Elon Musk oğlu X AE A-XII ile kamera karşısında

Haberler 22.11.2021 - 10:10
Elon Musk’ın 18 aylık oğlu X AE A-XII, teknoloji milyarderi babasından rol çaldı.50 yaşındaki SpaceX’in kurucusu Musk, şiarkıcı Grimes ile biten beraberliğinden olan oğlu ile bir sunum videosunda birlikte görüldü. Starship adlı uzay aracının yapım aşamasında gelinen son noktayı gösteren bu video, nadiren fotoğrafı yayımlanan küçük çocuğun son halini göstermesi açısından da önem kazandı.
Musk’ın sunum videosunun başında kucağında otururken görülen oğlu X AE A-XII, kameraya “Selam” dedikten sonra babasıyla birlikte blgisayar ekranına bakarken sesler çıkarıyor.
BABASININ YANINDAN AYRILMAK İSTEMEDİ
Daha sonra odaya giren birileri, küçük çocuğu alıyor. Oda kapısı kapandıktan sonra Bebek X’in ağlama sesleri duyuluyor.
Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Musk, eylül ayında, 3 yıldır birlikte olduğu Kanadalı şarkıcı Grimes ile "yarı yarıya" ayrıldığıklarını duyurmuştu.
Musk, Grimes'ın halen kendisine ait California’daki evde yaşadığını ve çocuklarını da beraber büyütmeye devam edeceklerini ifade etmişti.
İlişkileri Mayıs 2018’de başlayan Grimes ve Elon Musk ikilisi, geçen yıl dünyaya gelen oğullarına X Æ A-XII adını vermiş, isim, zorluğu nedeniyle eleştirilmişti.
6 ÇOCUK BABASI
Daha önce üç kez evlenen Elon Musk'ın önceki ilişkilerinden 6 çocuğu daha var.