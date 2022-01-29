Elon Musk, özel jetini izleyen Twitter hesabını kapatması için 19 yaşındaki gence 5 bin dolar teklif etti

Sweeney, Musk'a ElonJet hesabının kullandığı verileri nerede bulabildiğini de söyledi. Özel jetinin hareketlerini takip etmeyi mümkün kılan bu verileri elde etmenin bu kadar kolay olmasına Musk'ın şaşırdığı ve "Hava trafik kontrolü çok ilkel" dediği belirtildi.

Haberde ayrıca, Sweeney'in hesabı silmek için ödeme almak yerine Musk'ın CEO'su olduğu şirketlerde staj yapabileceğini söylediği de yer aldı. Ancak bu mesaja Musk'tan yanıt gelmedi.