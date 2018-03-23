Elon Musk’ın babası Errol Musk'ın üvey kızından çocuk sahibi olduğu ortaya çıktı
ntv.com.tr
Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın babası Errol Musk hakkında daha önce hiç konuşmamasının nedeni ortaya çıktı. Milyarder iş insanın babasının, kendisinden 42 yaş küçük üvey kızıyla birlikte 10 aylık bir erkek bebeğe sahip olduğu açıklandı.
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1İngiliz Daily Mail gazetesi, Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın babası Errol Musk’ın ikinci evliliğinden sahip olduğu 30 yaşındaki üvey kızıyla bir ilişkisi olduğunu açıkladı.
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72 yaşındaki Güney Afrikalı iş iş insanı, Musk’ın annesi Maye Musk’tan 1979 yılında boşanıp 1992 yılında Heide Bezuidenhout (ortada) ile evlendi.
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18 yıl evli kalan çiftin birlikte Alexandra Musk ve Asha Musk asında iki kız çocuğu oldu. (Soldan sağa: Jana Bezuidenhout, Heide Bezuidenhout, Alexandra Musk, Errol Musk, Asha Musk)
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4Ancak, annesi Elon Musk’ın babası ile evlendiği sırada 4 yaşında olan Heide Bezuidenhout’un kızı Jana Bezuidenhout, yıllar sonra kendisinden 42 yaş büyük üvey babası ile bir ilişki yaşadı ve 10 aylık Eliot Rush Musk isimli bir erkek çocuğu sahibi oldu.
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546 yaşındaki SpaceX kurucusunun, bir dönem aynı evde birlikte yaşadığı üvey kız kardeşinin babasından hamile olduğunu öğrenice çılgına döndüğü bildirildi. 20,2 milyar dolarlık bir servete olan iş insanın bu olay nedeniyle babasıyla 18 aydır hiç konuşmadığı belirtildi.
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Musk’ın babasını “kötü” ve “korkunç” bir insan olarak tanımladığı, onun akla gelebilecek her türlü şeytani işi yapabileceğini söylediği ifade edildi.
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İngiliz gazetesine konuşan ailenin akrabası, “Olay ortaya çıkınca bütün aile öfkelendi. Elon’un babasına bu kadar kızgın olmasının altında bu neden yatıyor. Errol, Jana’nın bildiği tek babaydı, ve şimdi o kendi çocuğunun babası.”
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Diğer taraftan, kaynak Errol Musk’ın çocuk için DNA testi yaptırdığını ve bebeğin babası olduğunun doğrulandığını söyledi.
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