Elon Musk ve Grimes’ın bebeğinin resmi ismi belli oldu

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sevgilisi Grimes’le yeni doğan bebeklerine verdikleri ve tartışmalara neden olan isim bilmecesi çözüldü. Çift doğum belgesine göre bebeklerini resmi olarak X AE A-XII olarak kaydettirdi.

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18.06.2020 - 14:34

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sevgilisi Grimes’le yeni doğan bebeklerine X AE A-XII ismini verdiklerini duyurmuş ve tartışmalara olmuştu.







TMZ'nin ulaştığı doğum belgesine göre minik Musk'ın ismi resmi olarak X AE A-XII oldu.







Bebeğin ilk ismi X, ikinci ismi AE A-XII ve soyadı da Musk diye kaydedildi.







Aslında çift en başta bebeklerine "X Æ A-12" adını koymuştu. Ancak ismin Kaliforniya yasalarına uygun olmadığı ortaya çıktı.







Milyarder girişimci gerekçe olarak, teknolojinin gelişmesiyle birlikte geleneksel dillerin modasının geçecek olmasını göstermişti.

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