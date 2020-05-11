Elon Musk'ın annesinden ‘X Æ A-12’ bebek paylaşımı: Bu dünyaya hoş geldin X

ELON MUSK'IN BEBEĞİNİN ADI NE ANLAMA GELİYOR?

Æ, a ve e'nin birleşiminden oluşan Latince ve Eski İngilizcede bir bağ, ama zamanla kullanımı azalmış. Danca, Norveççe ve İzlandacada Æ bir harf olarak sınıflandırılıyor. Kanadalı müzisyen Grimes, son albümündeki bir şarkıya 4ÆM adını vermişti. A-12 de Lockheed'in CIA için ürettiği bir uçak modeli. Gelişimi sırasında tasarımcılar tarafından 'Archangel' (Büyülü Melek) olarak biliniyordu. Grimes ayrıca Archangel'in en favori şarkısı olduğunu yazdı ama kimin şarkısı olduğunu söylemedi.