Elon Musk ve Kim Kardashian'ın
gittiği ünlü kulübün ayrıntıları ortaya çıktı

Elon Musk ve Kim Kardashian gibi isimler başta olmak üzere dünyanın en zengin isimlerinin gittiği ve sadece üyelerin içeriye alındığı Zero Bond kulübünün ayrıntıları ABD medyasında yer aldı.

Haberler 03.12.2021 - 15:38

Elon Musk ve Kim Kardashian'ın gittiği ünlü kulübün ayrıntıları ortaya çıktı - 1

Dünyanın en zengin isimlerinden ve Kim Kardashian gibi isimlerin de gittiği, New York'ta bulunan ve sadece üyelere açık kulüp Zero Bond'un ayrıntıları Business Insider'da yer buldu.

Elon Musk ve Kim Kardashian'ın gittiği ünlü kulübün ayrıntıları ortaya çıktı - 2

Kulübe yılda binlerce dolar ödeniyor ve sadece ünlüler, siyasetçiler ve iş insanları kabul ediliyor.


Elon Musk ve Kim Kardashian'ın gittiği ünlü kulübün ayrıntıları ortaya çıktı - 3

Kim Kardashian, Elon Musk ve Google’ın eski CEO’su Eric Schmidt gibi isimlerin de sık sık ziyaret ettiği kulübün üyelik fiyatı 3 bin dolardan başlıyor.


Elon Musk ve Kim Kardashian'ın gittiği ünlü kulübün ayrıntıları ortaya çıktı - 4

İçerisinde bar, dinlenme alanı, kütüphane, çalışma alanı gibi bölümlerin olduğu mekanın yöneticisi Will Makris, “Biz iş dünyasının her kademesinden insanların buraya gelmesini istiyoruz. Burada her türlü geçmişten ve milletten insan var” dedi.


Elon Musk ve Kim Kardashian'ın gittiği ünlü kulübün ayrıntıları ortaya çıktı - 5

Makris, “Normalde bir araya gelemeyecek insanlar burada tanışıyorlar" diye konuştu.

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