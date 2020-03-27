Elon Musk ve Amber Heard’ün asansör görüntüleri sızdırıldı

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp’in bir zamanlar eski eşi Amber Heard ile yaşadığı çatı katı evinde, Heard ile Tesla ve SpaceX‘in CEO’su Elon Musk ’ın kaçamağını belgeleyen anlar İngiliz basınına sızdı.

Heard ve Musk’ın sarıldığı anların fotoğrafının ne zaman çekildiği tam olarak bilinmezken, Musk’ın buluşmaya başlayana kadar Heard ile Depp’in zaten ayrılmış olduğu konusunda ısrarcı olduğu ve ikilinin arasını kendisinin açmadığını ileri sürdüğü belirtildi.





