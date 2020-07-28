Elon Musk: Kanye West'e aday olmak için 2024'ü beklemesini söylemiştim

Musk'la yapılan geniş kapsamlı röportaj, iki aylık çocukları X Æ A-Xii'nin babası olarak şarkıcı Grimes'le yaşadığı hayatı konu aldı. Röportaj, Musk'ın elektrikli otomobil şirketinin yaklaşık 300 milyar dolarlık (yaklaşık 2 trilyon 56 milyar Türk lirası) değer biçilmesiyle dünyanın en değerli otomobil şirketi olmasından sonra gerçekleşti.

Musk ayrıca Joe Biden'ın "zihinsel yetilerinin" tamamen yerinde olup olmadığını sorguladı ve ekledi:

Onu bir tartışma ortamında veya onun gibi bir şeyde görmek yararlı olacaktır. Kendini toplayabiliyor mu toplayamıyor mu? Söyleyemem.