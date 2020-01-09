Elon Musk ve Grimes çifti bebek bekliyor iddiası

Tesla’nın ve SpaceX'in kurucusu olan milyarder girişimci Elon Musk, sevgilisi, Kanadalı müzisyen Grimes (31) ile ilk çocuğunu bekliyor olabilir. Grimes'in Instagram hesabında paylaştığı ve belirginleşen karnını gösteren fotoğraf, takipçileri tarafından hamilelik haberi olarak yorumlandı.

Ayrıca Grimes, çıplak fotoğrafına bir takipçisinin yaptığı yoruma yanıt verirken, "Hamile olmak olmak çok vahşi ve savaş benzeri bir durumdur" ifadesini kullandı.

İddia doğruysa bu, hem Elon Musk'ın hem de Grimes'in ilk çocuğu olacak.