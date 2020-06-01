Elon Musk servetini nasıl kazandı ve nasıl harcadı?

ntv.com.tr 01.06.2020 - 07:25 | Son Güncelleme : 01.06.2020 - 08:05
Dünyanın en yenilikçi şirketleri arasında yer alan SpaceX ve Tesla'nın kurucusu olan Elon Musk, sıra dışı bir milyarder olarak zenginler arasında öne çıkıyor. Şirketi SpaceX sayesinde 2011'den bu yana ABD topraklarından uzaya ilk kez astronotların fırlatılmasını sağlayan Musk, bu tarihi olaydan kısa süre önce, yeni doğan oğluna verdiği X Æ A-12 adının ilginçliğiyle ve ardından ismi X Æ A-Xii olarak değiştirmesiyle gündemdeydi.
48 yaşındaki milyarder mühendis, Forbes dergisinin verilerine göre 37,2 milyar dolarlık kişisel servetiyle en zengin 25'inci kişi olarak listede yer aldı.
DİĞER ZENGİNLER GİBİ YAŞAMIYOR
İşkolikliğiyle tanınan ünlü girişimci, parasını lüks seyahatlerde ya da pahalı hobiler için harcamıyor. Bunun yerine zamanını çalışma ofisinde ya da fabrikalarında geçiriyor. Günün sonunda da Los Angeles'taki lüks malikanelerinden birine dönüyor.
SERVETİNİ NASIL KAZANDI?
1995 yılında erke kardeşi Kimbal ile birlikte
New York Times ve Chicago Tribune gazetelerine internet şehir rehberi yaratan Zip2 adlı yazılım şirketini kurdu. Dört yıl sonra şirket Compaq'a satıldığında Musk'ın cebine 22 milyon dolar girdi.
1999 yılında X.com adında dünyanın ilk online bankasını kurdu. Bir yıl sonra PayPal'la birleşti. PayPal hisselerinin yüzde 11.7'lik hissesini elinde tutan Musk, şirket 2003 yılında eBay tarafından 1,4 milyar dolara satın alındığında büyük bir kazanç elde etti. Şimdi toplam değerleri 70 milyar dolar olan SpaceX ve Tesla Motors'u kurma girişiminde bulundu.
2001 yılında uzaya göndereceğini umduğu Rus balistik füzelerini satın almaya çalışırken, uzay seyahatini araştırmaya başladı. Bunun yerine SpaceX firmasında kendi roketlerini yapmaya başladı. Şirket, tekrar kullanılabilir roket yapımında öncü oldu. İlk yörüngesel roketi Falcon 9'u başarılı bir şekilde indirdi. SpaceX, NASA için taşıyıcılık yapma anlaşmasını kazanınca, değeri 20 milyar doların üstüne çıktı.
Musk'ın Mars'ta camdan kubbeler altında yaşayacak bir milyon kişilik koloni oluşturmak gibi daha büyük planları var.
Musk, 2004'te teknoloji girişimi Tesla Motors'a finansal destek sağlayarak elektrikli otomobilin tasarlanmasına olanak tanıdı. 2008 yılında patron olarak görevi devraldı ve elektrikli arabaları yaygın hale getirme baskısını sürdürdü.
Musk'ın 2018'de yönetiminden istifa ettiği
şirketin piyasa değeri Ocak 2020'de 100 milyar dolara ulaşarak ünlü girişimcinin de kişisel servetini yükseltmesini sağladı.
Musk daha sonra kuzenleriyle solar paneller üreten SolarCity şirketini kurdu. Şirket şimdi Tesla Inc'e ait.
Ayrıca yüksek hızlı tren seyahati geliştirmeyi amaçlayan Hyperloop One ile tünelleri kazmanın daha ucuz yollarını test eden The Boring Company'yi kurdu.
YENİ GİRİŞİMİ İNSAN BEYNİYLE İLGİLİ
Musk'un bir başka girişimi de insan beynini kafatasındaki implantlar aracılığıyla yapay zeka ile entegre etmeyi amaçlayan Neuralink şirketi.
EVLERİNİ SATIŞA ÇIKARDI
Musk, mayıs ayında önce 39,5 milyon dolarlık iki evini, ardından toplam değeri 97,5 milyon dolar olan beş evini daha satışa çıkardı. Teknolojinin dahi milyarderi, "Artık ev sahibi olmayacağım" derken, satışların nedeninin ekonomik olmadığını vurguladı.
Musk, 1 Mayıs’ta attığı tweet serisinde hemen hemen tüm ‘fiziksel varlığını’ satmayı amaçladığını belirtti.
ALTINCI KEZ BABA OLDU
Bir ikiz, bir de üçüz babası olan teknoloji devi, mayıs ayının başında şarkıcı Grimes ile olan beraberliğinden altıncı çocuğunu kucağına aldı.