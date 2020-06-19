Elon Musk ve Grimes'ın bebeğinin resmi ismi X AE A-Xll oldu

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sevgilisi Grimes’le yeni doğan bebeklerine verdikleri ve tartışmalara neden olan isim bilmecesi çözüldü. Çift doğum belgesine göre bebeklerini resmi olarak X AE A-XII olarak kaydettirdi.

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19.06.2020 - 11:56

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sevgilisi Grimes’le yeni doğan bebeklerine X AE A-XII ismini verdiklerini duyurmuş ve tartışmalara olmuştu.

TMZ'nin ulaştığı doğum belgesine göre minik Musk'ın ismi resmi olarak X AE A-XII oldu.







Bebeğin ilk ismi X, ikinci ismi AE A-XII ve soyadı da Musk diye kaydedildi.







Aslında çift en başta bebeklerine "X Æ A-12" adını koymuştu. Ancak ismin Kaliforniya yasalarına uygun olmadığı ortaya çıktı.







Milyarder girişimci gerekçe olarak, teknolojinin gelişmesiyle birlikte geleneksel dillerin modasının geçecek olmasını göstermişti.

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