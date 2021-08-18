Elon Musk ile Grimes'in oğlu X Æ A-12'nin son hali klipte

"O BİR ERKEK HAKLARI SAVUNUCUSU DEĞİL"

Şarkıcının bir başka takipçisi, "Onun erkek hakları savunucusu olmadığını doğrulayabilir misin? Bazı insanlar internette bunu söylüyor ve ben endişeliyim" demişti.

Grimes, bu yoruma da şöyle yanıt vermişti:

"Öyle biri değil. Twitter'daki bazı noktalarda çok olgunlaşmamıştı ama eski SpaceX başkanı, tıpkı Neuralink'teki sağ kolu gibi bir kadındı."

"ÇÖZEBİLECEĞİ SORUNLARA ODAKLANIYOR"

Bir başka takipçisi Grimes'e Musk'la ilgili olarak, eğer gerçekten bir milyarderse dünyadaki açlık sorununu neden bitirmediğini sormuş, Grimes'in cevabı şöyle olmuştu:

"İnsanlar bunu sormaya devam ediyor, ama sadece para vermek sorunu çözmez. O, çözebileceğini bildiği sorunlara odaklanmaya çalışıyor ve bunlar gerçekten temel sorunlar."