma konusu olmuştu.
Çift, oğullarına X Æ A-12 adını vermiş, Elon Musk’ın profesyonel model olan annesi Maye Musk, bebeğe 'X' diye hitap ettiklerini açıklarken, sembollerden oluşan ismin California eyaletinin yasalarına aykırı olduğu söylenmişti.
ELON MUSK'IN BEBEĞİNİN İLK ADI NE ANLAMA GELİYOR?
Æ, a ve e'nin birleşiminden oluşan Latince ve Eski İngilizcede bir bağ, ama zamanla kullanımı azalmış. Danca, Norveççe ve İzlandacada Æ bir harf olarak sınıflandırılıyor. Kanadalı müzisyen Grimes, son albümündeki bir şarkıya 4ÆM adını vermişti. A-12 de Lockheed'in CIA için ürettiği bir uçak modeli. Gelişimi sırasında tasarımcılar tarafından 'Archangel' (Büyülü Melek) olarak biliniyordu. Grimes ayrıca Archangel'in en favori şarkısı olduğunu yazdı ama kimin şarkısı olduğunu söylemedi.
MUSK’IN ALTINCI ÇOCUĞU
Elon Musk, gerçek adı Claire Boucher olan Grimes ile 2018 yılından beri birlikte. Üç kez boşanan Musk’ın daha önceki beraberliklerinden beş oğlu bulunuyor. Şarkıcı Grimes ise ilk kez anne oldu.
Grimes, geçtiğimiz aylarda, teknoloji dahisi sevgilisi Elon Musk'ı, kendi TikTok hesabındaki yorumlarla hedef alan bir dizi suçlamaya karşı savunmuştu.
Grimes, bir süre önce yayınladığı bir videoya gelen, "Gezegeni ve insanlığı yok eden adamla birlikte nasıl uyuyorsun?" yorumunu yapan bir hayranına yanıt vermiş, "Bunları nasıl yapıyor? Tüm kariyeri, seyahat / enerji gibi hayatı sürdürülebilir ve çevreci hale getirmekle ilgili. Derin bir dalışa değer" ifadesini kullanmıştı.
"O BİR ERKEK HAKLARI SAVUNUCUSU DEĞİL"
Şarkıcının bir başka takipçisi, "Onun erkek hakları savunucusu olmadığını doğrulayabilir misin? Bazı insanlar internette bunu söylüyor ve ben endişeliyim" demişti.
Grimes, bu yoruma da şöyle yanıt vermişti:
"Öyle biri değil. Twitter'daki bazı noktalarda çok olgunlaşmamıştı ama eski SpaceX başkanı, tıpkı Neuralink'teki sağ kolu gibi bir kadındı."
"ÇÖZEBİLECEĞİ SORUNLARA ODAKLANIYOR"
Bir başka takipçisi Grimes'e Musk'la ilgili olarak, eğer gerçekten bir milyarderse dünyadaki açlık sorununu neden bitirmediğini sormuş, Grimes'in cevabı şöyle olmuştu:
"İnsanlar bunu sormaya devam ediyor, ama sadece para vermek sorunu çözmez. O, çözebileceğini bildiği sorunlara odaklanmaya çalışıyor ve bunlar gerçekten temel sorunlar."