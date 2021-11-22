Elon Musk oğlu X AE A-XII ile kamera karşısında

Dünyanın en zengin kişisi olan Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk, X AE A-XII adını verdiği 1,5 yaşındaki oğluyla Starship uzay aracı sunumu için kamera karşısına geçti. Kısaca X diye çağrılan küçük çocuk, videodaki kısa görüntüsüyle babasından rol çaldı.

Haberler 22.11.2021 - 10:10

Elon Musk oğlu X AE A-XII ile kamera karşısında - 1

’ın 18 aylık oğlu X AE A-XII, teknoloji milyarderi babasından rol çaldı.

50 yaşındaki SpaceX’in kurucusu Musk, şiarkıcı Grimes ile biten beraberliğinden olan oğlu ile bir sunum videosunda birlikte görüldü. Starship adlı uzay aracının yapım aşamasında gelinen son noktayı gösteren bu video, nadiren fotoğrafı yayımlanan küçük çocuğun son halini göstermesi açısından da önem kazandı.

Elon Musk oğlu X AE A-XII ile kamera karşısında - 2

Musk’ın sunum videosunun başında kucağında otururken görülen oğlu X AE A-XII, kameraya “Selam” dedikten sonra babasıyla birlikte blgisayar ekranına bakarken sesler çıkarıyor.

Elon Musk oğlu X AE A-XII ile kamera karşısında - 3

BABASININ YANINDAN AYRILMAK İSTEMEDİ

Daha sonra odaya giren birileri, küçük çocuğu alıyor. Oda kapısı kapandıktan sonra Bebek X’in ağlama sesleri duyuluyor.

Elon Musk oğlu X AE A-XII ile kamera karşısında - 4

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Musk, eylül ayında, 3 yıldır birlikte olduğu Kanadalı şarkıcı Grimes ile "yarı yarıya" ayrıldığıklarını duyurmuştu.

Elon Musk oğlu X AE A-XII ile kamera karşısında - 5

Musk, Grimes'ın halen kendisine ait California’daki evde yaşadığını ve çocuklarını da beraber büyütmeye devam edeceklerini ifade etmişti.

Elon Musk oğlu X AE A-XII ile kamera karşısında - 6

İlişkileri Mayıs 2018’de başlayan Grimes ve Elon Musk ikilisi, geçen yıl dünyaya gelen oğullarına X Æ A-XII adını vermiş, isim, zorluğu nedeniyle eleştirilmişti.

Elon Musk oğlu X AE A-XII ile kamera karşısında - 7

6 ÇOCUK BABASI

Daha önce üç kez evlenen Elon Musk'ın önceki ilişkilerinden 6 çocuğu daha var.

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