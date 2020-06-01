Elon Musk servetini nasıl kazandı ve nasıl harcadı?

Dünyanın en yenilikçi şirketleri arasında yer alan SpaceX ve Tesla'nın kurucusu olan Elon Musk, sıra dışı bir milyarder olarak zenginler arasında öne çıkıyor. Şirketi SpaceX sayesinde 2011'den bu yana ABD topraklarından uzaya ilk kez astronotların fırlatılmasını sağlayan Musk, bu tarihi olaydan kısa süre önce, yeni doğan oğluna verdiği X Æ A-12 adının ilginçliğiyle ve ardından ismi X Æ A-Xii olarak değiştirmesiyle gündemdeydi.