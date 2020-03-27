Elon Musk ve Amber Heard’ün asansör görüntüleri sızdırıldı
Johnny Depp ile olaylı bir ayrılığa imza atan Amber Heard'ın Elon Musk ile asansördeki görüntüleri sızdırıldı.
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DHA 27.03.2020 - 13:54
Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp’in bir zamanlar eski eşi Amber Heard ile yaşadığı çatı katı evinde, Heard ile Tesla ve SpaceX‘in CEO’su Elon Musk’ın kaçamağını belgeleyen anlar İngiliz basınına sızdı.
Elon Musk ile ABD’li oyuncu Amber Heard’ın yaşadığı kaçamak anları İngiliz medyasından Daily Mail flaş haber duyurusuyla servis etti.
Habere göre, Amber Heard bir zamanlar Johnny Depp’le yaşadığı ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles şehrindeki çatı katı evinde asansörde milyarder girişimci Elon Musk’agörüntülendi.
Heard ve Musk’ın sarıldığı anların fotoğrafının ne zaman çekildiği tam olarak bilinmezken, Musk’ın buluşmaya başlayana kadar Heard ile Depp’in zaten ayrılmış olduğu konusunda ısrarcı olduğu ve ikilinin arasını kendisinin açmadığını ileri sürdüğü belirtildi.
ABD’li oyuncu Depp ise 2015’te Heard ile olan evliliklerinin birinci ayında Heard ile Musk’ı ilişki yaşamakla suçluyor.
Öte yandan Elon Musk ve sevgilisi, Kanadalı müzisyen Grimes (31) ile geçtiğimiz hafta bebek bekledikleri belirtilmişti.
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